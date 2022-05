Putin-Putsch bereits begonnen? Geheimdienst sieht Wendepunkt und sagt Kriegsende voraus

Von: Astrid Theil

Teilen

Zerstörung, wohin man blickt: eine Straße nördlich der ukrainischen Großstadt Charkiw. © IMAGO / UPI Photo

Laut dem ukrainischen Geheimdienst sei ein Putsch gegen Putin im Kreml bereits im Gange. Mit einem Ende des Ukraine-Krieges rechnet man am Jahresende.

Kiew - Russland verliert im Ukraine-Krieg immer mehr Soldaten. Nahezu jeden Tag veröffentlicht der ukrainische Generalstab Statistiken zu den Todeszahlen russischer Militärangehöriger. Wladimir Putin* sprach entgegen vieler Erwartungen bei seiner Rede am 9. Mai von „schweren Verlusten“, die Russland im Ukraine-Krieg erlitten habe. Die veröffentlichten Zahlen des Kremls liegen dennoch weit unter denen der Regierung in Kiew.

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, betonte zuletzt in einem Interview mit Sky News, dass die Stärke der russischen Armee ein Mythos sei. Die Truppen seien viel mehr eine „Horde von Leuten mit Waffen“. Viele Soldaten würden bei Artilleriegefechten ihre Stellung verlassen und ihre Ausrüstung aufgeben. Dennoch sprach Budanov nicht von einem baldigen Sieg der ukrainischen Truppen.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Geheimdienst-Chef erwartet „Wendepunkt“ des Kriegs Ende August

Es werde seiner Einschätzung nach noch mehrere Monate Kämpfe geben. Allerdings erwartet er einen „Wendepunkt“ in der zweiten Augusthälfte. Das Ende des Krieges erwartet Budanov gegen Jahresende. „Wir kennen ihre Pläne, zumeist schon, wenn sie gemacht werden“, betonte Budanov im Interview. Die ukrainische Armee wisse alles über den „Feind“.

Die ukrainische Führung sieht aktuell den Beginn einer „dritten Phase“ des russischen Angriffskriegs. Viktor Andrusyw, Berater im ukrainischen Innenministerium, führte in der Nacht zum Samstag im Fernsehen aus, dass die erste Phase der Versuch gewesen sei, die Ukraine „in wenigen Tagen“ zu überrollen. In einer zweiten Phase sollten die ukrainischen Truppen eingekesselt und zerschlagen werden.

Ukraine-Krieg: „Der Putsch in Moskau hat begonnen“

„Und auch das haben sie nicht geschafft“ betonte Andrusyw. In der neuen „dritten Phase“ würden die russischen Truppen die Verteidigung der bisher erreichten Geländegewinne vorbereiten. „Das zeigt, dass sie einen langen Krieg daraus machen wollen“, sagte Andrusyw. Offenbar denke die russische Regierung, dass sie so den Westen zu Verhandlungen und damit die Ukraine zum Einlenken zwingen könne.

Unabhängig von den Einschätzungen zur weiteren Entwicklung des Ukraine-Krieges betonte Kyrylo Budanov, dass es bald zu einem politischen Machtwechsel im Kreml kommen werde. „Der Putsch in Moskau hat begonnen“, sagte Budanov im Interview mit Sky News. Auch die Frage, ob ein Staatsreich in Russland vorbereitet werde, beantwortete er mit einem eindeutigen „Ja“.

Ukraine-Krieg: Gerüchte über Putins Gesundheitszustand: Krebs und weitere Krankheiten

Bundanov sprach im Interview mit Sky News schließlich auch über Putins angeblich sehr schlechten Gesundheitszustand. Der russische Präsident leide an Krebs und weiteren Krankheiten und sei daher „sehr krank“. Es sei in einer schlechten „psychischen und physischen“ Verfassung. Der Kreml hat zu diesen zuletzt verbreiteten Informationen noch keine Stellung bezogen. Die Aussagen von Budanov und Andrsyw lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (at)