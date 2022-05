Zu kurzfristig im Ukraine-Krieg? Scholz schlägt Selenskyj-Einladung zum 9. Mai offenbar aus

Von: Andreas Schmid

Wirtschaftsminister Robert Habeck wird alsbald in die Ukraine reisen. Kanzler Olaf Scholz aber wohl vorerst nicht. © Michael Kappeler/dpa

Olaf Scholz positioniert sich in einer TV-Ansprache klar zur Ukraine, wird aber vorerst nicht nach Kiew reisen. Das übernehmen andere. Deutschlands Reaktionen im News-Ticker.

Ukraine-Krieg : Deutschland solidarisiert sich nach wie vor mit der Ukraine.

: Deutschland solidarisiert sich nach wie vor mit der Ukraine. Scholz-Rede : Kanzler prognostiziert russische Kriegsniederlage.

: Kanzler prognostiziert russische Kriegsniederlage. Dieser News-Ticker zu Deutschlands Reaktionen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 9. Mai, 7.36 Uhr: Alice Schwarzer wirft dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor, im Ukraine-Krieg zu provozieren. Dabei ist es vor allem sie, die provoziert, kommentiert Mike Schier.

Erstmeldung: Berlin - Erst ein Ampel-Trio, dann CDU-Chef Friedrich Merz, nun Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Derzeit reisen deutsche Politikerinnen und Politiker in enger Taktung in die Ukraine, um im Krieg ihre Solidarität zu zeigen. Weitere Abgeordnete sollen folgen. Kanzler Olaf Scholz ist seit Kriegsbeginn noch nicht in die Ukraine gereist - und wird das wohl vorerst auch nicht tun. Während die Reisepläne von Kabinettskollegen konkreter werden, positioniert sich Scholz in einer Fernsehansprache.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Scholz prognostiziert Russland Niederlage

Kanzler Scholz richtete am Sonntagabend (8. Mai) in einer Fernsehansprache sein Wort an die Bevölkerung. Es war schon die zweite „Rede an die Nation“ zum eskalierten Ukraine-Konflikt. Scholz betonte die historische Verantwortung Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine. „Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen.“ Das Datum der Rede ist bewusst gewählt. Vor 77 Jahren, am 8. Mai 1945, endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Die Botschaft des Kanzlers: „Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft.“

Scholz zeigte sich zutiefst überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg nicht gewinnen werde. Die Ukraine werde bestehen. „Freiheit und Sicherheit werden siegen – so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben.“ Zudem bekräftigte Scholz sein Ja zu Waffenlieferungen. Es seien erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt worden. „Und immer sorgfältig abwägend, auch schweres Gerät. Das setzen wir fort.“

Bundeskanzler Olaf Scholz hält eine Fernsehansprache zum Ukraine-Krieg. © Britta Pedersen/dpa

Ukraine-Krieg und Deutschland: Habeck kündigt Besuch an - Scholz bleibt Einladung vorerst fern

Präsenz in der Ukraine zeigen derweil andere Ampel-Abgeordnete. Als erstes Kabinettsmitglied reist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in die Ukraine, Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll folgen. Und, wie nun klar ist: Vizekanzler Robert Habeck plant ebenfalls einen Besuch. Er hat eine Reise zur wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine im Blick. Es sei richtig, dass Baerbock als erste fahre, dann würden andere folgen, sagte der Wirtschaftsminister am Sonntagabend im ZDF. „Ich werde auch fahren, und zwar dann vor allem, um den Wiederaufbau der Ukraine zu organisieren.“

Und Scholz? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Bundeskanzler für den 9. Mai nach Kiew eingeladen. Damit könne Scholz einen „sehr starken politischen Schritt“ unternehmen, sagte Selenskyj. Laut Finanzminister Lindner ist aber nicht mit einem schnellen Besuch des Kanzlers zu rechnen. Ein derartiger Besuch benötige Vorbereitung, sagte der Parteichef der Deutschen Presse-Agentur. Er vermute, dass die Sicherheitsbehörden das so kurzfristig nicht realisieren können. Zur Frage, ob Scholz generell in die Ukraine reisen sollte, sagte Lindner: „Das entscheidet der Bundeskanzler selbst. Ich weiß, dass er seine Entscheidungen immer in unterschiedlicher Hinsicht sorgsam abwägt.“ (as)