„Deepfake-Klitschko“: Melynk warnt vor „perfider Waffe“ - Auch Bürgermeister von Wien und Madrid reingelegt

Von: Franziska Schwarz

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland. © Fabian Sommer/dpa

Nach Betrüger-Attacke auf Berlins Bürgermeisterin Giffey: Der Ukraine-Botschafter Melnyk hält das Vertrauen zwischen Berlin und Kiew im Ukraine-Krieg für „stabil“. Der News-Ticker.

Berlin - Aufsehenerregender Vorfall im Ukraine-Krieg: Das Telefonat mit einem falschen Klitschko hat auch für Häme über Franziska Giffey gesorgt. Aber nicht von Andrij Melnyk.

„Keine Deepfakes oder andere Tricks der Russen können das Vertrauen zwischen der Ukraine und Deutschland erschüttern“, sagte der ukrainische Botschafter der Welt am Sonntag (WamS).

Klitschko am Telefon: Nun kontaktiert der Echte mit Giffey im Ukraine-Konflikt

Der echte Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, sprach in der Bild von „krimineller Energie“, der Staatsschutz ermittelt. Er bot Giffey via Bild nun ein Telefonat über die offiziellen Kanäle an. Das nehme sie „sehr gern“ an, twitterte die SPD-Politikerin.

Ein Video-Call zwischen der Regierenden Bürgermeisterin Berlins und dem angeblichen Klitschko war vorzeitig abgebrochen worden - nach erheblichen Zweifeln an der Echtheit des Gesprächspartners. Das hatte die Berliner Senatskanzlei 24. Juni bekannt gemacht.

„Deepfake“ Versuch im Ukraine-Krieg: Melnyk warnt vor hybrider Kriegsführung

Die Senatskanzlei erklärte, allem Anschein nach habe es sich bei dem angeblichen Klitschko um einen „Deepfake“ gehandelt - eine Technologie, bei der die Gesichter echter Menschen mithilfe von künstlicher Intelligenz in Fotos oder Filme eingefügt werden. So wirkt es, als spreche der echte Mensch.

Laut Melnyk zeigen die Vorfälle, dass Deepfakes als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands viel ernster genommen werden müssten. „Es ist eine perfide psychologische Waffe, und die Technik wird immer besser“, sagte er der WamS.

Ukraine-Krieg: Auch Bürgermeister von Wien und Madrid Deepfake-Ziele

Medienberichten aus Österreich und Spanien zufolge wurden auch die Bürgermeister von Wien und Madrid vom falschen Klitschko angerufen. Der Spanier soll das Telefonat aber ebenfalls schnell abgebrochen haben. (frs mit AFP)