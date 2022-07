Ukraine-Botschafter Melnyk verlässt offenbar Deutschland

Von: Andreas Schmid

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk. © Michael Kappeler/dpa

Andrij Melnyk steht offenbar vor einem Wechsel nach Kiew. Der ukrainische Botschafter in Berlin könnte Deutschland bald verlassen.

Berlin - Andrij Melnyk ist offenbar schon bald kein ukrainischer Botschafter in Berlin mehr. Wie die Bild unter Berufung auf ukrainische Quellen berichtet, hat die Selenskyj-Regierung andere Pläne.

Es gebe Planungen, dass Melnyk seinen Diplomatenjob in Deutschland beenden und ins Außenministerium nach Kiew wechseln soll. Offenbar könnte Melnyk dort stellvertretender Außenminister werden. Noch vor Herbst könnte der Wechsel aus Berlin erfolgen. Melnyk ist seit acht Jahren Botschafter in Berlin.

Ukraine-Botschafter Melnyk: Irritierende Aussagen zu Bandera

Während des Ukraine-Kriegs sorgte Melnyk immer wieder für Schlagzeilen. So bezeichnete er Bundeskanzler Olaf Scholz als „beleidigte Leberwurst“, weil dieser nach der Ausladung Frank-Walter Steinmeiers nicht nach Kiew reisen wollte. Zudem forderte Melnyk immer wieder Waffenlieferungen aus Deutschland und trat dabei als wichtige ukrainische Stimme in Deutschland auf.

Zuletzt sorgte er mit Aussagen über den einstigen ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera für Empörung. Melnyk hatte Bandera in einem Interview mit dem Journalisten Tilo Jung als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet und dessen Verantwortung für Massaker an Juden und Polen im Zweiten Weltkrieg bestritten. Die Ukraine distanzierte sich daraufhin vom Botschafter. Mit den Aussagen soll der mutmaßliche Jobwechsel jedoch nichts zu tun haben. (as)