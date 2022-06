Neue „Vernichtungswelle“? Baerbock macht Putin harten Vorwurf – und erkennt „Strategie der Entvölkerung“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg will Deutschland die Ukraine jetzt mit Mehrfachraketenwerfern und einem modernen Luftabwehrsystem unterstützen. Der News-Ticker.

Update vom 1. Juni, 22.50 Uhr: Plötzliche Waffen-Wende in Berlin: Nach der Panzerhaubitze2000 plant Deutschland die Lieferung mehrerer schwerer Raketenwerfer an die Ukraine.

Nach Zusage schwerer Waffen: Kanzler Scholz setzt auf deutsche Rüstungsindustrie

Update vom 1. Juni, 21.30 Uhr: Nach der Zusage weiterer schwerer Waffen für die Ukraine setzt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine schnelle Lieferung durch die deutsche Rüstungsindustrie. Die Lieferung komme „zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann“, sagte Scholz am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic in Berlin. Genaue Daten wolle er nicht nennen. „Aber da ist jetzt kein Hindernis mehr“, betonte Scholz.

Der Kanzler hatte am Mittwoch im Bundestag die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T des deutschen Herstellers Diehl sowie eines Ortungsradars angekündigt, mit dem Artilleriestellungen aufgespürt werden sollen. Auch vier Mehrfachraketenwerfer sollen geschickt werden (siehe vorheriges Update).

Ukraine-Krieg: Weitere Waffenlieferungen aus Deutschland

Update vom 1. Juni, 18.40 Uhr: Offenbar weitere Waffenlieferungen für die Ukraine. Deutschland will auch vier Mehrfachraketenwerfer schicken, berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Regierungskreise. Die Raketenwerfer vom Typ Mars II sollten aus Bundeswehr-Beständen kommen und möglichst bis Ende Juni bereitgestellt werden. Die USA sollen demnach die Ausbildung an dem Waffensystem übernehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im Bundestag am Mittwoch zunächst die Lieferung des modernen Luftverteidigungssystems Iris-T-SLM des Rüstungskonzerns Diehl sowie eines Ortungsradars angekündigt. Er ging in seiner Rede auch auf die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern durch die USA ein und verwies auf laufende Gespräche mit Washington. Über konkrete deutsche Lieferungen sprach er dabei noch nicht, verwies aber darauf, dass Deutschland im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten werde.

Baerbock wirbt für militärische Hilfe – und wirft Russland im Ukraine-Krieg „Strategie der Entvölkerung“ vor

Update vom 1. Juni, 16.55 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf Russland mit Blick auf das brutale Vorgehen im Donbass im Ukraine-Krieg eine „neue Vernichtungswelle“ und eine „Strategie der Entvölkerung“ vor. Es dürfe kein Wegschauen geben. „Wir verteidigen die Menschen in der Ukraine so, wie wir das können“, betonte Baerbock am Mittwoch im Bundestag.

Die Grünen-Politikerin warb für konsequente militärische Hilfe für die Ukraine. Sie verwies auf die angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern und einem modernen Luftabwehrsystem. Die militärische Unterstützung müsse durch mehr humanitäre Hilfe ergänzt werden, sagte Baerbock weiter.

Annalena Baerbock wirft Russland eine „Strategie der Entvölkerung“ vor. © Michael Kappeler/dpa

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte am Mittwoch: „Wer in Freiheit leben will, braucht militärische Stärke, um diese Freiheit zu verteidigen.“ Mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr sollen unter anderem 60 Transporthubschrauber des Typs CH-47F Chinook vom US-Hersteller Boeing angeschafft werden. Der Chinook sei „modern und erprobt“ und bei vielen Nato-Partnern im Einsatz, sagte Lambrecht.

Ukraine-Krieg: Waffenlieferungen an die Ukraine: Scholz legt trotz Putin-Warnung nach

Erstmeldung vom 1. Juni: München - Im Hintergrund des Ukraine-Konflikts wurde in Deutschland lange Zeit vor allem eines debattiert: Die Lieferung von Waffen an die Ukraine. Besonders von der Ukraine wurde Deutschland vorgeworfen, gegen den Angriffskrieg von Wladimir Putin zu wenig zu tun. Deutschland hingegen diskutierte, inwiefern die Lieferung von schweren Waffen als Kriegsbeteiligung gelten würde. Mit einem historischen Go im Bundestag wurde die Lieferung schließlich genehmigt.

Nun legt Deutschland offenbar inmitten des Ukraine-Krieges erneut einen Zahn zu. Deutschland will vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

Deutschland liefert neue Waffen an die Ukraine - Mehrfachraketenwerfer und Flugabwehrsystem

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag betont, dass Deutschland die von den USA angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern in die Ukraine „nach unseren technischen Möglichkeiten“ unterstützen werde. Außerdem sagte er der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems für den Kampf gegen die russischen Angreifer zu. Daneben wolle man den ukrainischen Streitkräften ein modernes Ortungsradar zur Verfügung stellen, das Artillerie aufklären könne.

Bei dem Luftabwehrsystem handelt es sich laut dem Kanzler um Iris-T des Herstellers Diehl. Damit werde das modernste Flugabwehrsystem geliefert, über das Deutschland verfüge. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen“, so Scholz. Zuvor hatte Kreml-Chef Putin bei einem Gespräch am 28. Mai sowohl Bundeskanzler Scholz als auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor der Lieferung von schweren Waffen gewarnt. Dies riskiere eine weitere Destabilisierung der Lage, hieß es vom Kreml.

Deutschland will das Iris-T Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern. © Imago/Eventfoto54

Deutschland versorgt Ukraine mit Mehrfachraketenwerfern - nach dem Vorbild der USA

Die USA hatten bereits am Dienstag (31. Mai) die Lieferung moderner Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch angekündigt. Die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen, hieß es aus dem Weißen Haus. Scholz hatte in seiner Haushaltsrede im Bundestag ausdrücklich auf diese Zusage verwiesen und angekündigt, die Lieferung der USA zu unterstützen. Er hatte aber noch keine Einzelheiten genannt. (bb mit dpa)