Gesicht einer „neuen“ Ukraine: Walerij Saluschnyj - Selenskyjs Geheimwaffe im Kampf gegen Russland

Von: Tom Offinger

Teilen

Seit drei Wochen stemmen sich die Ukraine und ihre Streitkräfte gegen Russlands Einmarsch. Dieser Erfolg hat vor allem mit General Walerij Saluschnyj zu tun.

Kiew - Seit nunmehr drei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. Alleine diese Tatsache sorgt tagtäglich für Bewunderung auf der ganzen Welt: Ein vergleichsweise kleines Land leistet beharrlich Widerstand gegen hochgerüstete und eigentlich überlegene Invasoren. Wladimir Putins Streitkräfte beißen sich am ukrainischen Volk und seinem Militär die Zähne aus, die Hauptstadt Kiew und andere Großstädte stemmen sich weiter gegen die russische Übermacht. Neben Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sich in wenigen Wochen zum Nationalhelden aufschwang, ist diese Tatsache vor allem einem Mann zu verdanken.

Krieg in der Ukraine: Selenskyj und Saluschnyj stehen für „neue“ Ukraine

Ähnlich wie Staatsoberhaupt Selenskyj steht auch General Walerij Saluschnyj für die „neue“ Ukraine: Saluschnyj wurde 1973 im Westen des Landes geboren, damals gehört seine Geburtsstadt Nowohrad-Wolynskyj noch zur Sowjetunion. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, entschließt sich ebenfalls für eine militärische Karriere und besucht die Militärakademie in Odessa - damals wieder Teil der souveränen und unabhängigen Ukraine. Der heute 48-Jährige durchläuft alle wichtigen militärischen Posten, 2014 kämpft er nicht nur auf der Krim gegen die russischen Invasoren, sondern schließt auch sein Studium an der Universität der Armee der Ukraine als bester Absolvent ab.

Er treibt die Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte nach dem ersten russischen Einmarsch aktiv mit voran. „Bis zu dem Zeitpunkt hatte die Ukraine eine komplett dysfunktionale Kommandostruktur“, erklärt Sarah Whitmore, Dozentin für Politikwissenschaft an der britischen Universität Oxford Brookes, gegenüber der Neuen Züricher Zeitung. Den Offizieren wird mehr Freiheit zugesprochen, die Befehlskette wird somit entspannt. Eine Folge: Soldaten brauchen keine Anweisung eines Vorgesetzten mehr, um gegebenenfalls auf einen Feind zu schießen.

Im Juli 2021 ernennt ihn Selenskyj zum Oberbefehlshaber der Armee. Dabei ist Saluschnyj nicht nur kampferfahren und kennt das Vorgehen der russischen Streitkräfte - er ist auch der erste Armee-Chef, der nicht in der Sowjetunion ausgebildet wurde. Während Selenskyj als Präsident medienwirksam das Volk einschwört, zieht Saluschnyj im Hintergrund mit Erfolg die Fäden. „Ich möchte mir nicht ausmalen, wie der Krieg jetzt aussähe, wenn die Ukraine immer noch das Team vom letzten Juli an der Spitze des Militärs hätte“, gibt Whitmore zu Bedenken.

Krieg in der Ukraine: Vorteile im Straßenkampf

Die Modernisierung und Anpassung der Befehlsstruktur kommt der Ukraine im aktuellen Kriegsverlauf nun umso mehr entgegen. Während Städte wie Kiew durch Artilleriefeuer und Bombardements aus der Luft attackiert werden, entwickelt sich am Boden ein Kampf um jede Straße und jedes Haus - im Fachjargon „urban warfare“ genannt. Einen solchen Krieg könne man nicht simulieren, erklärte jüngst John Spencer, ehemaliger Major-General der US-Streitkräfte, im Spiegel. Viele Waffen würden bei einem solchen Szenario neutralisiert werden, befindet der Experte: „Krieg in der Stadt ist der große Gleichmacher. Er neutralisiert die Vorteile, die eine militärische Großmacht besitzt.“

Lesen Sie auch Menschenrechtler berichten von Toten durch Einsatz russischer Streumunition - und stellen Forderung an Ukraine Im Ukraine-Krieg wird zunehmend über Kriegsverbrechen und deren Folgen debattiert. Menschenrechtler berichten nun über den russischen Einsatz von Streumunition. Menschenrechtler berichten von Toten durch Einsatz russischer Streumunition - und stellen Forderung an Ukraine Eine neue Sportart für den Landkreis Starnberg Es gibt einen neuen Sportverein im Landkreis: Sportfechten Gauting tritt als 104. Verein BLSV-Kreis Starnberg bei. Aktuell sind dort zwölf Mitglieder aktiv. Eine neue Sportart für den Landkreis Starnberg

Wie lange Saluschnyi und seine Soldaten den Widerstand aufrechterhalten können, lässt sich derzeit unschwer vorhersagen. Bewundernswert ist diese Leistung jetzt schon alle mal. (to)