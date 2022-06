Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: „Würde Kiew fallen, wäre weltweit der Eindruck, Deutschland ist schuld“

Manfred Weber (CSU) und Claudia Roth (B‘90/Die Grünen) diskutieren bei „Maybrit Illner“ (ZDF). © Jule Roehr/ZDF

Maybrit Illner will die Rolle Erdogans im Ukraine-Krieg beleuchten. Manfred Weber sieht ein Versagen der deutschen Regierung, lobt aber Annalena Baerbock.

Berlin – Wegen der Blockade der Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato durch die Türkei fordert Manfred Weber (CSU) bei „Maybrit Illner“ im ZDF klare Kante. „Es hilft nur Entschiedenheit und Stärke“, sagt der Partei- und Fraktionsvorsitzende der EVP. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten am Bosporus hieße dies auch, „der Türkei zu zeigen, dass mit der Europäischen Union nicht zu spaßen ist“. Über die mögliche Rolle der Türkei als Vermittler könne ohnehin nur die Ukraine entscheiden.

„Erdogan hat eine politische Macht, das müssen wir uns eingestehen“, macht Claudia Roth (Grüne) deutlich, „wir zahlen jetzt den Preis für eine politische Abhängigkeit“. Man habe zuletzt anhand der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl gesehen, wohin das führen könne. Mit seinem aktuellen Gebaren beabsichtige Erdogan eine Erpressung. „Aber“, sagt Roth, „wie will denn jemand Friedensverhandlungen führen, der gleichzeitig in Syrien und im Nordirak völkerrechtswidrige Angriffe führt und sich in Griechenland unsäglich provokant positioniert?“

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Claudia Roth (B‘90/Die Grünen) - Kulturstaatsekretärin

- Kulturstaatsekretärin Manfred Weber (CSU) - Partei- und Fraktionsvorsitzender EVP

- Partei- und Fraktionsvorsitzender EVP Ben Hodges - Generalleutnant a. D., Center for European Policy Analysis, zugeschaltet

- Generalleutnant a. D., Center for European Policy Analysis, zugeschaltet Deniz Yücel - Deutsch-türkischer Journalist

- Deutsch-türkischer Journalist Gwendolyn Sasse - Politologin und Slawistin, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien

- Politologin und Slawistin, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien Elmar Theveßen - Leiter des ZDF-Studios Washington, zugeschaltet

„Warum dazu von Biden kein Wort? Weil er Erdogan in der Vermittlerposition sieht?“, fragt Maybrit Illner ihren zugeschalteten Kollegen Elmar Theveßen. Der Leiter des ZDF-Studios in Washington erklärt, dass die US-Regierung „von Erdogan genervt“ sei: „Die Kriterien, die Finnland und Schweden jetzt erfüllen müssen, um Mitglied der Nato zu werden, die würde Erdogans Türkei heute gar nicht mehr erfüllen.“ Für US-Präsident Joe Biden sei das Einlenken der Türkei eine Frage des Preises. Die Türkei fordere unter anderem Modernisierungspakte für die F-16-Kampfflugzeuge. Es gebe aber auch wirtschaftliche Interessen. Allerdings würden zunehmend die Stimmen lauter, die glauben: „Erdogan ist ein hoffnungsloser Fall.“

Sendung vom 09.06.2022 - Streit statt Stärke – doch nicht gemeinsam gegen Putin? Claudia Roth zu Gast bei „Maybrit Illner“ (ZDF). © Jule Roehr/ZDF

US-Generalleutnant a.D. Ben Hodges: „Es wird einen Preis zu bezahlen geben“

Die Frage, ob man dem türkischen Präsidenten die Zustimmung zur Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato abkaufen müsse, richtet Maybrit Illner an Ben Hodges. „Ich denke, es wird einen Preis zu bezahlen geben“, sagt der ehemalige US-Generalleutnant. Allerdings betont er: „Auch die Türkei weiß, dass ihre langfristige Sicherheit davon abhängt, ein Teil dieser Allianz zu sein.“ Hintergrund seien möglicherweise auch die Wahlen in der Türkei, die im nächsten Jahr anstehen. „Erdogan will Stärke demonstrieren“, sagt Hodges und räumt gleichzeitig ein, dass die Sicherheitsbedenken der Türkei ernst zu nehmen seien.

Hodges kann verstehen, dass die Ukraine nicht weitere Teile ihres Landes zugunsten eines Waffenstillstandes abtreten möchte. „Das würde auch in Deutschland oder Frankreich niemand machen“, unterstreicht er. Deutschland sei „vielleicht nicht unser liebster, aber ganz sicher unser wichtigster Verbündeter“, sagt der US-Amerikaner. Er appelliert an Bundeskanzler Olaf Scholz: „Der größte Teil Europas wird Deutschland folgen. Das ist eine Chance für Kanzler Scholz zu sagen, wir werden die Ukraine verteidigen und helfen, ihre Gebiete zurückzugewinnen.“

Manfred Weber über Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: „Dann wäre der Eindruck, Deutschland ist schuld“

Danach lenkt Illner den Fokus auf Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine. „Wir machen viel. Mich nervt die Unterstellung, man hält sich nicht an Versprechungen, man tut nicht genug“, ärgert sich Claudia Roth. Dazu erklärt Gwendolyn Sasse: „Die Vehemenz, mit der Deutschland aus Polen und den baltischen Ländern kritisiert wird, hat sich nicht erst jetzt aufgebaut.“ Man habe sich dort jahrelang von der deutschen Politik übergangen gefühlt, wenn es um die Beziehungen zu Russland ging. Als Beispiel dafür nennt Sasse „nicht nur, aber auch Nord Stream“. Journalist Deniz Yücel liefert eine Erklärung, warum die Wut sich im Moment entlädt: „Deutschland ist doch keine Hippie-Kommune.“ Man verfüge über eine große Rüstungsindustrie, beliefere Staaten wie Saudi-Arabien und Ägypten. „Nur an die Ukraine wollte man nicht liefern, um Putin nicht zu verärgern.“

Manfred Weber bringt die besondere deutsche Rolle in dem Konflikt auf den Punkt: „Wenn heute Kiew fallen würde, dann würde europa-, vielleicht sogar weltweit der Eindruck da sein, Deutschland ist schuld daran.“ Ende Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Es wird um die Frage gehen, ob die Ukraine einen Kandidatenstatus für die Aufnahme in die Europäische Union bekommt. „Alle Regierungschefs, mit denen ich spreche, sagen mir: Ich bekomme kein Signal aus dem Kanzleramt – auch aus dem Élysée-Palast nicht.“ Weber spricht von „einem Versagen der Regierung“: „Die beiden Länder, die führen müssten, tun es nicht.“ Überraschend deutlich lobt der EVP-Vorsitzende die Grünen um Annalena Baerbock: „Da gibt es Akzente, die ich sehr schätze.“

Militärexperte Ben Hodges glaubt daran, dass die Ukraine den Ukraine-Krieg für sich entscheiden kann: „Wir sehen jetzt schon, dass die russische Armee erschöpft ist. Gegen Ende des Jahres werden die ukrainischen Streitkräfte die russischen Soldaten bis auf die Linien im Februar zurückschieben können.“ Die USA strebe die volle Wiedervereinigung der Ukraine an, auch wenn dies zu langen Verhandlungen führen könne, „hoffentlich nicht 45 Jahre wie in Deutschland“.

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

Ohne Zugeständnisse wird die Türkei der Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato nicht zustimmen. „Erdogan hat politische Macht“, weiß Claudia Roth. Die kritische Haltung der osteuropäischen Staaten gegenüber Deutschland habe sich durch jahrelanges Übergehen bei den russischen Beziehungen aufgebaut, wie Gwendolyn Sasse sagt. Eine klare Haltung Deutschlands und Frankreichs bezüglich der Aufnahme der Ukraine als EU-Beitrittskandidat vermisst fast die gesamte Runde. Manfred Weber spricht sogar von „einem Versagen der Regierung“. Trotzdem glaubt der ehemalige US-Generalleutnant Ben Hodges an einen positiven Ausgang für die Ukraine im Konflikt mit Putin. (Christoph Heuser)