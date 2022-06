Bitterer Meilenstein: 100 Tage Ukraine-Krieg - und Kampf um Großstadt geht weiter

Von: Patrick Mayer, Bettina Menzel

Teilen

Die Ukraine will die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten nicht aufgeben. Russland kontrolliert bereits 80 Prozent der Stadt und meldet die Tötung von 360 ukrainischen Soldaten. Der News-Ticker zum Krieg.

Update vom 3. Juni, 11.25 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht weitere schwere Luft-, Raketen- und Artillerieangriffe gestartet. „Insgesamt sind durch Schläge der Luftwaffe mehr als 360 Nationalisten sowie 49 Waffensysteme und Militärfahrzeuge vernichtet worden, darunter eine Funkstation für die Luftraumüberwachung in Slowjansk in der Donezker Volksrepublik“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag. Im Raum Slowjansk befindet sich das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass.

Nach russischen Angaben wurden neben Kampf- und Schützenpanzern auch mehrere noch aus sowjetischer Produktion stammende Raketenwerfer vom Typ „Grad“ und vier Munitionsdepots für die ukrainischen Artillerie- und Raketenstreitkräfte im Donbass-Gebiet beschossen. Daneben seien Dutzende Gefechtsstände und im südukrainischen Gebiet Mykolajiw auch ein Punkt zur Steuerung von Drohnen getroffen worden, sagte Konaschenkow. Die Angaben konnten nicht mittels unabhängiger Quellen überprüft werden.

Ukraine-Konflikt: Ukrainisches Militär meldet Verluste Russlands seit Beginn des Krieges

Update vom 3. Juni, 10.04 Uhr: Russland soll seit Beginn des Ukraine-Krieges über 30.000 Streitkräfte, 1367 Panzer, 3366 Panzerfahrzeuge, 210 Flugzeuge, 175 Helikopter, 535 Drohnen, 95 Flugabwehrsysteme und 675 Artilleriesysteme verloren haben. Das meldete der Generalstab des ukrainischen Militärs laut Angaben der ukrainischen Zeitung Kyiv Independent am Freitagmorgen. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Die Verluste auf ukrainischer Seite gab der Generalstab zunächst nicht an.

Ukraine-Konflikt: Ukrainischer Botschaft kritisiert, dass Deutschland nach 100 Tagen Krieg noch „kein einziges schweres Gerät“ in die Ukraine geliefert hat

Update vom 3. Juni, 9.12 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sagte am Freitag im ZDF-Morgenmagazin, dass er zufrieden mit der jüngsten Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei, Waffen wie etwa das Luftabwehrsystem Iris-T in die Ukraine zu schicken. „Aber wenn wir ehrlich sind, 100 Tage Krieg, bis heute wurde noch kein einziges schweres Gerät in die Ukraine geliefert aus Deutschland.“ Die ersten Waffen würden wahrscheinlich erst Ende Juni ankommen, so Melnyk weiter.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte der Bundesregierung in den vergangenen Monaten immer wieder zu große Zurückhaltung bei der Lieferung von Waffen vorgeworfen. © Soeren Stache/dpa

100 Tage Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte kontrollieren offenbar bereits 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes

Indes riefen ukrainische Behörden am 100. Kriegstag zum Durchhalten auf. „Heute kämpfen und halten wir jeden Meter der Region Luhansk“, sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj am Freitagmorgen. In den vergangenen hundert Tagen hätten die russischen Angriffe in der Region 33 Krankenhäuser, 237 ländliche Gesundheitseinrichtungen, fast 70 Schulen und 50 Kindergärten zerstört. Schwer umkämpft ist insbesondere die Industriestadt Sjewjerodonezk, die letzte Bastion der Ukrainer in der Region Luhansk. Nach Gajdajs Angaben vom Vortag kontrollieren die russischen Truppen 80 Prozent der Stadt. Ukrainische Soldaten halten sich demnach noch im Industriegebiet der Stadt verschanzt.

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland mittlerweile mehr als 90 Prozent der Luhansk-Region in der Ukraine. Es sei wahrscheinlich, dass Moskau dort in den kommenden zwei Wochen vollständig die Kontrolle übernehme, hieß es am Freitag in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht, die Verteidiger hätten „im Kampf um Sjewjerodonezk einige Erfolge erzielt“. Es bleibe jedoch „derzeit das schwierigste Gebiet“. Insgesamt kontrollieren russische Streitkräfte nach ukrainischen Angaben mittlerweile „rund 20 Prozent“ des ukrainischen Staatsgebietes.

100 Tage Ukraine-Krieg: Großstadt Sjewjerodonezk im Osten soll „möglichst nicht aufgegeben werden“

Update vom 03. Juni, 6.08 Uhr: Seit nunmehr 100 Tagen tobt an diesem Freitag der von Russland entfesselte Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei wehren sich ukrainische Truppen weiter gegen den Verlust der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten, in der russische Truppen mit ihrer überlegenen Feuerkraft vorrücken. Die Stadt solle möglichst nicht aufgegeben werden, sagte Vize-Generalstabschef Olexij Hromow am Donnerstag in Kiew: „Die Lage ist schwierig, aber sie ist besser als gestern. Und sie ist unter Kontrolle.“

100 Tage Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj zieht Zwischenfazit

Präsident Wolodymyr Selenskyj zog bei mehreren Auftritten eine Art Bilanz des Krieges seit dem 24. Februar. Bei den Kämpfen im Osten würden täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet, sagte er in einer Videoschalte bei einer Sicherheitskonferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Update vom 02. Juni, 22.40 Uhr: Laut dem ukrainischen Generalstab vermint Weißrussland Straßen, Brücken und Wälder in der Nähe der ukrainischen Grenze. Das berichtet Nachrichtenportal The Kyiv Independent unter Berufung auf die Streitkräfte.

Gleichzeitig bestehe nach Angaben des Generalstabs weiterhin die Gefahr von Luftangriffen aus Weißrussland, heißt es. Teile der russischen Truppen, die zu Beginn des Kriegs auf Kiew zumarschiert sind, sollen von belarussischem Staatsgebiet aus die Grenze zur Ukraine überschritten haben. Minsk-Machthaber Alexander Lukaschenko gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Schwere Kämpfe im Donbass: Bis zu 500 verwundete ukrainische Soldaten pro Tag

Update vom 02. Juni, 21.30 Uhr: Die schweren Kämpfe im Donbass haben die ukrainische Armee und die territorialen Verteidigungskräfte des Landes zuletzt hohe Verluste gekostet. „Wir verlieren täglich bis zu 100 Soldaten“, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Live-Schalte zum International Security Forum imslowakischen Bratislava.

Zudem würden pro Tag 450 bis 500 Soldaten verletzt und/oder verwundet, erzählt Selenskyj. Auch an diesem Donnerstag brachte ein Airbus der Luftwaffe einzelne verwundete ukrainische Soldaten zur Behandlung nach Deutschland. Die deutsche Luftwaffe fliegt seit Wochen verletzte Kämpfer aus dem Osten Polens in die Bundesrepublik, wo sie auf Kliniken verteilt und medizinisch betreut werden.

In Deutschland zur Behandlung: Verwundete ukrainische Soldaten werden aus einem Airbus der Luftwaffe gebracht. © Armin Weigel/dpa

Update vom 02. Juni, 20.45 Uhr: Nach den militärischen Fortschritten Russlands im Donbass erwartet die ukrainische Armee verstärkte Bombardements äußersten Süden des Landes.

Laut General Oleksiy Hromov gehen die Streitkräfte davon aus, dass die russischen Invasionstruppen dort Luft- und Raketenangriffen auf kritische Infrastrukturen verstärken werden. Hromov erneuerte laut The Kyiv Independent die Befürchtung, dass Russland die gesamte Schwarzmeerküste vom Osten der Ukraine bis zum moldwischen Transnistrien erobern will. In der prorussischen und international nicht anerkannten Teilrepublik Moldaus ist die 14. russische Gardearmee stationiert, die bislang nicht in den Krieg eingegriffen hat.

„Abnutzungskrieg“ in der Ukraine: Stoltenberg stellt Nato-Bündnis auf viel Geduld ein

Update vom 02. Juni, 20.30 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die westlichen Staaten dazu aufgerufen, sich auf einen langen „Abnutzungskrieg“ in der Ukraine einzustellen. „Was wir sehen, ist, dass dieser Krieg mittlerweile zu einem Abnutzungskrieg geworden ist“, sagte der Norweger an diesem Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. „Darauf müssen wir uns auf lange Sicht einstellen.“

Der Krieg „könnte morgen enden, wenn Russland seine Aggression beendet“, hatte Stoltenberg am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zusammen mit US-Außenminister Antony Blinken gesagt. Aber „wir sehen derzeit keine Anzeichen in diese Richtung“. Die Kämpfe in der Ukraine dürften noch „viele Monate“ anhalten, sagte Blinken.

Die Ukrainer „zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie ihr eigenes Land auf dem Schlachtfeld verteidigen“, sagte Stoltenberg am Donnerstag weiter. „Aber wir sehen auch, dass Russland hohe Verluste hinnehmen muss.“ Er bekräftigte zwar, dass die Nato nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland eintreten wolle, sagte aber, das westliche Militärbündnis habe die „Verantwortung“, die Ukraine zu unterstützen.

Update vom 02. Juni, 20.15 Uhr: Russland kontrolliert die Regionen Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine. Einen schnellen Anschluss soll es laut Moskau aber nicht geben. Der Kreml lehnt damit entsprechende Forderungen ab.

Im Krieg mit Russland: Bis zu 100 ukrainische Soldaten werden am Tag getötet

Erstmeldung vom 02. Juni: München/Kiew/Sewerodonezk - Es gibt Meldungen, dass sich die Ukraine wegen eines taktischen Plans aus dem Donbass zurückzieht. Das berichtete bereits am Mittwochabend (1. Juni) das „heute journal“ des ZDF. Es solle demnach unbedingt vermieden werden, dass die dort kämpfenden Einheiten von den vorrückenden russischen Verbänden eingekesselt werden. So wie es den Soldaten im Stahlwerk von Mariupol geschah.

In der aktuellen Lage sammeln sich die ukrainischen Streitkräfte offenbar tiefer im Land neu. Laut ukrainischem Präsident Wolodymyr Selenskyj kontrolliere Russland aktuell ein Fünftel des Landes - zum Beispiel die Regionen Cherson und Saporischschja. „Rund 20 Prozent unseres Territoriums sind nun unter Kontrolle der Besatzer“, erklärte der 44-Jährige und berichtete: „Wir verlieren täglich 60 bis 100 Soldaten.“

Selenskyj-Botschaft an die Ukraine: Leben der Soldaten wichtiger als voreilige Offensiven

Er richtete sich ferner an diejenigen, die versuchten, der ukrainischen Armee „vorzuschreiben, wo sie vor allem angreifen oder den Feind zurückwerfen muss“, sagte Selenskyj in einer täglichen seiner Videoansprachen: „Die Ukraine schätzt jede Meinung hoch. Die Ukraine schätzt aber vor allem jedes Leben hoch.“ Russland schicke „Menschen nur deshalb in die Hölle der Kämpfe“, meinte er, „weil sie in Moskau wünschen, irgendetwas innerhalb von wenigen Tagen oder bis zu einem bestimmten Datum zu erobern“.

Hohe Verluste: Die Ukraine muss im Krieg gegen Russland viele tote Soldaten im Osten des Landes beklagen. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Militärexperte sieht in den aktuellen Rückzügen ein taktisches Manöver Kiews, während die ukrainischen Streitkräfte auf die Lieferung schwerer Artillerie-Waffen wie des MARS-II-Raketenwerfers der Bundeswehr warten. Russland setze im weiten Donbass „hauptsächlich auf bodengestützte Artillerie, zudem kann es sich lokal teilweise auf Luftüberlegenheit stützen. Die Ukraine verteidigt sich zäh, muss aber auch taktische Rückzüge anwenden - etwa in der Stadt Sjewjerodonezk“, sagt Franz-Stefan Gady im Gespräch mit der „Tagesschau“ der ARD: „Einkesselungen sehen wir hingegen selten, sondern ein methodisch-langsames Vorrücken der russischen Verbände und ein taktischer Rückzug auf ukrainischer Seite.“

Russland-Ukraine-Krieg: Angeblich „schlecht ausgebildete Einheiten“ Kiews im Donbass

Das große Defizit auf ukrainischer Seite seien fehlende schwere Waffen. „Momentan ist die Ukraine damit beschäftigt, mechanisierte Reserveverbände aufzustellen, die dann vielleicht im Hochsommer oder später einsatzbereit sein könnten. Sie sind der Schlüssel zu jeglichen großräumigen Offensiven - und müssen gut gegen Angriffe aus der Luft geschützt sein“, erklärt der Politikberater vom Institute for International Strategic Studies (IISS) in London. Im Donbass seien zudem seitens der Ukraine „schlecht ausgebildete Einheiten mit zu wenig Ausrüstung und Munition früh ins Gefecht geworfen“ worden.

Verfolgen Sie die wichtigsten militärischen Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)