Debatte über Kampfjets für die Ukraine: Polnischer Minister wirft Deutschland „Zögerlichkeit“ vor

Von: Moritz Serif

Polen liefert der Ukraine Kampfjets und lästert erneut über Deutschlands Zögerlichkeit. Dabei ist die Lieferung nicht ohne Risiko für die Nato.

Warschau/Berlin/Kiew – Polen fährt erneut Deutschland und Kanzler Olaf Scholz an den Karren. In einem Interview mit dem RND äußerte sich der Europaminister Szymon Szynkowski vel Sek zu möglichen Lieferungen von Kampfjets an die Ukraine. Von Deutschland wünsche er sich „weniger Zögern, mehr klare Entscheidungen“. „Deutschland wirkt auf uns manchmal wie ein zögerlicher Hamlet. Deutschland muss sich klar auf die Seite des Guten stellen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit mehr Taten“, fordert er. Sein Land wolle bei der Zusage, MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern, „mit gutem Beispiel vorangehen“.

Mittlerweile sind auch die ersten Jets laut Polen in der Ukraine angekommen. „Nach meinen Informationen ist der Prozess bereits abgeschlossen, das heißt die Übergabe des ersten Teils“, sagte Marcin Przydacz, Leiter des Präsidialamts für internationale Politik, im Sender RMF FM. Polen liefert der Ukraine allerdings vorerst keine Kampfjets deutscher Herkunft. Die Jets, die das Land der Ukraine zur Verfügung stellt, stammen nicht aus Beständen der ehemaligen DDR.

Polen liefert Kampfjets im Krieg an die Ukraine - Putin könnte Angriff sehen

Zur Folge hat dies, dass Deutschland der Lieferung nicht explizit zustimmen muss. Doch so einfach wie Polen die Situation schildert, ist es faktisch nicht. Polen ist ein Nato-Land und wenn ein Mitgliedsstaat des Verteidigungsbündnisses Offensivwaffen in ein Land liefert, dass sich im Krieg mit Russland befindet, könnte Wladimir Putin das als einen direkten Eingriff sehen, berichtete ntv.

Jedoch seien die MiG-29-Kampfflugzeuge laut dem Nachrichtenportal nicht frei von Mängeln. Die MiG-29 habe aufgrund ihres hohen Treibstoffverbrauchs eine begrenzte Flugdauer von maximal 45 Minuten und eine maximale Kampfreichweite von 700 Kilometern, die durch Zusatztanks auf 1300 Kilometer erweitert werden kann.

Eine MIG-29 der ukrainischen Luftwaffe. © Roman Pilipey/dpa

Polens Kampfjets für die Ukraine haben Schwächen

Da der Jet nicht in der Luft betankt werden kann, ist er anfällig für Gegenangriffe und muss häufig zum Auftanken auf den Boden zurückkehren. Zudem kritisieren Piloten die Navigation und das Radar der MiG-29. Major Georg Pepperl, der den Jet im Jagdgeschwader 73 flog, äußerte bereits im Jahr 2000, dass er mit diesem Flugzeug nicht in einen wirklichen Krieg ziehen möchte. (mse/dpa)