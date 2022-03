Ukraine-Krieg: Kiew behauptet gewaltige russische Verluste - umstrittenes Bataillon wehrt sich heftig

Von: Patrick Mayer

Kiew berichtet im Ukraine-Krieg von großen russischen Verlusten und erfolgreichen Gegenschlägen in Mariupol. Moskau soll tausende Söldner rekrutiert haben. Der News-Ticker.

Ukraine-Krieg *: Kiew vermeldet erneut große russische Verluste und angebliche militärische Gegenschläge. (siehe Erstmeldung vom 15. März)

Kiew vermeldet erneut große russische Verluste und angebliche militärische Gegenschläge. (siehe Erstmeldung vom 15. März) Zehntausende Freiwillige aus Syrien sollen wohl für Moskau ins Feld ziehen. (siehe Update vom 15. März, 16.30 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt*.

Update vom 15. März, 16.50 Uhr: Russland unterhält in seiner Exklave Kaliningrad einen riesigen Marinestützpunkt. Bei einem Manöver kamen Kriegsschiffe der deutschen Ostsee-Küste nahe. Was wir über die Baltische Flotte wissen. Und was nicht.

Update vom 15. März, 16.30 Uhr: Russland* rekrutiert derzeit offenbar Zehntausende Freiwillige aus Syrien für seinen Krieg gegen die Ukraine. „Mehr als 40.000 Syrer haben sich bisher registrieren lassen, um an der Seite Russlands in der Ukraine zu kämpfen“, erklärte Rami Abdel Rahman, Direktor der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, an diesem Dienstag.

22.000 dieser Bewerber seien bislang akzeptiert worden, erzählte er weiter. Zuletzt hatte es erste Berichte gegeben, wonach Moskau verstärkt auf syrische Kämpfer zurückgreifen will.

Ukraine-Krieg: Angebliche Tausende russische Soldaten getötet

Erstmeldung vom 15. März: München/Kiew - Im Ukraine-Krieg muss Russland nach seinem Einmarsch offenbar weiterhin schwere Verluste hinnehmen. Dies behaupten zumindest die ukrainischen Streitkräfte und die Regierung in Kiew. Demnach sollen seit Ausbruch des Kriegs am 24. Februar schon mehr als 13.500 russische Soldaten getötet worden sein.

Den Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge wurden mehr als 400 feindliche Panzer sowie 95 Helikopter und 150 Artilleriegeschütze abgeschossen, zerstört oder erobert. Fast 1300 Radfahrzeuge der russischen Armee sollen zerstört worden sein. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Browary bei Kiew: Fotos eines Drohnen-Videos sollen schwere Verluste in einem russischen Panzer-Konvoi zeigen. © ZUMA Press/Imago

Ukraine-Krieg: Mariupol schwer umkämpft - Asow-Bataillon gerät in den Fokus

Besonders im schwer umkämpften Südosten der Ukraine soll sich das sogenannte Asow-Bataillon vehement gegen die Invasionstruppen der Separatisten und ihrer russischen Verbündeten wehren. In den vergangenen Tagen postete das Bataillon wiederholt Videos und Fotos davon, wie angebliche russische Militärfahrzeuge zerstört werden. Auch ein Video war darunter, das einen militärisch erfolgreichen Luftangriff auf eine Kommandozentrale der russischen Truppen in Mariupol dokumentieren soll. Unabhängig überprüfen lässt sich auch das nicht.

Im Fokus: das ukrainische Asow-Bataillon im Krieg gegen Russland. © ZUMA Wire/Imago

Das Asow-Bataillon gilt indes als (mindestens) ultranationalistisch und international politisch umstritten. In den vergangenen Jahren war es zum Beispiel bei offiziellen Paraden in Kiew zu sehen. Soldaten tragen dabei Fahnen, deren Symbole stark an faschistische Militäreinheiten der Vergangenheit erinnern. So werden in diesen Tagen bei Twitter auch Vorwürfe laut, in denen das Bataillon unter anderem als ebenso faschistisch verurteilt wird. Beweise gibt es offiziell keine für die Anschuldigungen.

Verfolgen Sie die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)