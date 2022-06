Russlands Überlegenheit in Ukraine „unzureichend“ - US-Experten sehen Fehler in Putins Plan

News-Ticker zur militärischen Lage

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

Im Ukraine-Krieg setzten Putins Truppen in erster Linie auf Artillerie. Ihre Stärke ist dabei laut Experten „unzureichend“ für die Einnahme von Sjewjerodonezk. Der News-Ticker.

Update vom 20. Juni, 9.45 Uhr: Die Schwierigkeiten Russlands bei seinem Vormarsch in der Ukraine liegen nach britischer Einschätzung auch an den Schwächen seiner Luftwaffe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese einer der wichtigsten Faktoren hinter den sehr begrenzten russischen Erfolgen seien, hieß es vom britischen Verteidigungsministerium. Die Luftstreitkräfte hätten bisher bei ihren Manövern Risiken eher vermieden und keine Lufthoheit erlangen können. Dies habe den Druck auf die russischen Bodentruppen erhöht, die mittlerweile zunehmend erschöpft seien.

Nach Einschätzung der Briten verfügen die Russen zwar über kampffähige Flugzeuge, sind aber nicht entsprechend für moderne Luftwaffeneinsätze ausgebildet. Die russische Ausbildung bei der Luftwaffe habe sich mutmaßlich jahrelang stärker darauf konzentriert, hochrangige Militärs zu beeindrucken als dynamische Einsatzszenarien verschiedener Truppen zu trainieren, hieß es.

Indes räumten ukrainische Behörden den Verlust der Ortschaft Metjolkine, südöstlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Osten des Landes ein. „Die Kontrolle über Metjolkine nahe Sjewjerodonezk ist verloren“, teilte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Ukraine-Krieg-News: Schwere Gefechte im Donbass - Artillerie kommt verstärkt zum Einsatz

Erstmeldung vom 20. Juni: Moskau/München - Im Ukraine-Konflikt spitzen sich die Kämpfe zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und dem ukrainischen Militär um die Kontrolle der Luhansker Großstadt Sjewjerodonezk im Donbass zu. Dabei kommt auf beiden Seiten hauptsächlich Artillerie zum Einsatz.

Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Nach Angaben von Militärexperten reicht allerdings Russlands Überlegenheit bei der Artilleriebewaffnung nicht für die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk aus. Darüber hinaus sehen die Experten einen entscheidenden Fehler Moskaus, der es verhindert, die Ukraine stärker anzugreifen.

Ukraine-Krieg-News: Kampf um Sjewjerodonezk - Putins Artilleriestärke wohl „unzureichend“ für Einnahme

„Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen“, heißt es in der jüngsten Analyse der US-Denkfabrik Institute for the Study of the War (ISW) vom Sonntagabend. Russische Truppen kämpften zwar weiter um die Kontrolle von Sjewjerodonezk, hätten aber wenig Fortschritte am Sonntag gemacht.

Russland dürfte den Experten zufolge weiter versuchen, die ehemalige Großstadt einzukesseln und die dort verbliebenen ukrainischen Kräfte, die sich weitgehend im Chemiewerk Azot verschanzt haben, vom Nachschub abzuriegeln. Allerdings seien derzeit wenig Fortschritte bei diesem Vorhaben zu sehen. Zudem bereite Moskau eine Offensive auf Slowjansk vor. Der Raum Slowjansk-Kramatorsk gilt als Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass-Gebiet.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung

Ukraine-Krieg-News: Russland behindert eigenen Erfolg - Probleme wegen Bezeichnung als „Spezialoperation“

Nach Einschätzung des ISW behindert Moskau zudem den Erfolg seiner Invasion selbst dadurch, dass es immer noch von einer „militärischen Spezialoperation“ statt von einem Krieg spricht. Das hindere Russland an einer Mobilmachung, um weitere Kräfte zu generieren. Zudem fehle so dem Kreml die rechtliche Handhabe, um Soldaten zu bestrafen, die sich einem Einsatz verweigerten. Bei dieser Beurteilung beruft sich das ISW auch auf das britische Verteidigungsministerium.

Die US-Denkfabrik sprach auch von erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffen im Saporischschja-Raum. Aufgrund der ukrainischen Erfolge sei Russland gezwungen, „Verstärkung in diesen geschwächten Sektor der Frontlinie“ zu schicken. (bb mit dpa)

Rubriklistenbild: © Sergey Pivovarov/dpa