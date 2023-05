Russland hat noch „Tausende von Panzern“ - Nato-Oststaaten alarmiert

Von: Moritz Serif

Russland soll trotz Verluste noch viele Panzer in der Reserve haben. © LIBKOS/AP/dpa

Estland in Sorge: Putins Militär stellt für die Nato-Ostflanke eine Bedrohung dar. Trotz hoher Verluste verfügt die Armee über eine akzeptable Ausrüstung.

Moskau/Kiew - An der Ostflanke der Nato bereiten sich die Streitkräfte der Nato nun darauf vor, einer russischen Armee gegenüberzustehen, die immer noch gut ausgerüstet ist. In der Zwischenzeit hat jedoch auch das westliche Militärbündnis Zeit gehabt, die nationalen Streitkräfte aufzurüsten und auszubauen.

Auf der Lennart-Meri-Konferenz hatte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur gegenüber Newsweek erklärt, es werde „einige Jahre“ dauern, bis die russischen Streitkräfte ihre Schlagkraft von vor der Invasion wieder erreicht hätten. „Selbst wenn sie in der Ukraine Ausrüstung und Männer verloren haben, stellen sie immer noch eine Bedrohung für Estland und damit auch für die Nato dar“, sagte Pevkur in einem Interview im Verteidigungsministerium in Tallinn.

Trotz hoher Verluste: Putins Armee hat „Tausende Panzer“ und ist „Bedrohung für Nato“

Pevkur und andere betonten, dass Russland sehr hohe Verluste an Soldaten hinnehmen musste. Moskaus See- und Luftstreitkräfte hätten noch größere Kapazitäten. „Die russische Marine hat nicht sehr gelitten“, sagte Pevkur. „Die Luftwaffe ebenso, aber auch nicht so sehr.“

„Die Armee, ja“, fügte der Minister hinzu. „Ja, sie hat einen Mangel an Panzern, aber sie hat immer noch Tausende von Panzern in ihren Reserven. Okay, sie sind sehr alt. Sie können einen von drei Panzern überholen oder renovieren, und sie hätten immer noch Tausende von Panzern“ so der Minister. Dann fährt Pevkur fort. „Wir müssen verstehen, dass Russland eine Bedrohung für die Nato, für Estland, für Lettland, für die Ostflanke der Nato darstellt. Und deshalb müssen wir so schnell wie möglich vorbereitet sein“,

Russische Einheiten haben 20 bis 40 Prozent Verluste erlitten

In der Anfangsphase der Invasion führten die besten Eliteeinheiten des Kremls den unglückseligen Vorstoß auf Kiew an. Viele kehrten nicht zurück. Diejenigen, die zurückkehrten, wurden wiederholt in Kämpfe im östlichen Donbass verwickelt oder bei der blitzartigen ukrainischen Herbstoffensive in der Region Charkiw aufgerieben. Offizielle sagten gegenüber Newsweek, dass einige der bekanntesten russischen Einheiten Verluste von 20 bis 40 Prozent erlitten haben.

Peeter Kuimet, der Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit des estnischen Verteidigungsministeriums, erklärte, dass es offensichtlich sei, „dass die Elite der russischen Armee - Motorgewehrgruppen und Luftangriffseinheiten - in der Ukraine schwere Verluste erlitten hat“.

Verluste im Ukraine-Krieg: „Einige höhere Offiziere und Generäle sind tot“

„Einige der am besten ausgebildeten Berufssoldaten, Nachwuchsoffiziere, einige höhere Offiziere und Generäle sind tot. Dieses Qualitätsniveau lässt sich nicht in ein paar Jahren wiederherstellen. Aber das scheint die Russen überhaupt nicht zu stören, wenn man sich ansieht, wie sie in der Ukraine weiter Krieg führen“, so Kuimet. (mse)