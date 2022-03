Nato-Einsatz in der Ukraine? Scholz lehnt Vorstoß der Polen ab: „Keinerlei Personal“

Von: Cindy Boden

Deutschland bemüht sich mit Verbündeten weiter um eine klare Haltung im Ukraine-Krieg. Nach einem Vorstoß von Polen äußert sich nun Scholz. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Olaf Scholz* lehnt einen Nato-Vorstoß der Polen ab.

Die Ampel-Regierung begrüßte den Besuch der Spitzenvertreter von drei EU- und Nato-Ländern in der Ukraine.

Dieser News-Ticker zu deutschen Reaktionen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD*) lehnt einen polnischen Vorstoß für eine Nato-„Friedensmission“ in der Ukraine* ab. Scholz habe sich hier schon in der Vergangenheit „klar geäußert“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch (16. März) in Berlin: „Keinerlei Nato-Personal, keine Nato-Soldaten außerhalb der Nato oder in die Ukraine schicken.“ Dies müsse im Ukraine-Krieg auch weiter „die rote Linie sein“.

Ukraine-Krieg: Deutschland stellt sich an die Seite von Macron und Biden

Hebestreit verwies darauf, dass sich keine klare Unterscheidung treffen lasse, was „ein humanitärer Hilfseinsatz, eine Rettungsmission“ oder ein „Kampfeinsatz“ der Nato sei. Er verwies darauf, dass auch die Präsidenten Frankreichs und der USA einen Einsatz der Nato in der Ukraine immer abgelehnt hätten. US-Präsident Joe Biden hatte davor gewarnt, ein Eingreifen der Militärallianz könne zum „Dritten Weltkrieg“ führen.

Polen hatte am Dienstag vorgeschlagen, eine Nato-Mission mit Zustimmung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* in die Ukraine zu schicken, um dort humanitäre Hilfe zu leisten. Sie soll „von Streitkräften geschützt“ werden und „in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen“, wie der polnische Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski am Rande einer Kiew-Reise der polnischen, tschechischen und slowenischen Regierungschefs betonte.

Kanzler Olaf Scholz bei einer Kabinettssitzung © Felix Zahn/photothek.net/Imago

Scholz‘ Regierung begrüßt Kiew-Besuch von EU-Ländern im Ukraine-Krieg - „Bewundernswerter Akt der Solidarität“

Die Bundesregierung begrüßte den Besuch der Spitzenvertreter der drei EU*- und Nato-Länder: Dieser sei ein „bewundernswerter Akt der Solidarität mit der ukrainischen Führung, mit dem ukrainischen Präsidenten“, sagte Hebestreit. Scholz wurde demnach nicht angesprochen, ob er auch mitreisen wollte. Zuletzt polarisierte Saskia Esken mit einer Aussage zu einem Nato-Einsatz im Ukraine-Krieg, Scholz wich daraufhin öffentlich von seiner SPD-Chefin ab. (AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.