Nächste Phase? Ukraine nimmt nun offenbar Putins Separatisten unter Beschuss – Mehrere Größen getötet

Von: Florian Naumann

Die Frontverläufe im Ukraine-Krieg scheinen aktuell stabil. Doch Russland meldet „Anschläge“ auf hochrangige Separatisten. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

München – Im Kampf um Städte, Siedlungen und konkrete Frontverläufe scheint im Ukraine-Krieg vorläufig Stillstand eingekehrt zu sein. Gleichbedeutend mit Frieden ist das nicht: Am Freitag (16. September) meldete Russland einen Raketenangriff auf die strategisch wichtige Stadt Cherson. In Luhansk kamen weiteren unbestätigten Angaben zufolge hochrangige Separatisten bei einem Anschlag zu Tode.

Die Ukraine ermittelt unterdessen zu den Folgen der russischen Besetzung im Oblast Charkiw. Und auch das allgemeine Rätselraten um Russlands verbleibende militärische Potenziale hält an. Der britische Geheimdienst befeuerte einmal mehr Zweifel an der Schlagkraft von Wladimir Putins Truppen. Der Krieg habe erhebliche Auswirkungen auf die russische Personalstärke, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Dafür sprächen auch Rekrutierungen unter Häftlingen. Ob das tatsächlich so ist, ist derzeit Gegenstand von Debatten. Der Überblick:

Russland meldet im Ukraine-Krieg mehrere tödliche Explosionen – Die Militärische Lage im Überblick

Cherson: In Cherson ist nach russischen Angaben ein Gebäude der Besatzungsverwaltung mit Raketen angegriffen worden. Russischen Agenturen zufolge schlugen am Freitag fünf ukrainische Raketen in dem Gebäude ein. Dabei sei mindestens ein Mensch getötet und einer verletzt worden, hieß es. Unabhängig überprüft werden konnte das zunächst nicht.

Aussagen des Vizechefs der Besatzungsverwaltung zufolge wurde dessen Arbeitszimmer zerstört. Seine Kollegin Katerina Gubarewa teilte mit, zum Zeitpunkt des Angriffs habe eine Beratung der Leiter der Stadt- und Gemeindeverwaltungen der russischen Besatzer stattgefunden. Cherson ist die einzige ukrainische Provinzhauptstadt, die die russischen Truppen seit dem Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar erobert haben.

Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitetes Foto soll die Auswirkungen eines Raketenangriffs in Cherson zeigen. © IMAGO/Maxim Tishchenko

Luhansk: Örtlichen Angaben zufolge sind in dem russisch besetzten Gebiet hochrangige Mitglieder der von Moskau gelenkten Separatisten bei einem Anschlag getötet worden. „Heute starben im Ergebnis eines Terrorakts der Generalstaatsanwalt Sergej Gorenko und seine Stellvertreterin Jekaterina Steglenko“, schrieb der Chef der Luhansker Separatisten, Leonid Passetschnik, bei Telegram. Er machte Kiew für die Tat verantwortlich.

Örtliche Medien hatten zuvor von einer Explosion im Gebäude der Staatsanwaltschaft berichtet. Die Ukraine dementierte eine Beteiligung. Die „Liquidierung“ sei als Auseinandersetzung innerhalb der örtlichen Kriminalität anzusehen, schrieb Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak auf Twitter.

Berdjansk: Einen Anschlag gab es unterdessen offenbar auch in der von Russland besetzten südukrainischen Hafenstadt Berdjansk. Russischen Angaben zufolge wurden dort der Vizechef der Besatzungsverwaltung, Oleg Boiko, und seine Frau Ljudmila ermordet.

Ukraine-News: Angeblich 440 Gräber und „Folterräume“ entdeckt – Selenskyjs Leute ermitteln

„Folterräume“ in der Region Charkiw: In von der Ukraine zurückeroberten Gebieten im Nordosten des Landes sind nach Angaben der ukrainischen Polizei mindestens „zehn Folterräume“ entdeckt worden. „Bis zum heutigen Tag kann ich von mindestens zehn Folterräumen in Orten der Region Charkiw sprechen“, sagte der nationale Polizeichef Igor Klymenko am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Allein zwei seien in der kleinen Stadt Balaklija entdeckt worden.

Die Behörden hätten in 204 Fällen Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte in der vergangenen Woche eingeleitet, fügte Klymenko hinzu. Der russischen Armee wird seit Monaten vorgeworfen, in den besetzten Gebieten in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Gräberfeld in Isjum: In der Nähe der zurückeroberten Stadt Isjum im Osten des Landes sind zudem nach ukrainischen Angaben hunderte Gräber gefunden worden. Selenskyj sprach am Donnerstagabend von der Entdeckung eines „Massengrabs“ in Isjum, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Später relativierte der Vermisstenbeauftrage der Ukraine. „Ich möchte das nicht Butscha nennen - hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt“, sagte Oleh Kotenko dem TV-Sender Nastojaschtschee Wremja in der Nacht zum Freitag. Viele der Getöten seien offenbar durch Beschuss umgekommen.

Allerdings handelt es sich nach unbestätigten Aussagen Ihor Klymenko bei den Toten ausschließlich um Zivilisten. Der Sender n-tv berichtete unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters zudem am Freitagnachmittag, es seien in den Gräbern mehrere Leichen mit gefesselten Händen und Strick um den Hals gefunden worden. (fn mit Material von dpa und AFP)