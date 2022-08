Wie geht der Ukraine-Krieg im Winter weiter? Militärexperte sieht Kalkül Putins - „kriegsmüde machen“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu (l) gemeinsam mit Präsident Wladimir Putin auf einer Parade in Moskau. © OLGA MALTSEVA/AFP

Im Ukraine-Krieg erwartet der Militärexperte Masala kein schnelles Ende. Er sieht ein bestimmtes Kalkül von Putin für den Winter.

München - Im Ukraine-Krieg liefern sich russische und ukrainische Truppen weiterhin schwere Gefechte. Ein Ende der Zusammenstöße ist nicht in Sicht. Russische Angriffe im Osten, die heikle Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja sowie die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes sorgen für eine militärisch angespannte Situation.

Auch der Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr in München, Carlo Masala, geht nicht von einem schnellen Ende des Krieges aus. Vielmehr vermutet er ein Kalkül des russischen Machthabers Wladimir Putin mit Blick auf den Winter. Dabei spielt offenbar Gas eine Rolle.

Ukraine-Krieg: Militärexperte Masala sieht kein schnelles Ende - Waffenstillstand im Herbst?

„Ich glaube, so wie es momentan aussieht, dass wir mit dem Konflikt noch eine ganze Zeit weiterleben werden müssen, dass er nicht im Oktober oder Ende des Jahres beendet sein wird“, erklärte Masala gegenüber Focus Online. Laut dem Militärexperten wäre es bereits ein Gewinn für die Ukraine, falls sie es schaffen würde, die Truppen des Kreml zurückzudrängen und Moskau daher an den Verhandlungstisch gehen würde. Aus der Ukraine heißt es dabei immer wieder, man wolle sich erst aus einer aussichtsreichen und vorteilhaften Position an den Verhandlungstisch setzen.

Ohne Zweifel könnten harsche Wetterbedingungen im Winter die ohnehin stockende russische Invasion nochmal zusätzlich ausbremsen. Hier hält Masala einen von Russland vorgeschlagenen Waffenstillstand für möglich. Das Ziel: Eine taktische Erholungspause. Schließlich könne der Boden im Herbst so schlammig sein, dass größere Operationsführungen mit Fahrzeugen nicht mehr möglich seien, zitierte Focus Online den Militärexperten.

Ukraine-Krieg: Putin hofft auf „kriegsmüde“ europäische Länder - Gas als Achillesferse des Westens

Masala zufolge ist Putin zudem mit einem weiteren Gedanken beschäftigt. Der russische Machthaber spekuliere auf eine Kriegsmüdigkeit europäischer Staaten. Hier geht es laut Masala um den Faktor Gas. Demnach hofft Putin, dass die explodierenden Preise westliche Regierungen dazu verleiten, ihre Unterstützung für Kiew einzustellen.

Tatsächlich handelt es sich bei der Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland um eine Achillesferse Europas. Der SPD-Politiker Michael Roth äußerte zuletzt sogar Bedenken über den „gesellschaftlichen Frieden“ in Deutschland. Die Gasumlage etwa ist Gegenstand einer hitzigen Debatte. Bevölkerungen europäischer Länder blicken mit Sorge auf den kommenden Winter. Es besteht kein Zweifel: Kreml-Chef Putin will die Energie-Missstände in Europa bis zum Anschlag ausnutzen, um sich Vorteile in der Ukraine zu verschaffen.

Ukraine-Krieg: Baerbock liefert Einschätzung - Ministerin hält Gespräche aktuell für sinnlos

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich zum weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges. Sie sieht in möglichen Gesprächen mit der russischen Regierung über eine Beendigung des Krieges in der derzeitigen Lage keinen Sinn. Moskau sei nicht mal dazu bereit, „über humanitäre Korridore wirklich umfänglich zu verhandeln“, betonte Baerbock in einem Interview mit dem ZDF-„heute journal“.

Baerbock unterstrich, bis zum Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sei von westlicher Seite „alles dafür getan“ worden, um diesen Krieg zu verhindern. Putin habe aber alles dafür getan, „genau diese Friedensgespräche zu zerstören, jetzt zerstört er seit sechs Monaten ein unschuldiges Land“. Derzeit gebe es deshalb nicht mehr zu tun, als weiterhin „mit Waffenlieferungen die Ukraine zu unterstützen“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstag zusätzliche deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Geliefert werden sollen unter anderem drei zusätzliche Luftabwehrsysteme des Typs Iris-T, ein Dutzend Bergepanzer und 20 auf Pick-Up-Fahrzeuge montierte Raketenwerfer. Auch die „Super-Rakete Vulcano“ soll geliefert werden. (bb/dpa)