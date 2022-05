Pentagon sieht wirres Vorgehen in Putins Offensive – Neue Sorge: 200.000 Kinder aus Ukraine in Russland?

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Das Pentagon sieht nur geringe Fortschritte Russlands in der Ostukraine. Moskau stellt eine Behauptung zu ukrainischen Kindern auf. Der Militär-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Seit dem 24. Februar 2022 kämpfen russische Truppen im Nachbarland für Kreml-Chef Wladimir Putin.

Russland macht laut Pentagon nur minimale Fortschritte in der Ostukraine.

Moskauer Militär behauptet, dass 200.000 ukrainische Kinder nach Russland gebracht worden seien.

Kiew/Washington, D.C. – Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums macht Russland im Ukraine-Krieg in der Ostukraine „bestenfalls minimale Fortschritte“. Die russischen Truppen litten immer noch unter schlechter Führung und Kontrolle, die Moral in vielen Einheiten sei niedrig, die Logistik nicht optimal, sagte ein hoher Pentagon-Mitarbeiter am Montag in Washington. „Sie haben immer noch nicht alle logistischen Probleme gelöst“, ergänzte er. Man beobachte, dass das russische Militär in Orte im Donbass einmarschiere, den Sieg erkläre und dann die Truppen wieder zurückziehe und die Region wieder den Ukrainern überlasse.

„In den letzten Tagen gab es also ein ständiges Hin und Her“, sagte der Pentagon-Vertreter. Das ukrainische Militär habe die Russen zum Beispiel weiter aus der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw zurückdrängen können, hieß es weiter. Die Russen seien zwar klar im „Offensivmodus“, aber nicht so erfolgreich wie erwartet. Der Pentagon-Vertreter betonte, dass all diese Entwicklungen nicht nur auf mangelnde russische Planung zurückzuführen seien: Die Ukrainer leisteten wirklich guten Widerstand.

Ukraine-News: Angeblich 200.000 Kinder im Krieg nach Russland gebracht

Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind unterdessen nach Moskauer Militärangaben schon fast 1,1 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Knapp 200.000 von ihnen seien Kinder, sagte Generaloberst Michail Misinzew in Moskau. Allein am Montag seien 11.500 Menschen, darunter 1850 Kinder, nach Russland gebracht worden, zitierte ihn die Agentur Interfax.

Kinder spielen im Ukraine-Krieg nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Kiewer Vorort Butscha auf einem Panzer. © Carol Guzy/dpa

Nach russischer Darstellung werden diese Menschen aus der Ukraine vor den Kämpfen und angeblicher Gewalt der Kiewer Führung um Präsident Wolodymyr Selenskyj in Sicherheit gebracht. Aus den Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine sind angebliche Geflüchtete schon vor dem russischen Angriff vom 24. Februar nach Russland gebracht worden.

Die Ukraine sieht dies als Verschleppung ihrer Bürger aus den derzeit russisch besetzten Gebieten im Osten und Süden. Die russische Armee lasse die Menschen nicht auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet flüchten, heißt es in Kiew. Der ukrainische Sicherheitsrat warf Russland vor, die Kinder zu entführen und für Propaganda zu missbrauchen. (dpa/aka)