„Überbleibsel des Kalten Krieges“: Russischer Diplomat attackiert Nato mit absurdem Atomwaffen-Vorwurf

Von: Bedrettin Bölükbasi

Alexei Yerkhov, der russische Botschafter in der Türkei. (Archivbild) © IMAGO / ITAR-TASS

Putins Botschafter in der Türkei, Alexei Yerkhov, bezeichnete die Nato als ein „Relikt“ aus der Zeit des Kalten Krieges und warf dem Bündnis Pläne für einen nuklearen Angriff auf Russland vor.

München – Im Hintergrund des Ukraine-Krieges drohen Gäste im russischen Staatsfernsehen immer wieder mit „allen Mitteln“, um sich gegen vermeintliche Angriffe des Westens zu verteidigen. Auch Kreml-Chef Wladimir Putin brachte dies im Laufe des blutigen Krieges immer wieder zum Ausdruck – zuletzt bei seiner Rede zur Annexion ukrainischer Gebiete. So befürchtet die Welt, dass Putin durchaus zur Atombombe greifen könnte, sollte er sich in die Ecke gedrängt fühlen.

Der russische Botschafter in der Türkei, Alexei Yerkhov, konterte diese Befürchtungen nun und gab bei einer Veranstaltung in der türkischen Stadt Sakarya an, dass stattdessen die Nato einen nuklearen Angriff auf Russland im Sinn habe. Dabei warnte er vor „katastrophalen Konsequenzen“ einer solchen Handlung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete.

Ukraine-News: Putins Diplomat in der Türkei befürchtet nuklearen Angriff der Nato auf Russland

Bei einer Veranstaltung an der Universität Sakarya beschuldigte Yerkhov demnach die USA, Mechanismen zur Kontrolle von Atomwaffen sowie zur Beibehaltung einer strategischen Stabilität über Bord zu werfen. Zudem habe Washington die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen gesenkt, behauptete der russische Diplomat. Geht es nach ihm, so plant die Nato bereits eine derartige Attacke auf Russland.

„Manche hochrangige Vertreter von führenden Nato-Staaten haben angefangen, über die Möglichkeit eines Angriffs auf Russland mit Massenvernichtungswaffen zu sprechen – Nuklearwaffen“, zitierte Ria den Botschafter. Dies führe dazu, dass „militärische Planer“ auch die gefährlichsten Szenarien einer nuklearen Konfrontation mit in ihre Pläne einbeziehen würden. Yerkhov warnte: „Das kann zu katastrophalen Konsequenzen führen.“

Ukraine-News: Yerkhov kritisiert Nato als „Instrument“ der USA – „Überbleibsel“ des Kalten Krieges

Zugleich sprach der russische Diplomat mit Blick auf die Nato von einem „Überbleibsel“ des Kalten Krieges. Mit dem Ende des Kalten Krieges sei eigentlich auch die Notwendigkeit des Verteidigungsbündnisses verschwunden, unterstrich Yerkhov. Dennoch bestehe die Nato weiterhin und habe sich in ein „Instrument der US-Außenpolitik“ verwandelt, kritisierte er. „Schon seit langem kommt die Nato unseren Grenzen immer näher und das führt berechtigterweise zu Sorgen in Russland“, hieß es von Putins Diplomaten weiter. Moskau moniert Verstöße des Bündnisses, etwa gegen die Nato-Russland-Grundakte. (bb)