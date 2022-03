Nach Russland-Vorstoß: Ukraine erobert Flughafen im Süden zurück - ein Schlüsselmoment für Odessa?

Von: Bettina Menzel

Teilen

Das Gebäude des Flughafens Mykolajiw zu Friedenszeiten im Jahr 2012 (Archivbild). © Mykola Mazuryk / YAY Images / Imago

Die Vereinten Nationen sprechen von der größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Russische Truppen stehen indes offenbar kurz vor dem Sturm auf Kiew. Der News-Ticker.

Die Vereinten Nationen rechnen im Rahmen des Ukraine-Krieges* mit der „größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“.

In den Städten Kiew, Mariupol, Charkiw und Sumy sollen am Montag ab 10 Uhr humanitäre Korridore errichtet werden, um Zivilisten die Flucht zu ermöglichen (siehe Erstmeldung).

Indes sollen russische Truppen den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorbereiten und hierfür Ressourcen zusammenziehen.

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 7. März, 15.30 Uhr: Nach Angaben der örtlichen Behörden sollen russische Truppen auf den Flughafen der südukrainischen Großstadt Mykolajiw vorgedrungen sein. Dem Bericht zufolge sollen ukrainische Truppen den Flughafen am Montag wieder zurückerobert haben. „Wir haben sie verjagt“, sagte der Gouverneur des Gebiets Mykolajiw, Witalij Kim, in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Der Start von Flugzeugen sei dort derzeit nicht möglich. „Aber der Flughafen ist unser“, so Kim weiter. Wenige Stunden zuvor hatte er mitgeteilt, dass der Feind auf den Airport vorgedrungen sei. Alle anderen Angriffe in der Gegend seien aber abgewehrt worden. Der Flughafen liegt im Norden der Stadt.

Mykolajiw hat fast 500.000 Einwohnern und liegt strategisch günstig nahe der Mündung des südlichen Bugs ins Schwarze Meer. Sollten russische Truppen die Stadt umgehen oder isolieren können, stünde ihnen der Landweg nach Odessa offen und diese bedeutende südwestliche Hafenstadt könnte vom Rest des Landes abgeschnitten werden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Kiew soll kurz bevor stehen

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Konflikt wütet seit 2014*, doch der 24. Februar 2022 markiert einen Wendpunkt: Es beginnt der russische Überfall auf die Ukraine. Inzwischen sind mehr als eine Million Menschen aus dem Land geflohen. In vielen Städten blieben Zivilisten jedoch die Fluchtwege versperrt.

Das russische Verteidigungsministerium versprach am Montag (7. März), in vier ukrainischen Städten humanitäre Korridore zu eröffnen. Indes sollen die russischen Truppen den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorbereiten, wie aus Informationen der ukrainischen Armee hervorgeht.

Ukraine-Krieg: Humanitäre Korridore und Waffenruhe in vier Städten geplant

Russland* kündigte an, in den vier ukrainischen Städten Kiew, Mariupol, Charkiw und Sumy am Montag ab 10 Uhr deutscher Zeit lokale Waffenruhen einzuhalten. Dies soll Zivilisten ermöglichen, die Gebiete zu verlassen. Zunächst war unklar, ob sich die Zeitangabe auf Moskauer (8.00 Uhr MEZ) oder ukrainische Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) bezog.

In der Hafenstadt Mariupol waren am Wochenende zwei Versuche der Evakuierung gescheitert, da die Waffenruhe immer wieder gebrochen wurde. In der Stadt Irpin sollen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung fliehende Zivilisten mit Granaten beschossen und getötet worden sein. Die Vereinten Nationen rechnen im Ukraine-Krieg mit der „größten humanitären Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.“

Kräfte der DPR-Polizei sowie ein Krankenwagen in der Nähe von Mariupol im Osten der Ukraine. Im Hintergrund warnt ein Schild vor Minen (Archivbild, 6. März 2022). © Alexander Ryumin / ITAR-TASS / Imago

Ukraine-Konflikt: Macron telefoniert erneut mit Putin

Angaben der russischen Armee zufolge erfolgte die Entscheidung zugunsten humanitärer Korridore auf „persönliche Bitte“ des französischen Präsidenten Emanuel Macron. Dieser hatte am Sonntag rund zwei Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin* telefoniert. Die russische Armee erklärte, sie werde einen Korridor zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der belarussischen Stadt Gomel öffnen, die nahe der Grenze zur Ukraine* liegt.

Zwei weitere Korridore sollen demnach von Mariupol entweder in Richtung Russland nach Rostow-am-Don oder nach Westen in die ukrainische Stadt Saporischschja führen. Einen vierten Korridor solle es zwischen Charkiw und der russischen Stadt Belgorod geben. Schließlich sollten von Sumy zwei Korridore entweder nach Belgorod oder ins ukrainische Poltawa führen.

Ukraine-Krieg-News: Putins Truppen sollen Ansturm auf Kiew planen

Nach Angaben der ukrainischen Armee sollen russische Truppen den Sturm auf Kiew vorbereiten. Diese Informationen stammen aus einem Facebook-Post des Generalstabs und konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Demnach sollen russische Truppen derzeit planen, zeitgleich die Gewalt über die Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Diese liegen nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze zu Kiew entfernt.

In verschiedenen Gebieten des Landes kam es in der Nacht zu Angriffen. Unter anderem soll in Charkiw ein Forschungszentrum, in dem sich Atommaterial befand, mit Raketenwerfern beschossen worden sein. Das teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienstes SBU mit, die Angaben konnten von unabhängiger Seite jedoch zunächst nicht überprüft werden. Dieses Vorgehen erinnert jedoch an den Angriff russischer Truppen auf Europas größtes Atomkraftwerk in der Nacht zum Freitag*. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (afp/dpa/bme).