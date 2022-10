„Bedroht Abschreckung“: Macron lehnt Nuklear-Antwort auf Putin ab — London und Nato unzufrieden mit Paris

Von: Bedrettin Bölükbasi

Macron schloss eine nukleare Antwort auf Putin im Falle eines Atomschlags gegen die Ukraine aus. Ihm wird nun vorgeworfen, das Prinzip der nuklearen Abschreckung verletzt zu haben.

München/Paris — Im Ukraine-Krieg drohen sowohl Kreml-Chef Wladimir Putin als auch seine politischen Freunde und Propagandisten immer wieder zumindest indirekt mit Atomschlägen. Dabei warnen westliche Länder Russland vor erheblichen Konsequenzen, sollte Moskau tatsächlich zu drastischen Mitteln greifen.

Für viele stellt sich somit die Frage, wie die Antwort auf einen eventuellen Atomwaffen-Einsatz durch Putins Truppen aussehen würde. Die Konsequenzen wurden von der EU und der Nato nicht weiter ausgeführt. Ein Gegenschlag mit Nuklearwaffen wird es wohl nicht geben. Frankreich zumindest wird sich daran nicht beteiligen, wie Präsident Emmanuel Macron nun betonte. Für diese zu detaillierte Aussage erntete er jede Menge Kritik, auch von Beamten der Nato.

Ukraine-Krieg: Bedroht Macron die nukleare Abschreckung Putins? — Kritik aus französischer Politik

In einem Interview mit dem französischen Sender „France 2“ am Mittwoch (12. Oktober) unterstrich Macron, Paris werde im Falle eines nuklearen Angriffs auf die Ukraine selber „offensichtlich“ nicht auf Atomwaffen gegen Russland zurückgreifen. „Frankreich hat eine nukleare Doktrin, die auf den klar definierten lebenswichtigen Interessen des Landes basiert“, zitierte die US-Tageszeitung Politico den französischen Staatschef. Laut Macron würden diese Interessen nicht gefährdet werden, wenn es in der Ukraine einen Atomschlag geben würde.

Macrons Aussagen scheinen durchaus rational, dennoch sieht sich der französische Präsident mit massiver Kritik konfrontiert, denn seine Worte könnten sich negativ auf den Effekt der nuklearen Abschreckung auswirken. „Die Glaubwürdigkeit nuklearer Abschreckung liegt darin, nichts darüber zu sagen, was wir machen müssten“, kommentierte der ehemalige Staatschef François Hollande die Äußerungen von Macron im „FranceInfo“-Radiosender. Man müsse „so wenig wie möglich sagen und dazu bereit sein, so viel wie nötig zu machen“, erklärte Hollande.

„Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich ihn reden gehört habe“, sagte der französische Abgeordnete und Vize-Präsident des Militärausschusses im Parlament, Jean-Louis Thieriot. Er bezeichnete Macrons Aussagen als einen „politischen Fehler“. Eines der Prinzipien der nuklearen Abschreckung sei eine gewisse „Unbestimmtheit“ über die Wahrnehmung von lebenswichtigen Interessen eines Staates.

Ukraine-Krieg: London und Nato-Quellen äußern Bedenken an Macrons Worten

Mit Blick auf Macrons Aussagen machte sich auch in London sowie in der Nato Unmut breit. Bei einem Treffen mit seinen Nato-Amtskollegen in Brüssel wurde der britische Verteidigungsminister Ben Wallace auf das Thema angesprochen. „Es lässt Präsident Macron in die Karten schauen“, sagte er laut der britischen Zeitung Telegraph dazu und drohte erneut mit „schweren Konsequenzen“ für Russland im Falle eines Atomangriffs: „Dies würde das Tabu aus 1945 für den Einsatz von Nuklearwaffen brechen und ihn global isolieren.“

Gegenüber der britischen Zeitung hieß es von Nato-Quellen, Macron bedrohe mit seinen Aussagen die „Prinzipien der Abschreckung“. In die Details der einzelnen Szenarien gehe man nicht, betonten die Quellen zudem. Ähnlich wie die Bündnisquellen und im Gegensatz zu Macron äußerte sich auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit diffusen Aussagen zur Möglichkeit eines Atomschlags: „Wir werden nicht erläutern, wie genau wir antworten werden, aber dies würde die Natur des Konflikts fundamental ändern.“ Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden vor einem nuklearen „Armageddon“ gewarnt.

Im Gespräch mit Politico unterstrich Thieriot seine Einschätzung, dass es sich bei den Worten von Macron um eine Botschaft an die eigenen Wähler gehandelt haben könnte. Der US-Zeitung zufolge sind französische Bürger besorgt über die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Krieges. Auf Twitter wurde der französische Präsident nochmal deutlich dazu. Am Donnerstag (13. Oktober) schrieb er: „Wir wollen keinen Weltkrieg.“ (bb)