Kiew-Schlinge zieht sich zu - Selenskyj verurteilt Bürgermeister-Entführung: „Zeichen der Schwäche“

Von: Astrid Theil

Russische Truppen rücken immer weiter auf Kiew zu. Zahlreiche Städte standen erneut unter Beschuss. Der News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird zunehmend von Wladimir Putins* russischen Truppen eingekreist.

In mehreren Städten kam es zu Luftangriffen - in der südukrainische Stadt Mykolajiw soll eine Krebklinik beschossen worden sein.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj* fordert indes die Freilassung eines entführten Bürgermeisters.

Die ukrainische Regierung will am Samstag (12. März) erneut versuchen, über Fluchtkorridore Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise*.

Erstmeldung vom 12. März, 09.40 Uhr: Kiew - In vielen ukrainischen Städten sind an diesem Morgen (12. März) erneut Luftschutzsirenen zu hören gewesen. Laut Berichten von Lokalmedien seien die Menschen so in der Hauptstadt Kiew, in Odessa, Charkiw, Tscherkassy und in der Region Sumy im Nordosten des Landes, aber auch bereits in Lwiw im Westen des Landes aufgefordert worden, sich in Luftschutzräumen in Sicherheit zu bringen. In Kiew und anderen Städten gebe es keinen Strom, kein Gas und kein Wasser mehr, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj*.

Die russische Armee rückt derweil weiter auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vor und kreist diese zunehmend ein. Der Präsidentenberater Mychailo Podoljak sprach gestern (11. März) bereits von einem „Belagerungszustand“. Kiew sei „bereit zu kämpfen“ und werde „standhaft bis zum Ende sein“, twitterte er. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass es rund um Kiew russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und im Süden bei Wyschenky gegeben habe. Diese Offensiven seien teilweise erfolgreich gewesen.

Ukraine-Krieg: Luftangriffe in zahlreichen Städten

Bomber der russischen Luftwaffe sollen außerdem Marschflugkörper in den Städten Luzk, Iwano-Krankiwsk und Dnipro eingesetzt haben. Luzk und Iwano-Frankiwsk befinden sich nördlich und südlich der Stadt Lwiw in der Nähe der polnischen Grenze. Auch die südukrainische Stadt Mykolajiw soll angegriffen worden sein: Nach ukrainischen Angaben sei eine Krebsklinik beschossen worden. Hunderte Patienten hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Krankenhaus aufgehalten, sagte Chefarzt Maxim Besnosenko. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Die nordostukrainische Stadt Tschernihiw wurde nach ukrainischen Militärangaben aus südwestlicher Richtung blockiert. Der ukrainische Präsident Woldymyr Selenskyj sagte außerdem, dass in Tschernihiw eine wichtige Wasserleitung durch Beschuss beschädigt worden sei. Die fast 280.000 Einwohner der Stadt seien demnach ohne Wasserversorgung.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Freilassung des entführten Bürgermeisters - „Zeichen der Schwäche Russlands“

Selenskyj forderte außerdem in einer Videoansprache die Freilassung des Bürgermeisters der von russischen Truppen eingenommenen Stadt Melitopol. Diesen unter Druck zu setzen oder seine „physische Eliminierung“ werde Russland nicht dabei helfen, mehr ukrainische Städte einzunehmen. Dieses Vorgehen sei viel eher ein „Zeichen der Schwäche“ Russlands. Am gestrigen Tag wurde der Bürgermeister Iwan Fedorow entführt. In einem Videofragment war zu sehen, wie Vermummte einen Mann aus einem zentralen Gebäude mitnehmen. Bei diesem soll es sich um Fedorow handeln. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Eine Explosion ist in einem Wohnhaus zu sehen, nachdem ein Panzer der russischen Armee in Mariupol geschossen hat. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Nach Angaben der ukrainischen Regierung soll es an diesem Samstag einen weiteren Versuch geben, Zivilisten über Fluchtkorridore aus den von russischen Truppen belagerten und beschossenen Städten in Sicherheit zu bringen. Hierzu gehöre auch der Fluchtkorridor der besonders umkämpften Stadt Mariupol, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Sie hoffe, dass Russland sich an eine zugesagte Feuerpause halten werde, damit Zivilisten evakuiert werden könnten. Die vereinbarten Fluchtkorridore waren in den vergangenen Tagen immer wieder unter Beschuss geraten.

Krieg in der Ostukraine: 70 Prozent des Oblast Luhansk von russischen Truppen besetzt

Im Osten des Landes sind nach ukrainischen Angaben inzwischen 70 Prozent des Territoriums der Oblast Luhansk von russischen Truppen besetzt. Das teilte der Leiter der Regionalverwaltung der Oblast Luhansk, Serhij Hajdaj, in der Nacht zu Samstag mit. Dutzende Zivilisten seien verletzt oder tot. Gleichzeitig kämen keine Fluchtkorridore für Menschen aus der Region zustande. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der Kriegsverlauf in Karten zeigt, wie zwei Wochen Invasion die Ukraine heimsuchten. (at/dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.