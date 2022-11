Ukraine schlägt „dutzende Angriffe“ im Donbass zurück – Partisanen setzten Putins Militär unter Druck

Im Ukraine-Krieg sind die Truppen von Putin Angriffen durch ukrainische Partisanen ausgesetzt. Dagegen können sie sich wohl nur schwer verteidigen. Der News-Ticker.

Update vom 2. November, 21.48 Uhr: Die Ukraine hat von intensiven Kämpfen mit russischen Einheiten im Donbass besonders um die Städte Bachmut und Soledar berichtet. „Dutzende Angriffe an einem Tag“ seien zurückgeschlagen worden, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Rücke die russische Armee vor, antworte die Ukraine umgehend mit einer Gegenattacke.

Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Angriffe mit Raketen und iranischen Drohnen auf Infrastruktur in mehreren Regionen des Landes fort. Den Behörden im Raum Charkiw zufolge wurden bei Attacken fünf Frauen und zwei Männer verletzt. Die Angreifer hätten mit Schüssen aus Artillerie vier Privathäuser, zwei Hochhäuser und ein Geschäft beschädigt, hieß es. Die Ukraine berichtete ihrerseits von der Zerstörung unter anderem eines Munitionslagers. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben aus dem Kampfgebiet nicht.

Ukraine: Regierung geht von rund 7000 Vermissten im Krieg gegen Russland aus

Update vom 2. November, 21.11 Uhr: Nach Schätzungen der ukrainischen Regierung beläuft sich die Zahl der Vermissten im Krieg gegen Russland auf knapp 7000. Wegen der laufenden Kampfhandlungen seien genaue Angaben aber unmöglich, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar der Agentur Unian zufolge mit. Demnach würden die Zahlen meist spät und ungenau übermittelt.

Maljar rief die Bevölkerung zudem auf, keine persönlichen Angaben über vermisste Angehörige im Internet zu verbreiten. Erst recht nicht, wenn es sich um Soldaten handele. „Der Feind nutzt diese Information. Veröffentlichen Sie kein Foto eines Vermissten in Uniform und mit persönlichen Daten. Diese Person könnte sich in den vorübergehend besetzten Gebieten in Zivil verstecken, und das könnte ihn entlarven. Es könnte auch den Gefangenenaustausch erschweren.“ Die Vize-Verteidigungsministerin appellierte, sich im Bedarfsfall an spezielle Koordinierungsstellen zu wenden.

Ukrainische Militärführung berät mit Präsident Selenskyj über Lage der Flugabwehr

Update vom 2. November, 16.25 Uhr: Angesichts russischer Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Militärspitze über die Lage der Flugabwehr beraten. Der Präsident habe die Notwendigkeit betont, schnell ein effektives Flugabwehrsystem aufzubauen, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Es seien aber auch Erfolge der Luftverteidigung zur Kenntnis genommen worden, wie der Abschuss mehrerer Kampfdrohnen in der Nacht zuvor.

Neben der Lage an der Front sei auch der Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur besprochen worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, in der Nacht seien zwölf von 13 anfliegenden Kampfdrohnen vom Typ Schahed-136 iranischer Bauart abgefangen worden. Nach Darstellung der Ukrainer setzt Russland seit einigen Wochen verstärkt solche Drohnen ein. Sechs Drohnen seien im Anflug auf Kiew abgeschossen worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die sechs anderen Drohnen wurden nach regionalen Angaben über dem Gebiet Dnipropetrowsk abgefangen. Über dem Gebiet Odessa im Süden wurden nach Behördenangaben drei Marschflugkörper Ch-59 abgeschossen, die von russischen Flugzeugen über dem Schwarzen Meer gestartet worden waren. Die ukrainischen Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russen fliehen wegen Teilmobilisierung – 400.000 Menschen haben das Land verlassen

Update vom 2. November, 15 Uhr: Laut westlichen Regierungsquellen sind infolge der teilweisen Mobilmachung schätzungsweise 400.000 Russen aus ihrer Heimat geflohen. Bei der Zahl seien noch nicht diejenigen berücksichtigt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das Land schon vorher verlassen hätten. Neben der Flucht ins Ausland seien auch viele Russen im eigenen Land untergetaucht, um der Einziehung in die Streitkräfte zu entgehen, so die Regierungsvertreter am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten. Wenn man das addiere mit der Zahl der Menschen, die tatsächlich eingezogen wurden, sei der Rückgang der berufstätigen Bevölkerung „eine erhebliche zusätzliche Last für Russlands Wirtschaft und seine öffentlichen Finanzen“, erklärten sie weiter.

Ukraine-Krieg: Partisanen kämpfen gegen Russland in besetzten Gebieten

Erstmeldung vom 2. November: München — Im Zuge des Ukraine-Krieges kämpfen russische Soldaten nicht nur mit Problemen an der Front. Auch in bereits besetzten Gebieten bereiten ukrainische Partisanen den Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin Schwierigkeiten. Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) führen ukrainische Rebellen in besetzten ukrainischen Gebieten „effektive Angriffe“ durch.

Partisanenangriffe belasten russische Armee — Ukrainer sammeln ungestört Informationen

Diese Attacken würden den Kreml dazu zwingen, für die Frontlinien gedachte Ressourcen zur Sicherung der besetzten Regionen umzuleiten. Dies wiederum wirke sich negativ auf Russlands Fähigkeit aus, sich gegen ukrainische Gegenoffensiven verteidigen sowie selber offensive Operationen durchführen zu können. Die geringe operationelle Sicherheit des russischen Militärs ermögliche diese Angriffe, hieß es zudem vom ISW. So habe Moskau die Identität von pro-russischen Beamten in besetzten Gebieten nicht gut genug verhüllt.

Moskau habe den Partisanenangriffen bislang nichts widersetzen können und es sei auch unwahrscheinlich, dass dies in Zukunft der Fall sein werde, lautete eine weitere Einschätzung der US-Denkfabrik. Ukrainische Partisanen würden ungestört Informationen über das russische Militär sowie mögliche Ziele sammeln und diese Informationen sowohl weiteren Partisanen als auch der ukrainischen Armee schicken. Dabei würden russische Staatsmedien die Partisanenattacken ignorieren, während Militärblogger wie Alexander Kots pro-russische Behörden wegen mangelnder Sicherheit kritisieren würden. (bb)