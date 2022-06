Wende im Süden: Ukraine geht zu Gegenoffensive über – Stadt im Donbass droht zu fallen

Von: Patrick Mayer, Bedrettin Bölükbasi

Russlands Truppen dringen offenbar ins Zentrum von Sjewjerodonezk vor. Im Süden schlägt die Ukraine mit einer Offensive zurück. Der News-Ticker zum Krieg.

Update vom 1. Juni, 22.45 Uhr: Plötzliche Waffen-Wende in Berlin: Nach der Panzerhaubitze2000 plant Deutschland die Lieferung mehrerer schwerer Raketenwerfer an die Streitkräfte der Ukraine.

Nach russischem Vormarsch: Strategischer Rückzug Kiews aus dem Donbass?

Update vom 1. Juni, 22.15 Uhr: Wie geht es zeitnahe in der Ostukraine weiter? Wie das „heute journal“ des ZDF am Abend berichtet, erwägt Kiew den strategischen Rückzug seiner gesamten Truppen aus dem Donbass, damit diese von der russischen Invasionsarmee nicht eingekesselt werden. Währenddessen gab es am Abend auch im äußersten Westen des Landes in Lwiw (Lemberg) wieder Luftalarm.

Update vom 1. Juni, 21.30 Uhr: Sjewjerodonezk in der Region Luhansk steht nach ukrainischen Angaben kurz vor der vollständigen Eroberung durch die russischen Truppen. Demnach errichten die ukrainischen Streitkräfte am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Siwerskyj Donez in der Stadt Lyssytschansk eine neue Verteidigungslinie.

Die Großstadt, die vor Ausbruch der Kämpfe wie das benachbarte Sjewjerodonezk rund 100.000 Einwohner hatte, soll schwerer einzunehmen sein. „Lyssytschansk hat eine bessere Position, es liegt höher. Und es liegt strategisch viel besser. Die Stadt steht ganz unter der Kontrolle der Ukraine“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Hajdaj, im ukrainischen Fernsehen: „Die Beschüsse gehen überall weiter. Jede Siedlung wird von den Russen mit großkalibriger Artillerie, Mehrfachraketenwerfern und auch Flugzeugen beschossen.“

Gegenoffensive im Süden vor Cherson: Ukraine schlägt angeblich russische Truppen zurück

Update vom 1. Juni, 20.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach Militärangaben im Süden des Landes 20 besetzte Ortschaften von russischen Truppen zurückerobert. Aus diesen Dörfern im Verwaltungsgebiet Cherson sei etwa die Hälfte der Bevölkerung geflüchtet, sagte der Leiter der regionalen ukrainischen Militärverwaltung, Hennadij Lahuta, im Fernsehen. Der Angriff werde von Norden aus dem ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk geführt, die ukrainischen Truppen rückten weiter nach Süden vor.

Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht. Es gibt aber seit Tagen Berichte über Vorstöße der ukrainischen Armee im Süden, während sie gleichzeitig Stellungen im Osten wegen der überlegenen russischen Feuerkraft räumen muss. Die Stadt Cherson ist bislang als einzige ukrainische Gebietshauptstadt von der russischen Armee besetzt worden. Durch die Einführung des Rubels und die Ausgabe russischer Pässe unternimmt Moskau erste Schritte, um diese Region an Russland anzugliedern.

Russland habe „teilweise Erfolge“: Kiew berichtet von schwieriger Lage in Sjewjerodonezk

Update vom 1. Juni, 19.55 Uhr: Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk haben die russischen Truppen nach Angaben des Generalstabs in Kiew „teilweise Erfolg“. Der Feind habe die Kontrolle über den östlichen Teil der Stadt, teilte die ukrainische Militärführung am Mittwochabend mit. Der Sturm auf die Großstadt dauere an, hieß es. Die prorussischen Separatisten behaupteten, sie hätten bereits mehr als 70 Prozent der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht.

Sjewjerodonezk ist das Verwaltungszentrum in dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Luhansk. Dort wird seit Tagen gekämpft. Sollten die russischen Truppen die Stadt einnehmen, hätten sie die komplette Kontrolle über die Region Luhansk. Die Einnahme der Gebiete Luhansk und Donezk ist eines der von Kremlchef Wladimir Putin ausgegebenen Ziele in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Raketensysteme der USA: Blinken - Keine Angriffe der Ukraine mit diesen Waffen auf russisches Gebiet

Update vom 1. Juni, 19.35 Uhr: Die Ukraine hat nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken zugesagt, die von Washington versprochenen modernen Raketensysteme nicht für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Die USA rechneten damit, dass sich Russlands Krieg in der Ukraine über Monate hinziehen werde, sagte Blinken auf einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington. Mit den neuen Waffen wolle Washington sicherstellen, dass das Land „alles hat, was es für seine Verteidigung braucht“.

Moskaus Vorwurf, Washington werde mit den Waffenlieferungen den Konflikt weiter anheizen, wies Blinken zurück. „Es ist Russland, das die Ukraine angreift, nicht umgekehrt“, sagte der US-Außenminister: „Um es klar zu sagen, der beste Weg, eine Eskalation zu verhindern, ist, dass Russland die Angriffe und den Krieg, den es begonnen hat, beendet.“ Würde Russland seine Angriffe einstellen, könnte der Krieg „morgen schon vorbei sein“. Dafür gebe es aber derzeit keine Anzeichen.

Nach Angriff durch Russland: In der Ukraine werden aktuell 139 Kinder vermisst

Update vom 1. Juni, 18.55 Uhr: Im Krieg mit Russland werden aktuell 139 ukrainische Kinder vermisst. Das teilte der Chef der Nationalen Polizei, Ihor Klymenko, an diesem Mittwoch mit.

Demnach galten nach dem 24. Februar - dem Beginn des russischen Angriffkriegs - 1900 Kinder als vermisst. 1794 von ihnen hätte die Polizei wieder aufgefunden und zu ihren Verwandten zurückgebracht, erklärte Klymenko.

Oblast Sumy erneut mit Raketen angegriffen: Neuer Angriff nördlich von Charkiw

Update vom 1. Juni, 18.15 Uhr: Russland hat offenbar die Oblast Sumy unweit der Grenze erneut mit Raketen angegriffen. Das berichtet das ukrainische Medienprojekt The Kyiv Independent.



Laut Dmytro Zhyvytsky, dem Gouverneur der Region, wurden an diesem Mittwoch sechs Raketen auf das Oblast abgefeuert. Opfer und Schadenshöhe seien noch nicht bekannt, heißt es in dem Tweet weiter. Sumy liegt nördlich der Millionenstadt Charkiw keine 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Sjewjerodonezk schwer umkämpft: Russen rücken vor - noch rund 12.000 Menschen in der Stadt

Update vom 1. Juni, 17.55 Uhr: Die Großstadt Sjewjerodonezk mit einstmals rund 100.000 Einwohnern steht aktuell bei den schweren Kämpfen im Donbass im Fokus. Laut Bürgermeister Olexandr Strjuk bestehe die Hoffnung, eine vollständige Einnahme durch russische Truppen verhindern. Und das, obwohl seinen Angaben zufolge die prorussischen Speratisten und die Invasionstruppen Moskaus mittlerweile 60 Prozent des Stadtgebiets komntrollierten.

20 Prozent der Stadt seien nach den heftigen Bombardements zu einem „Niemandsland“ verkommen, erklärte er der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview. Seiner Kenntnis nach würden sich noch 12.000 bis 13.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt in der Region Luhansk aufhalten.

Sjewjerodonezk vor Einnahme: Russische Truppen kontrollieren wohl 70 Prozent der Stadt

Update vom 1. Juni, 16.10 Uhr: Russische Truppen stehen offenbar kurz vor der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk. „Die Russen kontrollieren 70 Prozent von Sjewjerodonezk“, sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj am Mittwoch. Bei Gefechten ist es zuvor in einer Chemiefabrik zu einem Zwischenfall gekommen.

Sjewjerodonezk vor Einnahme: „Russen kontrollieren 70 Prozent“

Während die russischen Truppen nach Angaben Gajdajs ihre Stellungen im Zentrum der Stadt festigten, zogen sich die ukrainischen Soldaten weiter zurück. „Wenn die Russen in zwei bis drei Tagen Sjewjerodonezk unter ihre Kontrolle bringen, werden sie dort Artillerie und Mörser aufstellen und Lyssytschansk stärker bombardieren“, schrieb der Gouverneur von Luhansk im Onlinedienst Telegram.

Die durch einen Fluss getrennten Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind die letzten in der Region Luhansk, die zumindest teilweise noch von der Ukraine kontrolliert werden. Lyssytschansk ist nach Einschätzung Gajdajs schwerer einzunehmen, da die Stadt auf einer Anhöhe liegt.

Russischer Luftangriff auf Chemiefabrik - offenbar Salpetersäure über Sjewjerodonezk

Update vom 1. Juni, 10.30 Uhr: Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk ist es in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprachen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die prorussischen Separatisten teilten dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen.

Auf Fotos, die Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Gajdaj, in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram veröffentlichte, war eine große Rauchwolke zu sehen. Dagegen teilte der Separatistenvertreter Rodion Miroschnik mit, in dem Werk Asot seien Chemikalien in die Luft geflogen. Es handele sich allem Anschein nach um Salpetersäure. Der Betrieb gehört zu den größten Chemieunternehmen in der Ukraine. Dort seien einmal 7.000 Menschen beschäftigt gewesen, hieß es.

Laut der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda appellierte Regionalgouverneur Gajdaj an die Bevölkerung, „in Sodalösung getränkte Gesichtsmasken bereitzuhalten“, um sich gegen giftige Dämpfe zu zu schützen. Außerdem rief er die Bürger dazu auf, die Windrichtung im Auge zu behalten. Die ukrainische Zeitung teilte außerdem Tipps für die Bevölkerung zum Umgang mit Salpetersäure. Sollte das giftige Gas in die Augen gelangen, so müsse man die Augen 10 bis 30 Minuten lang gründlich spülen. Das Blatt warnte vor einem möglichen Verlust des Sehvermögens. Im Falle von Hautkontakt mit Salpetersäure wurde den Bürgern geraten, die betroffene Stelle mit Seife und Backpulver zu waschen.

Selenskyj reagiert auf russischen Beschuss - „Schläge mit wahllosen Luftangriffen einfach verrückt“

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den Zwischenfall. „Angesichts der Tatsache, dass es in Sjewjerodonezk eine groß angelegte Chemieproduktion gibt, sind die Schläge der russischen Armee in dieser Stadt mit wahllosen Luftangriffen einfach verrückt“, betonte der ukrainische Staatschef in einer Videobotschaft laut dem französischen Sender France 24. Doch am 97. Tag des Krieges sei es „nicht mehr überraschend, dass für das russische Militär, für russische Kommandeure und für russische Soldaten jegliche Verrücktheit absolut akzeptabel ist“, so Selenskyj.

Putins Truppen greifen Ostukraine an - offenbar russische Erfolge in Sjewjerodonezk

Erstmeldung vom 1. Juni: München — Im Ukraine-Konflikt träumte der russische Machthaber Wladimir Putin von der Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew im Rahmen seiner Invasion - ein schneller und großer Erfolg. Die starke ukrainische Verteidigung zerschlug diesen Traum jedoch. Stattdessen fokussieren sich russische Truppen jetzt auf die Ostukraine, wo ein Sieg als wahrscheinlicher gilt. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten für Russland läuft die Offensive im Donbass nun deutlich schneller. Dort könnte schon sehr bald die nächste Stadt komplett in russische Hände fallen. Zuletzt konzentrierten Putins Truppen ihre militärischen Bemühungen auf die Stadt Sjewjerodonezk im Oblast Luhansk - offenbar mit ersten Erfolgen.

Russland im Zentrum von Sjewjerodonezk - London spricht von intensiven Kämpfen im Ukraine-Krieg

Das russische Militär hat sich nach ukrainischen Angaben beim Sturm des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Stadtzentrum festgesetzt. „Der Aggressor hat Angriffe in den nördlichen, südlichen und östlichen Stadtgebieten von Sjewjerodonezk durchgeführt, mit einzelnen Einheiten Erfolg gehabt und nistet sich nun im Stadtzentrum ein“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht mit.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte aus Sjewjerodonezk. Russische Truppen würden in Richtung Stadtzentrum vorstoßen, hieß es in der letzten Einschätzung des Ministeriums in London auf Twitter. Dabei hätten sich die Straßenkämpfe seit dem 30-31. Mai intensiviert. „Mehr als die Hälfte der Stadt ist nun wahrscheinlich von russischen Einheiten einschließlich tschetschenischen Kämpfern besetzt“, meldete das britische Verteidigungsministerium. Im Oblast Luhansk würden russische Truppen ihre Feuerkraft auf ein kleines Gebiet konzentrieren.

Russische Versuche zum Vorstoß - Putins Truppen greifen im Ukraine-Krieg mehrere Städte an

Russische Angriffe auf den Donbass im Ukraine-Krieg beschränken sich allerdings nicht nur auf Sjewjerodonezk. Auch um die Großstadt setzen Putins Truppen ihre Angriffe auf das ukrainische Militär fort.

Westlich von Sjewjerodonezk, im Raum Bachmut: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs versuchen die Russen die ukrainischen Verteidiger aus ihren Positionen bei Bilohoriwka und Wrubiwka zu drängen. Angriffe gab es zudem bei Komyschuwacha, Berestowe und Nyrkowe. Die russischen Angriffe zielen wohl darauf ab, den Ukrainern einen geordneten Rückzug aus der früheren Großstadt zu verwehren.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs versuchen die Russen die ukrainischen Verteidiger aus ihren Positionen bei Bilohoriwka und Wrubiwka zu drängen. Angriffe gab es zudem bei Komyschuwacha, Berestowe und Nyrkowe. Die russischen Angriffe zielen wohl darauf ab, den Ukrainern einen geordneten Rückzug aus der früheren Großstadt zu verwehren. Slowjansk: Von der Kleinstadt Lyman aus seien russische Kräfte mit Unterstützung moderner Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 Richtung Slowjansk vorgedrungen, die Kämpfe hielten an, kündigte der ukrainische Generalstab an.

Von der Kleinstadt Lyman aus seien russische Kräfte mit Unterstützung moderner Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 Richtung Slowjansk vorgedrungen, die Kämpfe hielten an, kündigte der ukrainische Generalstab an. Isjum: Angriffe in der Stadt nordwestlich von Slowjansk seien bei der Ortschaft Dowgenke abgewehrt worden, hieß es. Dort seien die russischen Einheiten nach hohen Verlusten zu einem teilweisen Rückzug gezwungen worden.

Nach ukrainischen Angaben wurden im Laufe des Tages neun russische Angriffe im Donbass abgewehrt und mehr als 20 Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Aufgrund der hohen Verluste erwartet ein britischer Experte einen baldigen Kollaps des russischen Militärs. (bb mit dpa)