Deutsche Panzer für Ukraine: Spanien will jetzt wohl liefern - doch Scholz‘ Go fehlt bislang

Von: Stephanie Munk

Zu Ausbildungszwecken: Ein Leopard-Panzer auf einem Kasernengelände in Ungarn (Archivbild von 2020) © Gregor Mayer/dpa

Bekommt die Ukraine für den Krieg mit Russland nun doch deutsche Panzer? Spanien will diese liefern, wartet aber wohl auf ein Go aus Berlin. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Spanien will offenbar „Leopard 2“-Panzer an die Ukraine liefern.

: Spanien will offenbar „Leopard 2“-Panzer an die Ukraine liefern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) besucht im Ukraine-Krieg deutsche Soldaten an der Nato-Ostflanke.

Leopard-Panzer für die Ukraine: Spanien will nun wohl liefern.

Update vom 6. Juni, 21.09 Uhr: Claudia Roth ist für ihre direkte Art bekannt, betont aktuell ein dpa-Korrespondent. Die Grünen-Politikerin ist nach Odessa gereist, und hat dort zum Empfang zwei Briefmarken erhalten. Ein Geschenk des ukrainischen Kulturministers Olexandr Tkatschenko an seine deutsche Kollegin.

Die eine Briefmarke zeigte einen Soldaten an Land, im Hintergrund die Silhouette des gesunkenen Kriegsschiffes „Moskwa“. In der zweiten Variante ist das Schiff verschwunden. Der Soldat streckt einen Mittelfinger in die Höhe. „Fuck off, Schwarzmeerflotte!“, übersetzt Roth die Symbolik - zur Freude Tkatschenkos, so der dpa-Bericht.

Claudia Roth zwischen Odessa-Bürgermeister Hennadij Truchanow (r.) und dem ukrainischen Kulturminister Olexandr Tkatschenko © Kay Nietfeld/dpa

Deutsche Panzer für die Ukraine? Spanien will laut Bericht „Leopard“ liefern

Update vom 6. Juni, 18.22 Uhr: Erstmals moderne westliche Panzer für die Ukraine? Die spanische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hat im eskalierten Ukraine-Konflikt bisher vor allem leichte Waffen, Munition und Schutzausrüstungen geliefert. Das ändert sich laut einem Zeitungsbericht nun.

Deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 sowie Luftabwehrraketen will sie laut El País schicken. In Deutschland hatten Politiker von Kanzler Olaf Scholz‘ SPD bisher betont, es gebe eine „informelle Übereinkunft“ zwischen den Nato-Staaten, solche Waffen nicht zu liefern. Sowohl Bild und Süddeutsche Zeitung geben zu bedenken, dass der spanische Liefer-Plan wohl nicht ohne Scholz‘ Zustimmung erfolgen könnte. Letztere berichtet, dass eine entsprechende Anfrage Madrids an Berlin noch aussteht.

Es handele sich um eingemottete Panzer, die erst für den Einsatz vorbereitet werden müssten, schreibt die Zeitung und beruft sich dabei auf Informationen aus dem spanischen Verteidigungsministerium. Eine Stellungnahme des Ministeriums stand laut der Nachrichtenagentur dpa zunächst noch aus.

El País zufolge könnten rund 40 von 108 Leopard-Panzer, die Spanien 1995 gebraucht in Deutschland gekauft habe, wieder einsatzbereit gemacht werden.

Ukraine-News aus Deutschland: Scholz besucht Soldaten an Nato-Ostflanke

Update vom 6. Juni, 18.08 Uhr: Olaf Scholz besucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit Litauen erstmals ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. Am 7. Juni wird der SPD-Politiker in Vilnius zusammen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen, zu denen neben Litauen auch Lettland und Estland zählen.

Anschließend besucht er Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke stationiert sind, es sind derzeit 1000. Beim Nato-Gipfel in Madrid wird es Ende des Monats darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses noch einmal aufgestockt werden. Litauen gehört neben Lettland, Estland, Polen und Norwegen zu den fünf Nato-Staaten, die eine Landgrenze mit Russland haben.

Ukraine-News aus Deutschland: Grünen-Politikerin Roth in Odessa

Erstmeldung vom 6. Juni: Odessa - Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Odessa eingetroffen. Die Grünen-Politikerin ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das nach Beginn des Ukraine-Kriegs in der Hafenstadt am Schwarzen Meer zu Gast ist.

Roth ist auf Einladung des ukrainischen Kulturministers Olexandr Tkatschenko in Odessa. Die Stadt habe unheimlich viel Kultur, sagte Roth zum Auftakt der Reise. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind“, sagte Roth, „wir wollen zeigen, wie die Kultur angegriffen wird“. Sie wolle in Odessa erfahren, wie das Gesicht des Krieges jenseits der Frage von schweren Waffen aussehe. Humanitäre Hilfsangebote kämen in den Debatten noch zu selten vor.

Ukraine-Krieg: Claudia Roth besucht Odessa - Sie will sich für humanitäre Hilfe einsetzen

Roth hat sich bereits mehrfach für die Unterstützung von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern in ihrem Land und von geflüchteten Kulturschaffenden in Deutschland sowie von ukrainischen Kulturinstitutionen stark gemacht.

In Odessa trifft sie unter anderem mit dem Gouverneur des Oblast Odessa, Maksym Marchenko, und dem Bürgermeister der Stadt, Hennadij Truchanow, zusammen. Die Kulturstaatsministerin will zudem das Filmstudio Odessa, das Philharmonische Theater der Stadt, sowie Oper, Ballett und die Wissenschaftliche Bibliothek von Odessa besuchen.

Die Stadt gilt nicht nur als Kulturmetropole, sondern ist auch von strategischer Bedeutung. Zuletzt gab es erneut Meldungen über Raketenangriffe im Raum Odessa.

Ukraine-Krieg: Claudia Roth besucht Odessa - Strategisch wichtiges Ziel für Russland

In Moskau und Kiew ist immer wieder zu hören, Russland habe auch die Einnahme der Hafenstadt im Süden des Landes zum Ziel, um die Ukraine komplett vom Schwarzen Meer abzutrennen. Das Land hätte dann keinen Zugang mehr zu den Weltmeeren.

Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Der Export über die ukrainischen Seehäfen ist zum Erliegen gekommen. Russland blockiert die Ausfuhr von rund 20 Millionen Tonnen Getreide, ein Großteil davon liegt im Hafen von Odessa.

Ukraine-Krieg: Claudia Roth besucht Odessa - Baerbock und Merz waren zuvor in Kiew

Von Seiten des Bundeskabinetts hatten zuvor Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Anfang Mai und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) Ende Mai jeweils Kiew besucht. Auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) waren bereits in Kiew.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bislang im Gegensatz zu mehreren anderen westlichen Staats- und Regierungschefs auf einen Ukraine-Besuch verzichtet. Dies war auch eine Reaktion darauf, dass die ukrainische Seite zunächst einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgelehnt hat. Diese Verstimmungen gelten als ausgeräumt. dpa