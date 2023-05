Ukraine-Krieg: Keine Zugeständnisse Moskaus

Neue Sorge in der Ukraine: IAEA warnt vor „schwerem Atomunfall“ - Kreml erhebt neue „Terror“-Vorwürfe

Von: Florian Naumann, Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Teilen

In Bachmut wird taktiert. In Russland kam es erneut zu einem Autobombenanschlag. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 6. Mai, 22.10 Uhr: Auch am Samstagabend bereiten neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg Sorge: So wird etwa nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die Lage am AKW Saporischschja immer unberechenbarer. „Ich bin extrem besorgt über die sehr realen Sicherheitsrisiken“, warnte Behörden-Chef Rafael Grossi in einem Lagebericht. „Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern.“

Hintergrund sind wohl auch russische Evakuierungspläne angesichts einer möglichen Gegenoffensive der Ukraine. Auch Enerhodar, Heimstatt vieler AKW-Mitarbeiter, ist betroffen. Grossi forderte eine Einigung zum Schutz des AKW vor Angriffen. Am Abend gaben die ukrainischen Behörden auch Luftalarm für etwa zwei Drittel des Landes. Die Warnungen erstreckten sich von der Hauptstadt Kiew über zahlreiche Regionen der Ukraine.

Das AKW Saporischschja. (Archivbild) © Victor/dpa

Am Abend erhob das Außenministerium von Sergej Lawrow auch neue Vorwürfe in einer anderen Angelegenheit. In einer Mitteilung bezeichnete das Haus den Autobombenanschlag auf den Autor Sachar Prilepin als „Terror“. Aus Materialien gehe hervor, dass das „Kiewer Regime“ die Tat geplant habe und „westliche Kuratoren“ die Hintermänner seien.

Update vom 6. Mai, 21.35 Uhr: Neue geleakte US-Dokumente könnten einen Machtkampf im Kreml beleuchten: Offenbar hat Wladimir Putin Söldner-Boss Prigoschin bereits im Februar eine Abfuhr erteilt - zugleich gab es wohl brisante Gedankenspiele in Sergej Schoigus Verteidigungsministerium.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Kiew stichelt gen Russland - „Kanonenfutter“- und Sold-Aufruhr bei Putins Truppen?

Update vom 6. Mai, 20.20 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat im Verteidigungskrieg gegen Russland brisante Vorwürfe erhoben. Es gebe Informationen darüber, dass Kommandeure von in der russischen Oblast Nischni Nowgorod stationierten Kräften ihre Soldaten offen als „Kanonenfutter“ bezeichneten, erklärte Kiews Militär auf Facebook.

Zugleich gebe es unter Russlands Soldaten Klagen über mangelnde medizinische Versorgung und Ausrüstung. „Etwa 50 Prozent des Militärpersonals“ hätten zugleich ihre Zahlscheine nicht erhalten - und seien in Sorge darüber, dass ihre Familien im Todesfalle nicht ausgezahlt werden. Das sorge für niedrige Moral unter Putins Truppen. Eine konkrete Quelle nannten die ukrainischen Stellen nicht, die Angaben sind auch nicht verifizierbar.

Update vom 6. Mai, 18.25 Uhr: Ramsan Kadyrow hat Spekulationen über eine Söldner-Rochade in Bachmut weiter befeuert. „Ich habe bereits die entsprechende Mitteilung an den Oberkommandeur unterzeichnet und mitgeteilt, dass Achmat-Kräfte bereit sind, die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen und Nato- und Ukraine-Satanisten zu entfernen“, erklärte Kadyrow der Staatsagentur Tass zufolge auf Telegram.

Berichte über eine ukrainische Gegenoffensive bezeichnete der als „Putins Bluthund“ bekannte Tschetschenen-Anführer als „Fake-News“. Man sei vielmehr bereits dabei, mit dem Verteidigungsministerium eine „Strategie“ auszuarbeiten. „Wir warten nur die Befehle ab“, schrieb Kadyrow. Ein Abmarsch gen „Artemiwsk“ sei jederzeit möglich. Unter diesem Namen firmiert Bachmut in Russland. Aktuell spielen die Söldner der „Gruppe Wagner“ im Kampf um Bachmut eine große Rolle. Ihr Chef Jewgeni Prigoschin hatte allerdings öffentlich einen Deal mit Kadyrow sowie einen Rückzug seiner Kräfte verkündet.

Experte bestätigt bösen Bachmut-Verdacht: Setzt Russland grausame Brandmunition ein?

Update vom 6. Mai, 16.15 Uhr: Die Ukraine wirft Russland den Einsatz von Phosphorbomben im umkämpften Bachmut vor – die Waffen können grausame Brandverletzungen bei Menschen verursachen. Ein hochrangiger schwedischer Militär glaubt nach Ansicht der kursierenden Videobilder zwar nicht an den Abschuss von Phosphormunition, vermutet aber andere Brandbomben.

„Metallbrandbomben zeichnen sich dadurch aus, dass sie optisch wie Feuerwerk wirken, so wie auf diesen Bildern“, sagte der Oberstleutnant Joakim Paasikivi der Zeitung Dagens Nyheter. „Es gibt mehrere Filmclips, die das zeigen. Das ist allerdings leider nichts Neues, es ist ein Muster, dass Russland, das bei einer großen Zahl an Anlässen verwendet hat“, fügte Paasikivi hinzu. Die Genfer Konventionen verbieten den Einsatz von Brandwaffen überall dort, wo Zivilisten zu Schaden kommen können.

Bachmut-Deal mit „Putins Bluthund“: Tschetschenen-Kämpfer sollen Gruppe Wagner ablösen

Update vom 6. Mai, 14.50 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin trifft eigenen Angaben zufolge konkrete Vorbereitungen für den baldigen Abzug seiner Kämpfer von der Front in der Ostukraine. Er wolle ein Ablöseangebot des Chefs der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, annehmen, teilte Prigoschins Pressedienst am Samstag auf Telegram mit. Kadyrow hatte zuvor erklärt, Männer seiner Truppe „Achmat“ könnten in der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut die Stellungen der Wagner-Söldner übernehmen.

Innerhalb der russischen Militärführung tobt mehr als ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ein offen zutage tretender Machtkampf. Prigoschin beschwerte sich zuletzt immer wieder öffentlich über angeblich fehlende Munition. Am Freitag dann kündigte der 61-Jährige an, seine Kämpfer aus diesem Grund aus Bachmut abzuziehen. Nun veröffentlichte Prigoschin auch ein Schreiben an Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem er diesen auffordert, einen Befehl zur Übergabe der Stellungen an Kadyrows Männer zu erteilen. Bis zum kommenden Mittwoch um 0.00 Uhr solle diese Operation abgeschlossen sein, hieß es weiter.

„Putins Bluthund“: Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow. (Archivfoto) © IMAGO/Yelena Afonina

Ukraine-Krieg: Kremlnaher Schriftsteller Prilepin durch Autobombe verletzt

Update vom 6. Mai, 12.02 Uhr: In Russland ist der bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin der Nachrichtenagentur Tass zufolge bei einem Autobombenanschlag verletzt worden. Prilepin habe sich in der Stadt Nischni Nowgorod aufgehalten, meldet die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf Rettungsdienste.

„Die Tatsache hat sich bewahrheitet: Washington und die Nato haben eine weitere internationale Terrorzelle gefüttert – das Kiewer Regime“, schrieb Marija Sacharowa, eine Sprecherin von Außenminister Sergei Lawrow, über Telegram. Sacharowa sprach von einer „direkten Verantwortung der USA und Großbritanniens“. Beweise für die Behauptung lieferte sie jedoch nicht.

Ukraine-Krieg: Kiew wirft Russland Einsatz von Phosphorbomben vor

Update vom 6. Mai, 8.19 Uhr: Die ukrainischen Spezialkräfte haben am Freitagabend ein Video veröffentlicht, das den Einsatz von Phosphorbomben in der Stadt zeigen soll. „Der Feind setzte in Bakhmut Phosphor und Brandmunition ein und versuchte, die Stadt vom Antlitz der Erde zu tilgen“, erklärte der Pressedienst der Spezialkräfte gegenüber dem Portal Pravda. Phosphorbomben brennen bei der Detonation mit bis zu 1.300 Grad Celsius. Die daraus entstehenden Brände können mit Wasser nicht gelöscht werden. Ihr Einsatz gilt international als umstritten, ist durch die Genfer Konventionen jedoch nicht grundsätzlich untersagt.

Russische Streitkräfte und Wagner-Söldner versuchen bereits seit Monaten vergeblich, die Stadt in der Region Donezk einzunehmen. Ukrainische Soldaten harren weiterhin in der Stadt aus und verteidigen sie gegen die Angreifer.

Ukraine-Krieg: Kiew mit geografischem Vorteil bei Gegenoffensive

Update vom 6. Mai, 6.40 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben bei der erwarteten Gegenoffensive nach dem Militäranalysten Niklas Masuhr einen geografischen Vorteil. Wenn sie an verschiedenen Stellen der Front vorstoße, habe sie kürzere Wege, wenn sie Truppen zur Verstärkung an Brennpunkte verlegen wolle. Die russische Armee habe längere Routen, weil sie sich nur im besetzten Territorium in südlichen und östlichen Gebieten der Ukraine bewegen kann, sagte Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur.

Wie andere Analysten geht Masuhr auch davon aus, dass Elemente der Offensive bereits begonnen haben. „So etwas geht ja nicht mit einer roten Startrakete los“, sagte er. Die jüngsten ukrainischen Angriffe auf russische Logistik dürften eine vorbereitende Rolle spielen.

Ukraine-Krieg: Kadyrow will „Achmat“-Truppen nach Bachmut schicken

Update vom 5. Mai, 22.20 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angeboten, seine eigene Truppe „Achmat“ in die ostukrainische Stadt Bachmut zu schicken, sollten sich der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Leute aus dem Ort zurückziehen. „Ja, wenn der ältere Bruder Prigoschin und ‚Wagner‘ gehen sollten, dann verliert der Generalstab eine erfahrene Einheit und an ihre Stelle könnten dann der kleine Bruder Kadyrow und ‚Achmat‘ treten“, schrieb Kadyrow auf Telegram. Seine Kämpfer seien bereit, voranzugehen und die Stadt zu erobern.

„Das ist nur eine Frage von Stunden.“ Zuvor hatte Prigoschin einen Abzug seiner Söldnereinheiten am kommenden Mittwoch angekündigt. Diese müssten „ihre Wunden lecken“. Als Ursache hatte der 61-Jährige hohe Verluste wegen mangelnder Artillerieunterstützung durch die russischen Streitkräfte angeführt und dabei die Armeeführung direkt angegriffen. Russland setzt im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Einheiten aus Tschetschenien ein. Sie gehören formal zu Polizei und Nationalgarde, folgen aber faktisch vor allem Kadyrows Kommando.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe dauern an

Update vom 5. Mai, 19.15 Uhr: Russische Angreifer und ukrainische Verteidiger haben sich am Freitag erneut schwere Kämpfe im Osten der Ukraine geliefert. „Die schwersten Gefechte toben um Bachmut und Marjinka“, meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht. Allein an diesen beiden Frontabschnitten seien am Freitag knapp 30 russische Angriffe abgeschlagen worden. Auch bei Limansk lieferten sich beide Seiten schwere Kämpfe. Nach Darstellung der ukrainischen Militärführung sind die russischen Truppen bemüht, Bachmut bis spätestens 9. Mai vollständig zu erobern. Für Moskau wäre dies ein Prestigeerfolg zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Da die Kapitulation, die eigentlich am 8. Mai 1945 in Kraft trat, damals auf Wunsch Stalins in der Nacht zum 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier ein zweites Mal unterzeichnet wurde, gilt dieser Tag in Russland als Feiertag.

Ukraine-Krieg: Russland ordnet Evakuierung für Saporischschja an

Update vom 5. Mai, 15.55 Uhr: Russische Behörden in der von Moskau besetzten ukrainischen Region Saporischschja haben eine „freiwillige Evakuierung“ von 18 Siedlungen in der Nähe der südlichen Frontlinie angekündigt. Man wolle etwa 70.000 Menschen von der Front entfernen und tiefer in die ukrainische Region umsiedeln, berichtete die russische Agentur Tass unter Berufung auf Behörden. Dafür machte der von Moskau ernannte Gouverneur Jewgeni Balitskyj die ukrainische Armee verantwortlich, wie die Agentur Interfax mitteilte. Sie habe in den letzten Tagen den Artilleriebeschuss intensiviert.

Ukraine-Krieg: Pistorius besucht Ausbildung ukrainischer Soldaten

Update vom 5. Mai, 14.00 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat gemeinsam mit seinem dänischen Amtskollegen Troels Lund Poulsen die Ausbildung ukrainischer Soldaten besucht und dauerhafte Unterstützung zugesagt. „Ich bleibe dabei und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung: Wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem, was möglich ist – as long as it takes“, sagte Pistorius am Freitag bei dem Besuch im Norden Sachsen-Anhalts. Dänen und Deutsche bilden dort ukrainische Soldaten an Leopard 1 A5 Kampfpanzern aus.

Diese lernen, das Waffensystem zu benutzen und im Feld instand zu setzen. Pistorius hob die hohe Motivation und den großen Einsatz hervor. Die Ausbildung sei ein Beispiel für Unterstützung im multinationalen Rahmen und auch für die Zusammenarbeit von Streitkräften und der Industrie. „Gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden finanziert Deutschland die Instandsetzung von rund 100 Leopard 1 A5 aus den Beständen der Industrie“, so der Minister. Es sei ein weiteres Signal der Geschlossenheit in der Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Aggressor. „Dabei wird und muss es auch in Zukunft bleiben“, so Pistorius weiter.

Ukraine-Krieg: Handgemenge zwischen Ukrainern und Russen bei Verhandlungen

Update vom 5. Mai, 12.30 Uhr: Bei einer Konferenz in der Türkei ist es zu einem Handgemenge zwischen ukrainischen und russischen Vertretern gekommen, wie unter anderem tz.de berichtet. Der Ukrainer Olexander Marikowskyj von der Partei Diener des Volkes postete am Donnerstag (4. Mai) ein Video, in dem ein russischer Vertreter ihm eine ukrainische Flagge aus den Händen reißt. Marikowskyj nimmt ihm die Flagge daraufhin wieder ab und beginnt ein Gerangel mit ihm.

Der Ukrainer hatte sich am Rande eines Treffens der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation in Ankara mit seiner Flagge hinter eine russische Politikerin gestellt, als diese in einer russischen Sendung auftreten sollte. Auf einem anderen, von der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu verbreiteten Video im Sitzungssaal war eine ähnliche Szene zu sehen.

Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop verurteilte den Vorfall. Das Verhalten einiger ukrainischer Abgeordneter sei „inakzeptabel“, schrieb er auf Twitter.

Ukraine-Krieg: Resnikow ruft zur Schaffung einer „Marinekoalition“ auf

Update vom 5. Mai, 11.45 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow hat die deutschen Partner aufgefordert, sich an der Schaffung einer „Marinekoalition“ zur Unterstützung der Ukraine zu beteiligen. Dies würde eine ständige Garantie für die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer darstellen würde.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums traf Resnikow in der Ukraine mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, zusammen. Der ukrainische Verteidigungsminister betonte, dass westliche, insbesondere deutsche Waffen eine wichtige Komponente zum Schutz der Ukrainer und zur Abwehr Russlands darstellen.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef will seine Truppen aus Bachmut abziehen

Update vom 5. Mai, 11.10 Uhr: Nach Klagen über fehlende Munition hat der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, mit dem Abzug seiner Kämpfer aus der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut in der kommenden Woche gedroht. „Ohne Munition werden meine Jungs keine unnötig hohen Verluste tragen. Darum ziehen wir uns ab dem 10. Mai 2023 aus der Ortschaft Bachmut zurück“, sagte Prigoschin in einem Freitag (5. Mai) auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video.

Wegen des Munitionsmangels müssten seine Kämpfer ansonsten mit einem „sinnlosen Tod“ rechnen. Zugleich schrieb Prigoschin: „Wenn Russland in Gefahr sein wird, werden wir erneut zur Verteidigung kommen.“ Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte Prigoschins Ankündigung zunächst lediglich mit den Worten: „Wir haben das natürlich in den Medien gesehen. Aber ich kann das nicht kommentieren, weil es den Verlauf der militärischen Spezialoperation betrifft.“

Die ostukrainische Stadt Bachmut wird seit Monaten gemeinsam von der russischen Armee und der Wagner-Truppe angegriffen. Inzwischen kontrollieren die Angreifer eigenen Angaben nach rund 85 Prozent des Stadtgebietes. In Russland erwartet man eine Gegenoffensive der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Geheimdienst sieht in Eisenbahnnetz Schwachstelle

Update vom 5. Mai, 10.30 Uhr: Die russischen Sicherheitskräfte dürften nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten nicht in der Lage sein, das weitläufige Eisenbahnnetz des Landes vor Angriffen zu schützen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Freitag (5. Mai) hervor.

Die Häufung von Zugunfällen in jüngster Zeit in der Nähe der ukrainischen Grenze, die auf Sabotageakte zurückgeführt werden, habe für kurzfristige Störungen für das russische Militär gesorgt, hieß es in der Mitteilung. „Obwohl die Eisenbahntruppen der russischen Streitkräfte in der Lage sind, die Strecken schnell wieder zu reparieren, werden diese Vorfälle den Druck auf die russischen Sicherheitskräfte erhöhen“, so die Briten. Es werde wohl nicht möglich sein, das „riesige und verwundbare“ russische Bahnnetz vollkommen vor Angriffen zu schützen.

Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 5. Mai, 9.10 Uhr: Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 5. Mai 2023 rund 193.210 russische Angreifer getötet, davon 620 allein am vergangenen Tag. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Facebook-Post mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.



Insgesamt zerstörten die ukrainischen Militärs laut Generalstab 3.710 (+3) feindliche Panzer, 7.224 (+8) gepanzerte Kampffahrzeuge, 2.978 (+16) Artilleriesysteme, 550 (+3) Mehrfachraketen-Systeme, 304 (+0) Luftabwehrsysteme, 308 (+0) Kampfflugzeuge, 294 (+0) Hubschrauber, 2.540 (+17) operative und taktische unbemannte Luftfahrzeuge, 947 (+0) Marschflugkörper, 18 (+0) Kriegsschiffe/Boote, 5.916 (+30) Lastkraftwagen und Tankfahrzeuge und 373 (+3) Einheiten mit Spezialausrüstung.

Ukraine-Krieg: Keine Zugeständnisse Moskaus

Erstmeldung: Kiew – Der US-Geheimdienst hat davor gewarnt, dass Staaten wie China oder Russland die auf „Regeln basierende internationale Ordnung“ umgestalten wollen. Der Direktor des Verteidigungsnachrichtendiensts, Scott Berrier, nannte bei einer Anhörung im US-Kongress am Donnerstag (4. Mai) den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, „Chinas militärisches Selbstbewusstsein“ im Indopazifik, eine „noch nie dagewesene Zahl nordkoreanischer Raketenstarts“ und „iranische Aktionen gegen die US-Streitkräfte im Nahen Osten“ als Beispiele dafür. Autoritäre Länder würden eine „größere Risikotoleranz“ gegenüber einer möglichen Eskalation zeigen.

Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines mahnte mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, dass die Aussichten auf Zugeständnisse aus Moskau bei möglichen Verhandlungen aktuell gering seien. Zu erwarten seien diese nur, wenn innenpolitische Schwächen das Denken von Kremlchef Wladimir Putin ändern würden. Es sei aber unwahrscheinlich, dass Russland in diesem Jahr in der Lage sein werde, eine bedeutende Offensivoperation durchzuführen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj in den Niederlanden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Donnerstag die Niederlande. Dort forderte er unter anderem eine strafrechtliche Verfolgung Russlands wegen des Aggressionskrieges und Kriegsverbrechen. Ohne Gerechtigkeit sei kein Friede möglich, sagte er in Den Haag.

Selenskyj lobte den Einsatz des Internationalen Strafgerichtshofes mit Sitz in Den Haag. Dieser hatte bereits kurz nach der russischen Invasion Ermittlungen eingeleitet und auch im März einen internationalen Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen.

Am Nachmittag wurde Selenskyj von König Willem-Alexander empfangen. Er dankte dem niederländischen König „für die Unterstützung bei der Verteidigung unserer Freiheit“, wie das Präsidialamt in Kiew am Abend mitteilte. „Seit den ersten Tagen des russischen Angriffs haben wir gespürt, dass die Niederlande und das gesamte niederländische Volk an der Seite der Ukraine stehen“, wurde Selenskyj zitiert.

Anschließend besuchte Selenskyj zusammen mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte einen Luftwaffenstützpunkt und traf dort ukrainische Soldaten, die sich zur Ausbildung in den Niederlanden aufhalten. Selenskyj ließ sich die Waffen und Systeme zeigen, an denen die ukrainischen Soldaten ausgebildet werden. „All dies bringt den Sieg näher, unseren gemeinsamen Sieg. Wir werden das russische Böse besiegen und unsere Freiheit, unsere gemeinsame europäische Lebensweise schützen“, sagte er.

Ukraine-Krieg: Flugabwehr schießt eigene Drohne über Kiew ab

Die ukrainische Flugabwehr schoss am Donnerstag über der Hauptstadt Kiew eine Drohne der eigenen Streitkräfte ab. Militärs hätten die Kontrolle über das unbemannte Flugobjekt verloren, teilte die Luftwaffe am Abend mit. Um mögliche „unerwünschte Folgen“ zu vermeiden, sei beschlossen worden, die Drohne vom türkischen Typ Bayraktar abzuschießen. „Es ist schade, aber so ist die Technik, und solche Fälle kommen vor“, hieß es in der auf Telegram verbreiteten Erklärung.

In Kiew und Umgebung war wegen der Drohne am Abend Luftalarm ausgelöst worden. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten, wie die Drohne über dem Zentrum von Kiew abgeschossen wurde. Der Luftalarm wurde nach kurzer Zeit aufgehoben.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in Bachmut dauern an

Die russischen Streitkräfte setzten ihre Angriffe in der Ostukraine fort. Einmal mehr sei die Stadt Bachmut im Brennpunkt des Geschehens gewesen, berichtete der ukrainische Generalstab am Abend in seinem Lagebericht. Bei Bachmut, Limansk und Marjinka seien rund 50 russische Angriffe zurückgeschlagen worden. „Die russischen Besatzungstruppen erleiden weiterhin schwere Verluste auf dem Schlachtfeld, und alle medizinischen Einrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten sind mit verwundeten Besatzungssoldaten überfüllt“, hieß es weiter. Die Angaben des Militärs konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland führt seit dem Februar des Vorjahres einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Monaten versuchen russische Truppen, die von ihnen besetzten Gebiete im Osten der Ukraine auszuweiten. (Mit Agenturmaterial)