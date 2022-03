Ukraine-Krieg: Russische Truppen nun kurz vor Kiew - Mehrere Städte in der Nacht unter Beschuss

Von: Cindy Boden, Andreas Schmid

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg dauern an. Russland kündigte die Öffnung „humanitärer Korridore“ an. Bewohner harren tagelang in Kellern. Mehrere Städte sind in der Nacht unter Beschuss. News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Russland kündigt neue Evakuierungskorridore an.

Russland verteidigt seinen Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Mariupol (siehe Update vom 9. März, 22.53 Uhr)

Gleich mehrere Städte geraten in der Nacht zum Donnerstag unter Beschuss (siehe Update vom 10. März, 4.30 Uhr)

Die russische Armee nähert sich immer mehr der Hauptstadt Kiew (siehe Update vom 9. März, 21.05 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 10. März, 4.30 Uhr: Nach Angaben ukrainischer lokaler Behörden sollen in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Städte unter Beschuss geraten sein. Doch nach Angaben der ukrainischen Armee wehren die eigenen Streitkräfte aktuell die Offensiven der russischen Truppen ab und halten diese zurück. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Armee in der Nacht zu Donnerstag auf Facebook mit. In manchen Einsatzgebieten hätten die russischen Einheiten ihre Kampfkraft verloren und führten Reserven ein.

Russische Truppen arbeiteten weiter daran, Kiew zu umzingeln und verstärkten auch ihre Einheiten rund um die südukrainische Großstadt Mykolajiw, hieß es weiter. Angriffe gebe es in der Region Charkiw im Osten des Landes zudem auf die Stadt Isjum und die nahen Dörfer Petrivke und Hruschuwacha, in der Region Sumy im Nordosten auf die Stadt Sumy und Ochtyrka. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Drei Fluchtkorridore aus ukrainischer Region Sumy geplant

Für Donnerstag sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr geplant.

Schywyzkij zufolge habe man noch andere Orte der Region für Fluchtkorridore eingereicht, diese allerdings noch nicht bestätigt bekommen. Fluchtkorridore sind Routen, über die sich Zivilisten unbehelligt in Sicherheit bringen können.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwochabend erklärt, für Donnerstag seien sechs Fluchtkorridore geplant. Es war zunächst unklar, ob die drei in der Region Sumy zu diesen sechs hinzukommen oder diese schon eingeschlossen sind. Bisher ist die Bilanz für die humanitären Korridore durchwachsen. Vor allem um die Evakuierung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol wird seit Tagen gerungen. Mehrere Anläufe seit Sonntag waren gescheitert, vereinbarte Feuerpausen hatten nicht gehalten.

Ukraine-Krieg: Mehrere Städte in der Nacht unter Beschuss

Update vom 10. März, 3.50 Uhr: Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht zu Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Russische Flugzeuge hätten die Umgebung der nordostukrainischen Großstadt Sumy bombardiert, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. In der Stadt Ochtyrka südlich von Sumy seien erneut Wohngebiete beschossen worden. Es gebe zudem Informationen, dass dort auch eine Gasleitung getroffen worden sei.

Der Bürgermeister der südukrainischen Stadt Mykolajiw berichtete ebenso von Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer, aus nördlicher Richtung kommend. „Entweder sie testen die Robustheit unserer Kontrollpunkte, oder sie bereiten sich auf eine Offensive vor“, sagte Bürgermeister Olexandr Senkewitsch in einem Live-Video auf Facebook. Er rief die Menschen dazu auf, im Keller zu übernachten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Russland verteidigt Angriff auf Kinderkrankenhaus

Update vom 9. März, 22.53 Uhr: Russland hat seinen Bombenangriff auf das Kinderkrankenhaus in der Hafenstadt Mariupol verteidigt. Wie eine Sprecherin des Außenministeriums mitteilte, hätte die ukrainische Armee das Krankenhaus räumen lassen und in dem leeren Gebäude Kampfpositionen errichtet. Diese Aussagen ließen sich nicht abschließend unabhängig prüfen. Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken hatten vor wenigen Stunden gezeigt, dass sowohl Personal als auch Patienten - einschließlich hochschwangerer Frauen - kurz nach den Bombardements aus dem Gebäude gebracht wurden (siehe Update vom 9. März, 16.49 Uhr). „Die Zerstörung ist enorm“, zitiert CNN den Stadtrat von Mariupol zu dem Angriff. Die medizinischen Einrichtungen seien „vollständig zerstört“.

Update vom 9. März, 21.55 Uhr: Wie das ukrainische Innenministerium berichtet, sei rund 3.000 Ukrainern die Flucht aus den umkämpften Kiewer Vororten Irpin und Vorzel gelungen. „Rund einhundert Busse und Krankenwagen waren an der Evakuierung beteiligt“, so das Ministerium weiter.

Schon am Mittag hatten sich Bericht gehäuft, dass das russische Militär viele Menschen an der Flucht gehindert habe, so zum Beispiel durch Blockaden in Bucha und Gostomel (siehe Update vom 9. März, 17.35 Uhr). „Menschen, die es aus der Blockade herausgeschafft haben, teilen alle die selben Eindrücke dieser Besatzung: Plünderungen, Hinrichtungen und Einschüchterungsversuche“, lässt sich Andrey Nebitov, Chef der Polizei im Großraum Kiew, bei CNN zitieren. Eigentlich hatten sich die Konfliktparteien auf humanitäre Korridore geeinigt, um Zivilisten die Flucht aus den Vororten zu ermöglichen.

Krieg in der Ukraine: Russische Armee marschiert weiter auf Kiew zu

Update vom 9. März, 21.05 Uhr: Nach Berichten der AFP setzt die russische Armee ihren Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter fort. So näherten sich die Kämpfer der Großstadt Browary, nahe Kiew. Binnen weniger Tage hat sich die Frontlinie rund um die ukrainische Hauptstadt deutlich verschoben: Stand die russische Armee vor fünf Tagen noch rund hundert Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt, waren es am Mittwoch nur noch rund 15 Kilometer. Bewohner der Hauptstadtregion berichteten AFP von sich intensivierenden Kämpfen.

Unterdessen berichtet CNN unter Berufung auf einen hochrangigen ukrainischen Beamten, dass sich kilometerlange Auto-Kolonnen gebildet haben, weil Menschen versuchen den Kämpfen in den Bezirken im Norden zu entkommen. Nach unbestätigten Angaben soll der Stau schon 15 Kilometer lang sein. Man versuche die Zivilisten so schnell wie möglich durch die Checkpoints zu lassen, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings müssen man Ausweise kontrollieren, um zu verhindern, dass russische Saboteure die Evakuierung nutzen, um hinter die Linien zu gelangen. Trotz der eigentlich ab 20 Uhr beginnenden Ausgangssperre arbeite man die Menschen in den Autos aktuell weiter ab, heißt es weiter.

Krieg in der Ukraine: Opferzahlen in Mariupol steigen

Update vom 9. März, 20.30 Uhr: In der umkämpften Mariupol steigen weiter die Opferzahlen. „1.300 Einwohner Mariupols starben während des Blockade-Völkermords der Russischen Föderation“, wird Petr Andryushchenko, ein Angestellter des Bürgermeisters der Hafenstadt, von der ukrainischen Agentur UNIAN zitiert. „Eigentlich können wir gar nicht genau feststellen, wie viele Tote wir zu verzeichnen haben - vielleicht sogar drei- oder viermal so viel. Wir können nicht einmal genau sagen, wie viele Menschen durch Bomben und Artilleriebeschuss auf den Straßen umgekommen sind“, hatte Vize-Bürgermeister Sergei Orlov noch vor wenigen Stunden gegenüber CNN erklärt.

Krieg in der Ukraine: USA verteidigt abgelehnte Kampfjet-Lieferung

Update vom 9. März, 20.20 Uhr: Die USA hat sich erneut gegen die Entscheidung verteidigt, mit Hilfe von Polen Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Wie das Weiße Haus durch eine Sprecherin mitteilen ließ, treffe man vor Ort auf „eindeutige logistische Hindernisse“, die nicht einfach zu überbrücken seien. Pressesprecherin Jen Psaki verglich den Vorgang mit einem „engen Flaschenhals“.

Krieg in der Ukraine: USA wirft Putin Einsatz von Freifallbomben vor

Update vom 9. März: Die US-Regierung wirft Russland den Einsatz sogenannter Freifallbomben in der Ukraine vor. Man habe Hinweise darauf, dass die Russen „dumme Bomben“ abwerfen würden, sagte ein US-Verteidigungsbeamter am Mittwoch. Damit sind Bomben gemeint, die über kein Lenksystem verfügen. „Mit anderen Worten, sie sind nicht zielgerichtet“, so der Beamte. Es sei aber nicht ganz klar, ob das beabsichtig sei oder die Fähigkeit der Russen zur Präzisionslenkung beeinträchtigt sei. Man könne nicht beweisen, ob eine Bombe für ein bestimmtes Ziel gedacht gewesen sei oder nicht.

Das Pentagon sieht außerdem Fortschritte der russischen Armee rund um die Stadt Charkiw im Nordosten des Landes. Russlands Soldaten seien zuletzt näher an die Stadt herangerückt, so der Beamte. „Wir gehen nicht davon aus, dass sie die Stadt schon eingenommen haben. Aber sie haben sich ihr genähert.“ Fortschritte hätten die Russen auch rund um die südukrainische Großstadt Mykolajiw gemacht. „Sie nähern sich jetzt bis auf 15 Kilometer an den Norden von Mykolajiw an. Gestern waren sie noch nicht dort“, sagte der Beamte weiter.

276246136.jpg

Russland bestätigt Einsatz von Rekruten in Ukraine-Krieg

Update vom 9. März, 19.22 Uhr: Russland hat den Einsatz von Wehrpflichtigen im Krieg gegen die Ukraine eingeräumt. Das Verteidigungsministerium in Moskau betonte am Mittwoch allerdings, dass dies nicht von der Führung genehmigt worden sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Tass zufolge, auf Befehl von Präsident Wladimir Putin werde die Militärstaatsanwaltschaft diese Fälle untersuchen und die Verantwortlichen bestrafen. Putin hatte wiederholt bestritten, dass Wehrpflichtige in der Ukraine kämpfen.

„Fast alle diese Soldaten wurden bereits nach Russland abgezogen“, teilte das Verteidigungsministerium nun mit. Allerdings seien dabei einige Wehrpflichtige in ukrainische Gefangenschaft geraten. Die Entsendung weiterer Rekruten werde mit allen Mitteln verhindert.

Beim Vormarsch in der Ukraine meldete der Sprecher des Ministeriums, Igor Konaschenkow, weitere Erfolge. „81 ukrainische Radarstationen der ukrainischen Luftabwehr wurden zerstört.“ Damit sei die ukrainische Luftabwehr nicht mehr in der Lage, der russischen Luftwaffe Widerstand zu leisten. Zudem hätten russische Kräfte bisher 137 Luftabwehrsysteme der Typen Buk M-1, S-300 und S-125 zerstört. „Das sind mehr als 90 Prozent der im Einsatz befindlichen Lang- und Mittelstrecken-Flugabwehrsysteme.“

Update vom 9. März, 17.35 Uhr: Aus den Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew häufen sich die Meldungen, dass die Evakuierungsversuche der Zivilbevölkerung größtenteils gescheitert seien. Dies betreffe besonders die Ortschaften Bucha und Gostomel. Wie der Stadtrat von Bucha berichtet, habe das russische Militär und 50 Busse mit Zivilisten an der Ausfahrt über einen humanitären Korridor gehindert.

„Die Evakuierung wurde verhindert. Es ist für uns unmöglich, die Einwohner von Bucha und Hostomel heute in Sicherheit zu bringen“, wird der Stadtrat von CNN zitiert.

Krieg in der Ukraine: Keine Stromversorgung mehr für AKW Tschernobyl

Update vom 9. März, 17.04 Uhr: Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden. Das teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit.

Die Elektrizitätsversorgung der Anlage und ihrer Sicherheitssysteme sei infolge „der militärischen Aktivitäten des russischen Besatzers komplett gekappt“. Wegen der fortdauernden russischen Angriffe gebe es auch „keine Möglichkeit“, die Stromversorgung wiederherzustellen. Kuleba schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass „die Reserve-Dieselgeneratoren das Kraftwerk 48 Stunden lang mit Strom versorgen können“, fügte jedoch hinzu, dass „danach die Kühlsysteme des Lagers für abgebrannte Brennelemente ausfallen werden“. Derzeit werden 20.000 Brennelemente im Lagerbecken der Anlage aufbewahrt.

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) könne das radioaktive Material trotz des Stromausfalls weiterhin sicher gelagert werden. So hieß es auf Twitter, angesichts der Zeit, die seit dem Atom-Unfall von 1986 in Tschernobyl vergangen ist, „reichen die thermische Belastung des Beckens und das Volumen des Kühlwassers jedoch aus, um eine effektive Wärmeabfuhr ohne Elektrizität zu gewährleisten“.

Krieg in der Ukraine: Entbindungsstation in Mariupol bombardiert

Update vom 9. März, 16.49 Uhr: In Mariupol, im Süden der Ukraine, ist es offenbar zu einem Angriff auf eine Entbindungsstation gekommen. Die Stadtverwaltung Mariupols veröffentlichte entsprechendes Videomaterial und beschuldigte russische Truppen, mehrere Bomben aus der Luft auf das Krankenhaus abgeworfen zu haben.

Der Kyiv Independent berichtet, dass Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj davon ausgeht, dass immer noch Menschen, auch Kinder, unter den Trümmern seien. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 9. März, 16.08 Uhr: Die Evakuierungen im Ukraine-Krieg funktionieren nach wie vor nicht überall. Auch in der Hafenstadt Mariupol gibt es nach Angaben der Separatisten im Gebiet Donezk Probleme. „Die Menschen verlassen Mariupol so schnell wie möglich aus eigener Kraft“, sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben konnten am Dienstag allerdings nur 42 Menschen die Stadt am Asowschen Meer verlassen.

Die Ukraine gab ihrerseits den Angreifern die Schuld. Außenminister Dmytro Kuleba schrieb bei Twitter: „Russland hält weiterhin mehr als 400.000 Menschen in Mariupol als Geiseln, blockiert humanitäre Hilfe und Evakuierung.“ Der wahllose Beschuss gehe weiter.

In anderen Regionen liefen Evakuierungen an (siehe Update um 14.14 Uhr). In der Region Kiew sind Evakuierungen in fünf Bezirken geplant: Vorzel, Borodyanka, Hostomel, Bucha und Irpin. Jene Regionen waren bislang besonders schwer vom Ukraine-Konflikt gezeichnet.

Update vom 9. März, 14.59 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen, den Ukraine-Krieg sofort zu beenden. „Mein Appell auch an den russischen Präsidenten ist: Stoppen Sie das Blutvergießen, ziehen Sie die russischen Truppen zurück“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. „Es ist eine schlimme Katastrophe für das ukrainische Volk, aber auch das russische Volk leidet an diesem Krieg.“

Ukraine-Krieg-News: „Gruppe Wagner“ plant offenbar Sturm auf Kiew

Update vom 9. März, 13.30 Uhr: Offenbar soll die sogenannte „Gruppe Wagner“, eine Söldnergruppe im Kampf für Russland, den Angriff auf Kiew organisieren. Das soll laut Focus Online aus einem Dokument des ukrainischen Verteidigungsministeriums hervorgehen. Die Söldner sollen demnach am 9. März die Region um die ukrainische Hauptstadt erreichen – getarnt als russische Soldaten. Gemeinsam mit der tschetschenischen Elite-Einheit „Kadyroviten“ soll „Gruppe Wagner“ offenbar die russischen Bodentruppen beim Ukraine-Krieg und dem Sturm auf Kiew stärken.

Update vom 9. März, 12.23 Uhr: Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten*.

Ukraine-Krieg-News: Russland verliert wohl Luftraum-Kontrolle - Bericht sieht „erhebliche Erfolge“ Selenskyjs

Update vom 9. März, 11.40 Uhr: Im Ukraine-Krieg zeichnet sich eine Wende im Kampf um den ukrainischen Luftraum ab. Das meldet zumindest das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht. Darin heißt es:

Die Kämpfe nordwestlich von Kiew gehen weiter, ohne dass die russischen Streitkräfte nennenswerte Durchbrüche erzielen konnten.

Die Städte Charkiw, Chernihiv, Sumy und Mariupol sind weiterhin von den russischen Streitkräften eingekesselt und stehen unter schwerem Beschuss

Die ukrainische Luftabwehr scheint erhebliche Erfolge gegen die modernen Kampfflugzeuge der russischen Streitkräfte erzielt zu haben. Russland ist somit wahrscheinlich nicht in der Lage, den Luftraum in irgendeiner Weise zu kontrollieren.

Update vom 9. März, 11.07 Uhr: Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums in Moskau nicht den Sturz der ukrainischen Regierung an. In den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien außerdem „einige Fortschritte erzielt worden“.

Ukraine-Krieg-News: AKW-Mitarbeiter von Russen „gefoltert“?

Update vom 9. März, 10.22 Uhr: Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja steht derzeit unter russischer Kontrolle. Russland habe das AKW-Personal „gefoltert“, behauptet der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko auf Facebook. Die Mitarbeiter würden „seit vier Tagen als Geiseln gehalten.“

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist über diese aktuellen Entwicklungen in Europas größtem AKW besorgt. Die Ukraine habe der IAEA am Sonntag mitgeteilt, dass das Kernkraftwerk zwar weiterhin durch reguläres Personal betrieben werde, die Werksleitung jedoch nun unter dem Befehl eines Kommandeurs der russischen Streitkräfte stehe, dessen Zustimmung auch für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb der sechs Reaktorblöcke nötig sei. Russland übe Druck aus.

Update vom 9. März, 9.36 Uhr: Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Großstadt Sumy soll am Mittwoch weitergehen. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) geöffnet, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, am Morgen im Nachrichtenkanal Telegram. Das Verhandlungsteam habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Die Evakuierungen sollten um 8 Uhr MEZ starten.

Auch das russische Verteidigungsministerium kündigte am Vormittag eine Feuerpause ab 8 Uhr (MEZ) an, um die sichere Flucht für Zivilisten aus Sumy und anderen Städten zu gewährleisten. Aus Kiew etwa sollte es diesen Angaben zufolge Korridore über Belarus nach Russland geben. Aus der ostukrainischen Großstadt Charkiw sei eine Fluchtroute in die russische Stadt Belgorod geplant, aus der Hafenstadt Mariupol nach Rostow am Don.

Update vom 9. März, 8.35 Uhr: Die Folgen des Ukraine-Krieges erreichen zunehmend auch Deutschland. Mehr zu den Reaktionen, etwa der Ampel-Regierung oder Oppositionsparteien, lesen Sie in unserem News-Ticker.

Update vom 9. März, 7.13 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es laut tagesschau.de am Mittwochmorgen Luftalarm. Die Bewohner sollten sich so schnell wie möglich in Schutzräume begeben, erklärte demnach der Leiter der Regionalverwaltung, Oleksij Kuleba. Es würde die Gefahr von Raketenangriffen bestehen.

Ukraine-Krieg-News: Neue russische Militärkolonne rückt wohl auf Kiew vor - Zentralkrankenhaus völlig zerstört

Erstmeldung vom 9. März: Kiew - Es wird wohl ein weiterer Versuch: Russland hat auch für Mittwoch (9. März) die Öffnung mehrerer „humanitärer Korridore“ in der Ukraine angekündigt. Ab 8 Uhr MEZ sollten lokale Waffenruhen gelten, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Dienstagabend unter Berufung auf eine für humanitäre Fragen zuständige Abteilung des Verteidigungsministeriums. Zuvor waren die ersten Zivilisten über einen offiziellen Evakuierungskorridor aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine gebracht worden. Die Kämpfe gingen unterdessen weiter.

„Der erste Konvoi von 22 Bussen ist bereits in Poltawa angekommen“, erklärte ein Kiewer Regierungsbeamter am Dienstagabend. Poltawa liegt rund 175 Kilometer südlich von Sumy. Dort seien die Menschen „in Sicherheit“, sagte der Beamte.

In Sumy hatten die russischen Streitkräfte am Morgen die Einrichtung eines offiziellen Fluchtkorridors angekündigt. Der Beschuss sei eingestellt worden. Nach Angaben aus Kiew war am Abend eine zweite Gruppe von 39 Bussen auf dem Weg nach Poltawa.

Ukraine-Krieg: Bewohnerin versteckt sich tagelang im Keller - News aktuell

Es ist die erste erfolgreiche offizielle Evakuierungsaktion im Ukraine-Krieg unter Zusammenarbeit mit den russischen Angreifern. Mehrere Versuche, sichere Fluchtrouten für Zivilisten aus einer ganzen Reihe belagerter Städte zu schaffen, waren zuvor fehlgeschlagen. Moskau und Kiew machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist derweil zu Gesprächen mit Russland bereit.

Im nordwestlichen Kiewer Vorort Irpin beobachtete ein Reporter der AFP, wie weiterhin hunderte Menschen auf behelfsmäßigen Stegen aus Brettern und Metallstücken den gleichnamigen Fluss überquerten. Eine Bewohnerin berichtete, dass es „kein Wasser, Gas oder Strom“ mehr gegeben habe und sie sich tagelang im Keller verstecken musste. Verzweifelte Menschen versuchten auch, den nördlichen Vorort Butscha zu verlassen.

Das US-Verteidigungsministerium berichtete unterdessen von einer neuen russischen Militärkolonne, die von Nordosten her auf Kiew vorrückte. Die Hauptkolonne aus dem Norden war vor mehreren Tagen zum Stillstand gekommen.

Eine AFP-Reporterin berichtete indessen von kilometerlangen Autoschlangen aus der Stadt Mykolajiw in der Nähe von Odessa im Süden des Landes. Die Menschen flohen dort vor anhaltenden Kämpfen in der Region. Schüsse waren zu hören.

News zum Ukraine-Krieg: Zentralkrankenhaus völlig zerstört

Der ukrainische Generalstab berichtete schließlich von neuen Kämpfen in Isjum im Osten. Das dortige Zentralkrankenhaus sei völlig zerstört, teilte die Stadtverwaltung mit.

In der umkämpften, strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer saßen unterdessen nach ukrainischen Regierungsangaben weiterhin 300.000 Zivilisten fest. Dort waren zuvor erneut Evakuierungsversuche über humanitäre Korridore gescheitert. Mehr zu den Ukraine-Russland-Verhandlungen lesen Sie in unserem News-Ticker.

Ein zerstörtes Haus in dem von der Donezker Volksrepublik kontrollierten Dorf Sopyne am 8. März. © Sergei Bobylev/ITAR-TASS/Imago

Ukraine-Krieg-News: USA warnen vor russischer Eroberung von Forschungseinrichtungen

Die US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland warnte unterdessen davor, dass russische Truppen die Kontrolle über „biologische Forschungseinrichtungen" in der Ukraine* erlangen könnten. Die US-Regierung arbeite „mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern", sagte sie am Dienstag bei einer Anhörung des US-Senats.