Ukraine-Krieg: Russischer Vormarsch auf Kiew „ins Stocken geraten“

Ukraine-Krieg: Zahlreiche Tote bei Luftangriffen auf ukrainische Großstadt – Russischer General wohl getötet

Von: Lukas Rogalla, Bettina Menzel, Andreas Schmid, Christoph Gschoßmann

Im Ukraine-Krieg visieren russische Truppen offenbar zunehmend Großstädte an. Sie stehen wohl kurz vor dem Sturm auf Kiew. Der News-Ticker.

Die Vereinten Nationen rechnen im Rahmen des Ukraine-Krieges* mit der „größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“.

In den Städten Kiew, Mariupol, Charkiw und Sumy sollten am Montag humanitäre Korridore errichtet werden, doch der französische Präsident Macron wirft Russland „reine Verlogenheit“ vor (siehe Update vom 7. März, 16.20 Uhr).

Ein Journalist berichtet, dass in Kiew zwei russische Flugzeuge abgeschossen wurden (siehe Update vom 7. März, 21.03 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 8. März, 5.26 Uhr: Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet worden. „In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört“, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Dienstag mit.

Mehr als zehn Menschen seien ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Auch vier ukrainische Soldaten seien „im ungleichen Kampf mit dem russischen Militär“ getötet worden, erklärte Schywyzkyj. „Wir werden es nie vergeben.“ Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russischer General wohl getötet

Update vom 8. März, 5.00 Uhr: Der russische Generalmajor Vitaliy Gerasimow soll bei Gefechten nahe Charkiw getötet worden sein. Das berichtet der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook. Auch weitere hochrangige russische Militärangehörige seien getötet oder verwundet worden. Gerasimow habe auch im zweiten Tschetschenienkrieg gekämpft und sei für die „Eroberung der Krim“ mit einem Ordern ausgezeichnet worden.

Update vom 8. März, 2.25 Uhr: In mehreren Orten im Oblast Sumy soll Russland Luftangriffe verüben. Es soll Tote und Verletzte geben, darunter auch Kinder. Zahlreiche Personen könnten sich unter Trümmern befinden, berichtet Dmitro Zhyvitskiy, Gouverneur der Region im Norden der Ukraine, auf der Plattform Telegram.

Ukraine-Krieg: Russland bereit, Evakuierungskorridore zu öffnen

Update vom 7. März, 22.55 Uhr: Russland schlägt wohl im Ukraine-Krieg einen neuen Waffenstillstand in fünf ukrainischen Städten vor. Die Ukraine hat noch diesem aber noch nicht offiziell zugestimmt, heißt es etwa bei CNN. Demnach ist Russland bereit, ab 10 Uhr Moskauer Zeit Evakuierungskorridore aus Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol zu öffnen, berichten russische Medien unter Berufung auf das russische Koordinierungshauptquartier für humanitäre Hilfe in Ukraine.



In der Erklärung heißt es: „Russland erklärt am 8. März um 10 Uhr (Moskauer Zeit) einen Waffenstillstand und ist bereit, humanitäre Korridore bereitzustellen: von Kiew und angrenzenden Siedlungen in die Russische Föderation durch das Territorium der Republik Belarus nach Gomel.“



Außerdem heißt es, dass Evakuierungskorridore „auch von Tschernihiw durch das Territorium von Belarus, von der Stadt Sumy auf zwei Routen nach Poltawa und zum Territorium Russlands, von Charkiw zum Territorium Russlands oder nach Lemberg, Uzhgorod und Iwano-Frankiwsk. Außerdem wird ein humanitärer Korridor von Mariupol entlang der beiden Routen nach Russland und Saporischschje eröffnet.“

Ukrainische Soldaten und Milizionäre halfen am 7. März einer älteren Frau im Rollstuhl bei der Flucht aus Irpin am Stadtrand von Kiew. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Russischer Vormarsch auf Kiew „ins Stocken geraten“

Update vom 7. März, 21.55 Uhr: Der Vormarsch der russischen Streitkräfte auf Kiew ist nach Angaben eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten vom Montag weiterhin „ins Stocken geraten“, zitiert CNN. Auch wenn der Hauptvorstoß nicht vorankommt, „wird in Kiew eindeutig gekämpft, es wird weiterhin bombardiert und getroffen“, fügte der Beamte aber hinzu. Derweil machen weitere brisante US-Informationen die Runde: Russland will offenbar syrische Kämpfer für den Ukraine-Krieg rekrutieren.

Ukraine-Krieg: Luftkampf über Kiew?

Update vom 7. März, 21.03 Uhr: Gibt es einen Luftkampf über Kiew? Der Journalist Illia Ponomarenko vom Kyiv Independent berichtet auf Twitter, dass in Kiew zwei russische Flugzeuge abgeschossen wurden. Ponomarenko bezog sich auf Informationen aus dem ukrainischen Militär. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor, die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-News: Russische Kriegs-Truppen bombardieren wohl verstärkt Großstädte

Update vom 7. März, 19.25 Uhr: Russische Truppen bombardieren laut US-Angaben verstärkt ukrainische Großstädte wie Charkiw, Kiew, Tschernihiw, Mykolaiv und Mariupol. Das sagte ein nicht namentlich genannter US-Verteidigungsbeamter dem Fernsehsender CNN. „Wir haben mit Sicherheit eine Zunahme des so genannten Langstreckenfeuers, der Bombardierungen, der Raketenangriffe, der Artillerie sowie der Raketenangriffe festgestellt“, sagte der Beamte. „Und wir gehen davon aus, dass diese Angriffe zivile Ziele, Infrastruktur und Wohngebiete treffen.“

Es sei „nicht klar“, ob Russland absichtlich die Zivilbevölkerung unter Beschuss nehme oder ob es aufgrund von „Ungenauigkeiten“ geschehe, aber „es passiert eindeutig“, sagte der Beamte. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an.

Im Ukraine-Krieg sind derweil die dritten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beendet worden.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Gebietsgewinne in Ostukraine

Update vom 7. März, 18.39 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat Russland weitere Geländegewinne in der Ostukraine gemeldet. Russische Truppen hätten fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Den Einwohnern der Ortschaften „wird humanitäre Hilfe zuteil“, hieß es. Zudem hätten Kampfjets und Bomber 26 weitere militärische Objekte zerstört. Darunter seien zwei Kommandoposten, eine Radarstation und fünf Munitionsdepots. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an.

Die ukrainischen Streitkräfte fügten den Angreifern nach eigenen Angaben schwere Verluste bei. Einige russische Einheiten hätten bei Kämpfen um Konotop und Ochtyrka im Nordosten des Landes bis zu 50 Prozent ihres Personals verloren. „Der moralische und psychologische Zustand des Feindes bleibt extrem niedrig“, behauptete der Generalstab in Kiew. Russische Soldaten würden in Scharen desertieren. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ukraine-Krieg: Mindestens 13 Tote bei Luftangriff auf Großbäckerei westlich von Kiew

Update vom 7. März, 17.18 Uhr: Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Großbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium am Montag mit.

Fünf Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt hätten sich etwa 30 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Bäckerei sei derzeit nicht in Betrieb. Russische Truppen stehen nordwestlich von Kiew und versuchen, auch von Westen auf die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine zivilen Ziele in der Ukraine angreifen.

Zerstörte Autos stehen vor einem zerstörtem Haus in Makariw, 40 Kilometer westlich von Kiew. Das Foto stammt vom 4. März. © Efrem Lukatsky/picture alliance

Ukraine-Krieg: Macron spricht von „reiner Verlogenheit“ nach Putin-Ankündigung

Update vom 7. März, 16.20 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit Blick auf die geplanten „humanitären Korridore“ in der Ukraine „moralischen und politischen Zynismus“ vorgeworfen. Putin habe Korridore für Flüchtlinge in Richtung Russland angeboten, sagte Macron. „Ich kenne keine Ukrainer, die nach Russland fliehen wollten, dass ist reine Verlogenheit“, sagte der französische Präsident am Montag dem Sender TF1 . „Das ist eine bloße PR-Nummer, die ich verachte“, so Macron weiter.

Ukrainische Truppen erobern Flughafen Mykolajiw zurück

Update vom 7. März, 15.30 Uhr: Nach Angaben der örtlichen Behörden sollen russische Truppen auf den Flughafen der südukrainischen Großstadt Mykolajiw vorgedrungen sein. Dem Bericht zufolge sollen ukrainische Truppen den Flughafen am Montag wieder zurückerobert haben. „Wir haben sie verjagt“, sagte der Gouverneur des Gebiets Mykolajiw, Witalij Kim, in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Der Start von Flugzeugen sei dort derzeit nicht möglich. „Aber der Flughafen ist unser“, so Kim weiter. Wenige Stunden zuvor hatte er mitgeteilt, dass der Feind auf den Airport vorgedrungen sei. Alle anderen Angriffe in der Gegend seien aber abgewehrt worden. Der Flughafen liegt im Norden der Stadt.

Mykolajiw hat fast 500.000 Einwohnern und liegt strategisch günstig nahe der Mündung des südlichen Bugs ins Schwarze Meer. Sollten russische Truppen die Stadt umgehen oder isolieren können, stünde ihnen der Landweg nach Odessa offen und diese bedeutende südwestliche Hafenstadt könnte vom Rest des Landes abgeschnitten werden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Das Gebäude des Flughafens Mykolajiw zu Friedenszeiten im Jahr 2012 (Archivbild). © Mykola Mazuryk / YAY Images / Imago

Ukraine-Krieg: Angriff auf Kiew soll kurz bevor stehen

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Konflikt wütet seit 2014*, doch der 24. Februar 2022 markiert einen Wendpunkt: Es beginnt der russische Überfall auf die Ukraine. Inzwischen sind mehr als eine Million Menschen aus dem Land geflohen. In vielen Städten blieben Zivilisten jedoch die Fluchtwege versperrt.

Das russische Verteidigungsministerium versprach am Montag (7. März), in vier ukrainischen Städten humanitäre Korridore zu eröffnen. Indes sollen die russischen Truppen den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorbereiten, wie aus Informationen der ukrainischen Armee hervorgeht.

Ukraine-Krieg: Humanitäre Korridore und Waffenruhe in vier Städten geplant

Russland* kündigte an, in den vier ukrainischen Städten Kiew, Mariupol, Charkiw und Sumy am Montag ab 10 Uhr deutscher Zeit lokale Waffenruhen einzuhalten. Dies soll Zivilisten ermöglichen, die Gebiete zu verlassen. Zunächst war unklar, ob sich die Zeitangabe auf Moskauer (8.00 Uhr MEZ) oder ukrainische Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) bezog.

In der Hafenstadt Mariupol waren am Wochenende zwei Versuche der Evakuierung gescheitert, da die Waffenruhe immer wieder gebrochen wurde. In der Stadt Irpin sollen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung fliehende Zivilisten mit Granaten beschossen und getötet worden sein. Die Vereinten Nationen rechnen im Ukraine-Krieg mit der „größten humanitären Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.“

Kräfte der DPR-Polizei sowie ein Krankenwagen in der Nähe von Mariupol im Osten der Ukraine. Im Hintergrund warnt ein Schild vor Minen (Archivbild, 6. März 2022). © Alexander Ryumin / ITAR-TASS / Imago

Ukraine-Konflikt: Macron telefoniert erneut mit Putin

Angaben der russischen Armee zufolge erfolgte die Entscheidung zugunsten humanitärer Korridore auf „persönliche Bitte“ des französischen Präsidenten Emanuel Macron. Dieser hatte am Sonntag rund zwei Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin* telefoniert. Die russische Armee erklärte, sie werde einen Korridor zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der belarussischen Stadt Gomel öffnen, die nahe der Grenze zur Ukraine* liegt.

Zwei weitere Korridore sollen demnach von Mariupol entweder in Richtung Russland nach Rostow-am-Don oder nach Westen in die ukrainische Stadt Saporischschja führen. Einen vierten Korridor solle es zwischen Charkiw und der russischen Stadt Belgorod geben. Schließlich sollten von Sumy zwei Korridore entweder nach Belgorod oder ins ukrainische Poltawa führen.

Ukraine-Krieg-News: Putins Truppen sollen Ansturm auf Kiew planen

Nach Angaben der ukrainischen Armee sollen russische Truppen den Sturm auf Kiew vorbereiten. Diese Informationen stammen aus einem Facebook-Post des Generalstabs und konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Demnach sollen russische Truppen derzeit planen, zeitgleich die Gewalt über die Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Diese liegen nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze zu Kiew entfernt.

In verschiedenen Gebieten des Landes kam es in der Nacht zu Angriffen. Unter anderem soll in Charkiw ein Forschungszentrum, in dem sich Atommaterial befand, mit Raketenwerfern beschossen worden sein. Das teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienstes SBU mit, die Angaben konnten von unabhängiger Seite jedoch zunächst nicht überprüft werden. Dieses Vorgehen erinnert jedoch an den Angriff russischer Truppen auf Europas größtes Atomkraftwerk in der Nacht zum Freitag.