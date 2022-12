„Können ganz einfach angreifen“: Putins Chef-Propagandist phantasiert über Bomben auf Europa

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der Kreml-nahe Propagandist Wladimir Solowjow droht erneut. © Screenshot/Twitter/@Gerashchenko_en

Putins enger Vertrauter und Propagandist Solowjow hat europäischen Ländern im russischen Staatsfernsehen gedroht. Grund ist deren Unterstützung für Kiew.

München – Ein Angriff auf europäische Länder, die die Ukraine gegen den Angriffskrieg von Kreml-Chef Wladimir Putin unterstützen: Genau davon träumt der Kreml-nahe Moderator und Propagandist Wladimir Solowjow in den letzten Tagen wohl immer stärker. Zuletzt hatte er Deutschland mit einer Invasion durch russische Fallschirmjäger und der Bombardierung von Berlin gedroht. Nun geht er einen Schritt weiter und will auch bei weiteren, europäischen Ländern „an die Tür klopfen“.

Westliche Hilfe im Ukraine-Krieg – Solowjow droht mit Angriffen auf Europa

In seiner jüngsten Sendung im russischen Staats-TV Rossija-1 wütete Solowjow über die Unterstützung des Westens für die Ukraine. Der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Geraschenko, veröffentlichte den kurzen Videoausschnitt samt englischem Untertitel auf Twitter. Erneut richtete sich seine Wut zuerst gegen Deutschland. „Schauen Sie, Deutschland, sie haben ihre Luftabwehrsysteme gegeben“, betont Solowjow in dem Video. Seine Schlussfolgerung: „Also können wir ganz einfach deutsches Territorium angreifen.“

Dem Propagandisten zufolge gilt das gleiche für das Vereinigte Königreich. „Großbritannien hat Luftverteidigungssysteme gegeben, also ist es ganz einfach sie anzugreifen“, so Solowjow. Damit dürfte er meinen, dass Europa die eigene Verteidigungskapazität einbüßt, um der Ukraine zu helfen. So sei Frankreich etwa „nackt“. Verantwortlich dafür sei Staatschef Emmanuel Macron. „Was also ist das Problem?“, fragt Solowjow.

Ukraine-Krieg: Putin-Propagandist Solowjow wütet gegen „unhöfliche“ europäische Länder

Nun richtet er seine Blicke auf Staaten im Norden Europas. „Woher stammt Stoltenberg, der Norweger?“, heißt es vom Kreml-Propagandisten. Er ist kurz verwirrt und fragt: „Oder ist er Däne?“. Jedenfalls müsse man bei diesen Ländern „an die Tür klopfen“. Russland müsse „sanft anklopfen“ und fragen: „Seid ihr unhöflich zu uns gewesen? Kommt raus und tretet an.“

Für den Ukrainer Geraschenko ist klar, was dies bedeutet. Solowjow schlage vor „vorsichtige Arbeit“ an diesen Ländern zu starten, womit er Bombardierungen meine. „Vorsicht, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Schweden und Dänemark“, schrieb der ukrainische Diplomat auf Twitter. Im russischen Staats-TV wurde auch schon ein Atomschlag gegen europäische Länder einschließlich Deutschland diskutiert. (bb)