Stimmungswandel in Russland? Bürger hinterfragen Propaganda des Kreml wohl immer mehr

Von: Victoria Krumbeck

Russland setzt seine Bürger der Propaganda aus. Eine Analyse von Suchmaschinen-Anfragen zeigt jedoch, wie sich das Stimmungsbild der russischen Bürger ändert.

München/Kiew — Wer in Russland lebt, wird Tag täglich mit russischer Propaganda konfrontiert. Unabhängige Berichterstattung über den Ukraine-Krieg ist kaum möglich. Daher bleibt vielen nichts Weiteres übrig, als zu glauben, was man hört und sieht. Eine Analyse der Suchmaschine Google in Russland zeigt, dass sich das Stimmungsbild in der russischen Gesellschaft geändert hat. Dies soll unter anderem an der russischen Teilmobilmachung sowie der Gefahr eines nuklearen Krieges liegen.

Russland: Internet-Daten zeigen Stimmungswandel in der Gesellschaft

Als russischer Bürger ist es schwer, an unabhängige Informationen zu kommen. Berichtet wird in Russland über eine „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine und nicht von einem Krieg. Dass die Menschen die Berichterstattung langsam hinterfragen, soll die Auswertung der am häufigsten gesuchten Wörter in den russischen „Google-Trends“ zeigen. Das am häufigste gesuchte Wort in den letzten 12 Monaten war „Mobilmachung“. Ebenfalls oft gesucht wurde „Ukrainer“, „Ukraine-Staat in Europa“ und „VPN“, wie die ukrainische Zeitung Kyiv Post berichtete.

Die Auswertung von Google-Suchanfragen zeigt ein Stimmungsbild in Russland. © Beata Zawrzel/IMAGO

Der Begriff VPN steht für virtuelles privates Netzwerk, das den Internetverkehr in ungesicherten Netzwerken verschlüsselt und die IP-Adresse verbirgt. Eine VPN-Verbindung ermöglicht es, Internetseiten aufzurufen, die etwa in Russland blockiert werden, in anderen Ländern aber frei zugänglich sind. Dabei ist der User geschützt, da seine Daten vor Dritten geschützt werden.

Die wachsende Zahl an der VPN-Suche zeigt, dass sich einige Menschen in Russland unabhängig informieren wollen. Sie könnten damit Informationen aus internationalen Medien beziehen und die Zensur umgehen. Vor allem soziale Netzwerke wie Instagram, das in Russland blockiert wird, kann aufgerufen werden.

Analyse der Suchmaschinen-Anfragen in Russland zeigt Stimmungswandel

In einem Interview mit der Kyiv Post sagte demnach der in Kiew geborene britischen Journalisten und Autor Peter Pomerantsev, dass Statistiken zu den Suchmaschinen-Anfragen der zuverlässigste Indikator für die Meinungen der russischen Gesellschaft sind. Pomerantsev beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dem Thema Propaganda und schrieb unter anderem das Buch „Das ist keine Propaganda“. Er betonte, dass es sinnvoller wäre, solche Indikatoren mehr in Betracht zu ziehen. Diese könnten vieles über die russische Gesellschaft aussagen.

Auch die in Russland am häufigste genutzte Suchmaschine „Yandex“ könnte mehr über die öffentliche Stimmung aussagen. Die Yandex-Statistik zeigt, dass die Suchanfragen nach „Mobilisierung“ in Russland ab Mitte August stark anstieg und im September mehr als 50 Millionen Anfragen erreichte. Der Begriff„Atomkrieg“ erreichte im selben Monat eine halbe Million Anfragen, womit er damit den bisherigen Höchststand während des Ukraine-Krieges erreichte.

Russen suchen zunehmend nach Begriff „Rückzug“

Die Suchanfragen für die Wörter „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ fielen laut der Analyse von Google Trends und Yandex in Russland. Die Google-Anfragen für diese beiden Begriffe nahmen Anfang 2022 rapide zu und erreichten in der ersten Woche der Invasion ihren Höhepunkt. Ab Mai gingen die Suchanfragen nach den Wörtern stark zurück. Die Suche nach „Entmilitarisierung“ erreichten beispielsweise Mitte Februar 1,5 Millionen, bevor sie im September auf 69.000 zurückging.

Gleichzeitig interessieren sich die Russen viel mehr für „Rückzug“ und „wie man sich ergibt“. Doch im Gegensatz zu der russischen Bevölkerung will der russische Präsident Wladimir Putin nichts davon wissen. Er setzt weiterhin auf harte Drohungen und harsche Worte gegen den Westen. (vk)