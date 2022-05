Finnland drängt in die Nato – Wladimir Putins Eigentor

Von: Sebastian Horsch

Finnland will schnellstmöglich in die Nato beitreten. Ohne Putins Angriff auf die Ukraine wäre dies kaum vorstellbar gewesen.

Finnland will in die Nato. Die Stimmung im bisher neutralen Land hat sich gewandelt. Für Präsident Putins Ambitionen wohl mehr als ein Dämpfer. Ein Kommentar von Sebastian Horsch.

München – Finnland legt sich fest – das bisher neutrale Land mit einer 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland will so schnell wie möglich der Nato beitreten. Dass auch Schweden seinem Nachbarn folgen wird, gilt als ausgemacht. Was für ein Eigentor von Wladimir Putin.

Stimmungsbild in den skandinavischen Länder ist gekippt

Mit seinem Angriff auf die Ukraine hat der Mann im Kreml das Stimmungsbild in den beiden skandinavischen Ländern komplett verändert – auch politisch. Finnlands besonnener Präsident Sauli Niinistö galt lange als eine Art Putin-Versteher und Bindeglied der EU nach Moskau. Auch Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson war keine glühende Nato-Befürworterin. Nun wollen beide lieber heute als morgen beitreten.

Finnland keine Illusionen über Nachbar Russland

Die Kräfteverhältnisse werden sich dadurch noch stärker zugunsten des Westens entwickeln – nicht nur durch die strategische Lage der Länder. Insbesondere Finnland hat über die vergangenen Jahrzehnte darauf geachtet, Russland nicht nur im Eishockey Gegenwehr leisten zu können – die Streitkräfte sind hochgerüstet. Denn dort machte man sich anders als in der EU keine Illusionen darüber, wozu der große Nachbar fähig ist.

Doch wird Putin den Beitritt der Länder zulassen? Der Kreml hat bereits mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. In Wahrheit dürfte das russische Militär derzeit aber zu schwach sein, um einen zweiten Krieg im Norden zu beginnen. Die Nato muss nun schnell sein.

