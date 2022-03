Biden sieht „klares Zeichen“ für drohenden Chemiewaffen-Einsatz - Russen gehen laut Kiew zeitnah die Vorräte aus

Von: Felix Durach

US-Präsident Biden warnt im Ukraine-Krieg vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland. Die russischen Truppen melden einen weiteren Vormarsch. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Die Armee von Wladimir Putin* meldet einen weiteren Vormarsch in die Ostukraine (Update vom 22. März, 9.38 Uhr).

Die Armee von Wladimir Putin* meldet einen weiteren Vormarsch in die Ostukraine (Update vom 22. März, 9.38 Uhr). In der ukrainischen Stadt Boryspil ist nach einem Evakuierungsaufruf Panik ausgebrochen (Update vom 22. März, 8.55 Uhr).

US-Präsident Biden warnt vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland. (siehe Update vom 22. März, 6.35 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg* wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. März, 10.20 Uhr: In der belagerten und mittlerweile völlig zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol sollen am Dienstag nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Die Menschen sollen demnach aus den umliegenden Orten Berdjansk, Jurjiwka und Nikolske in die Großstadt Saporischschja gebracht werden.

Es sei klar, dass es nicht genügend Plätze gebe, sage Wereschtschuk weiter. Deswegen bitte man die Bürgerinnen und Bürger, den Anweisungen der Behördenvertreter vor Ort zu folgen und organisiert zu den Bussen zu gehen. Wereschtschuk versprach, niemand werde zurückgelassen. Man führe weiter täglich Evakuierung durch, bis alle Menschen aus der Stadt gebracht worden seien.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums leben noch bis zu 130.000 Bewohner in der Stadt am Asowschen Meer - einst waren es rund 440.000. Russland und die Ukraine werfen einander immer wieder gegenseitig vor, die Flucht der Menschen über humanitäre Korridore zu behindern.

Update vom 22. März, 9.38 Uhr: Die russische Armee meldet nach eigenen Angaben im Ukraine-Krieg einen weiteren Vormarsch in der Ostukraine. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk seien weitere vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgerückt, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag in Moskau mit. Es werde um die Eroberung dreier Dörfer in der Nähe der Stadt Donezk gekämpft. Südwestlich davon sei das Dorf Uroschajne eingenommen worden. Das lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben aus Moskau haben die Kämpfer im Gebiet Luhansk die Kontrolle über mindestens drei weitere Siedlungen erlangt. Bei den Kämpfen seien mehr als 40 Soldaten der Ukraine und Militärfahrzeuge „zerstört“ worden, sagte Konaschenkow.

News im Ukraine-Krieg: Panik nach Evakuierungsaufruf in der Stadt Boryspil

Update vom 22. März, 8.55 Uhr: Es herrscht Angst in der ukrainischen Stadt Boryspil angesichts des andauernden Ukraine-Kriegs. Nachdem der Bürgermeister die Bürger aufgerufen hatten, die Stadt südöstlich von Kiew wegen eines möglichen russischen Angriffs zu verlassen, sei Panik ausgebrochen. Offizielle versuchen nun, die Bevölkerung wieder zu beruhigen. „In sozialen Medien ist Panik ausgebrochen, dass morgen ein Angriff beginnt und morgen Boryspil vernichtet wird“, zitierte die ukrainische Agentur Unian den Berater des Innenministers, Wadym Denisenko, der am Dienstagmorgen im ukrainischen Fernsehen auftrat.

Bürgermeister Wolodymyr Borissenko, der in der Nacht zum Dienstag zum Verlassen der Stadt aufgerufen hatte, habe gesagt, wenn Frauen und Kinder die Stadt verließen, sei es einfacher für die Männer, die Stadt vor theoretisch möglichen Angriffen zu schützen. Darauf sollten sich die Menschen konzentrieren, so Denisenko.

Denisenko zufolge herrscht nun nicht nur in Boryspil Panik, sondern auch in den umliegenden Dörfern und der ganzen Region um Kiew. Boryspil mit seinen etwa 60.000 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Kiew. Bürgermeister Borissenko hatte in seinem Aufruf an die Zivilbevölkerung gesagt, es gebe keinen Grund, in der Stadt zu bleiben, in der Umgebung werde bereits gekämpft.

Update vom 22. März, 8.14 Uhr: Russische Einheiten haben nach Angaben des ukrainischen Generalstabes weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Vorliegenden Informationen zufolge hätten die in der Ukraine operierenden Einheiten Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff, teilte der ukrainische Generalstab in seinem am Dienstag auf Facebook veröffentlichten Morgenbericht mit. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

In den Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine versuchten russische Einheiten weiter, mehr Gebiete einzunehmen und sich in bisher erreichten Stellungen festzusetzen. Die ukrainischen Verteidigerinnen und Verteidiger hätten 13 Angriffe abgewehrt und dabei militärische Technik, darunter 14 Panzer, zerstört. Russland setzt ukrainischen Angaben zufolge seine Attackierung des Landes weiter und ununterbrochen fort.

Ukraine-Krieg: Weiter Attacken auf wichtige Städte - auch Konflikt zwischen Russland und USA spitzt sich zu

Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sieht derweil die Beziehungen zu den USA wegen des Ukraine-Krieges vor dem Abbruch. „Gestern wurde dem amerikanischen Botschafter eine Protestnote übergeben, in der darauf hingewiesen wird, dass die Beziehungen an den Rand des Abbruchs geraten sind“, sagte Rjabkow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Update vom 22. März, 6.35 Uhr: Die Angriffe der russischen Armee auf die Ukraine gehen weiter. Der Bürgermeister von Boryspil hat die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Sein Aufruf gelte auch für alle, die bereits aus anderen Teilen der Ukraine in die Stadt geflüchtet seien, sagte Wolodymyr Borissenko in der Nacht zum Dienstag.

Der Appell zur Evakuierung erfolge aus rein militärtaktischen Gründen. „Die Erfahrung aus anderen Orten, um die gekämpft wird, hat gezeigt, dass die Arbeit der Streitkräfte einfacher ist, wenn weniger Zivilbevölkerung in der Stadt ist“, sagte Borissenko. „Es gibt keinen Grund, in der Stadt zu bleiben, in der Umgebung wird bereits gekämpft. “Boryspil mit knapp 60 000 Einwohnern liegt knapp 30 Kilometer südöstlich von Kiew

US-Präsident Joe Biden hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg Befürchtungen über russische Cyberangriffen in den USA und dem Einsatz von Chemie- und Biowaffen in der Ukraine geäußert. © Patrick Semansky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Biden warnt vor Einsatz Russlands von Massenvernichtungswaffen

US-Präsident Joe Biden warnte derweil eindringlich vor einem möglichen russischen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine. Die Russen würden „behaupten, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen“ hat, sagte Biden am Montag in Washington. Das sei „ein klares Zeichen“ dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin „den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht“. Biden warnte Putin vor einer „starken“ Reaktion der Nato.

Die USA, die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, Massenvernichtungswaffen in dem Krieg in der Ukraine einsetzen zu wollen. Der Verdacht des Westens ist, dass Russland durch die ständige Wiederholung des Vorwurfs einen weiteren Vorwand für den Krieg schaffen will. Beide Seiten weisen die Anschuldigen des jeweils anderen zurück.

Verteidigung im Ukraine-Krieg: Dringende Abwehrsysteme benötigt

Die USA wollen der Ukraine helfen, sich besser gegen russische Raketen zu verteidigen. Doch die Suche nach geeigneten Luftabwehrsystemen gestaltet sich schwierig. Ideal wären nach Ansicht von Experten mobile Flugabwehrbatterien vom Typ Patriot, die in den vergangenen Jahren im Irak und am Persischen Golf erfolgreich eingesetzt wurden. Das ukrainische Militär ist jedoch nicht für den Umgang mit diesen hochentwickelten US-Waffen ausgebildet.

Die Patriot-Batterien sind auf Lastwagen montiert und verfügen über ein Radar, das Flugzeuge, Drohnen oder Raketen in einem Umkreis von mehr als hundert Kilometern automatisch aufspüren und abfangen kann. Doch die ukrainischen Truppen sind de facto nur mit dem Flugabwehrsystem S-300 vertraut, dem russischen Konkurrenten der ersten Generation der Patriot.

Jedoch gestaltet sich auch bei diesen Abwehrsystemen die Frage, woher die Ukraine diese beziehen könnte. Ehemalige Ostblock-Staaten wie Slowenien oder Bulgarien fordern zunächst Ersatz der USA bevor sie ihre S-300-Systeme abgeben. Zudem wäre die Frage, wie die Abwehrsysteme in die Ukraine hineingelangen sollen.

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: Größe des Landes eine Herausforderung bei der Verteidigung

Zudem ist die Größe der Ukraine problematisch. Bereits um eine Stadt zu schützen brauche man mehrere Batterien , so Brent Eastwood vom Online-Fachmagazin 19FortyFive. Vor Beginn des Krieges habe die Ukraine etwa einhundert der S-300-BAtterien besessen. Unklar ist, in wie weit die Meldung Russlands der Wahrheit entspricht, bereits zu Beginn des Kriegs etwa 40 davon zerstört zu haben.

US-Generalstabschef Mark Milley telefonierte unlängst mit seinem japanischen Amtskollegen, dabei könnte er das Land um Patriots gebeten haben. Auch die Golfstaaten verfügen über zahlreiche Luftabwehrbatterien, um sich vor iranischen Raketen zu schützen, aber sie halten sich mit Unterstützung für die Ukraine zurück. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, zwei der größten Erdölexporteure der Welt, haben enge Beziehungen sowohl zum Westen als auch zu Russland. Bislang haben sie es vermieden, Stellung gegen Russland zu beziehen.

Update vom 21. März, 22.45 Uhr: Die US-Regierung geht aktuell davon aus, dass die russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg gezielt und vorsätzlich zivile Ziele ins Visier nehmen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, sprach am Montagabend von einer wachsenden Zahl ziviler Opfer, für die es „keine Rechtfertigung“ gebe. „Wir sehen weiterhin wahllose Angriffe auf Zivilisten, von denen wir glauben, dass sie in vielen Fällen vorsätzlich sind“, so Kirby.

Der Pentagon-Sprecher gab aber auch an, die Pläne Russlands nicht genau zu kennen. In der vergangenen Woche hatten auch Präsident Biden und Außenminister Blinken den russischen Streitkräften Kriegsverbrechen vorgeworfen. Bislang hat die US-Regierung die Handlungen Moskaus in der Ukraine jedoch nicht offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft. Hierzu prüfe das Außenministerium aktuell noch Informationen, erklärte Regierungssprecherin Jen Psaki in der vergangenen Woche.

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore - Russland wirft Ukraine mangelnde Mitwirkung vor

Update vom 21. März, 20.50 Uhr: Russland hat der Ukraine mangelnde Mitwirkung bei der Evakuierung von Zivilisten durch so genannte Fluchtkorridore vorgeworfen. Die ukrainische Seite habe am Montag keinem einzigen Korridor zugestimmt, um Menschen nach Russland zu bringen, sagte Generalmajor Michail Misinzew am Abend. Millionen Zivilisten würden von der ukrainischen Armee als „menschliche Schutzschilder“ festgehalten. Kiew hingegen wirft Moskau immer wieder vor, Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland zu bringen. Neues zum Stand der Verhandlungen lesen Sie in unserem Diplomatie-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von mehr als 500 ukrainischen Gefangenen

Update vom 21. März, 20.02 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ukrainische Soldaten gefangengenommen. Dem Internationalen Roten Kreuz seien Dokumente zum Austausch gegen russische Soldaten übermittelt worden, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Tatjana Moskalkowa, am Montag dem Staatssender RT. „Das sind ukrainische Gefangene, die wir auszutauschen bereit sind.“ Die Ukraine sprach zuletzt von mehr als 560 russischen Kriegsgefangenen.

Eine Person geht am 21. März einem Wohnhaus vorbei, das durch Beschuss in der Stadt Wolnowacha zerstört wurde. © Maksim Blinov/SNA/Imago

Ukraine-News: Russland verstärkt angeblich Militäreinsätze aus der Luft und zu Wasser

Update vom 21. März, 19.50 Uhr: Russland verstärkt nach Angaben des Pentagon derzeit seine Militäroffensive aus der Luft und zu Wasser, da der Vormarsch der eigenen Truppen durch die „Geschicklichkeit“ der ukrainischen Armee aufgehalten werde. Der Kreml versuche „verzweifelt“, seine Kampfdynamik zu erhöhen, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter laut AFP am Montag. Die russischen Truppen stünden „frustriert und verwirrt“ vor einem ukrainischen Widerstand, der trotz der Unterzahl an Soldaten und der geringeren Bewaffnung den Angriffen standhalte.

Die Streitkräfte unter Befehl von Russlands Präsident Wladimir Putin haben ihre Einsätze laut Angaben des US-Beamten zuletzt verstärkt - allein in den vergangenen 24 Stunden flogen sie demnach mehr als 300 Luftangriffe. Kiew habe ebenfalls mit verstärkten Lufteinsätzen reagiert. Nur wenige Einsätze seien Nahkämpfe, Moskau feuere vor allem Luft-Boden-Raketen aus dem russischen oder belarussischen Luftraum auf ukrainische Ziele ab, sagte der US-Beamte. „Sie wagen sich nicht sehr weit oder lange in den ukrainischen Luftraum vor, weil die Ukrainer ihren Luftraum mit großer Geschicklichkeit verteidigen.“

Im nördlichen Schwarzen Meer zeige Russland mit dem Einsatz mehrerer Kriegsschiffe „verstärkte Marineaktivitäten“, sagte der Beamte weiter. Dies sei jedoch kein klares Zeichen für einen bevorstehenden Angriff auf die Hafenstadt Odessa .„Was wir hier sehen, ist ein fast verzweifelter Versuch der Russen, die Lage zu ihren Gunsten zu wenden“, sagte der Beamte. Er wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte auch am 26. Tag der Offensive 15 Kilometer nordwestlich und 30 Kilometer östlich von Kiew festsäßen.

News zum Krieg: Russland behauptet, Ukraine nutzte bombardiertes Einkaufszentrum als Waffendepot

Update vom 21. März, 18.20 Uhr: Nach der Bombardierung eines Einkaufzentrum in Kiew durch russischen Truppen in der Nacht zum Montag, bei der mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, rechtfertigt die russische Führung ihr Vorgehen. Moskau wirft den ukrainischen Streitkräften vor, das Einkaufszentrum als Waffendepot genutzt zu haben. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte am Montag vor Journalisten, dass sich in dem leerstehenden Gebäude Mehrfachraketenwerfersysteme und Munition befunden hätten. Die russische Armee habe „präzisionsgelenkte Waffen“ eingesetzt, um das Gebäude zu zerstören.

Die russischen Angaben lassen sich aufgrund der aktuellen Situation in Kiew nicht unabhängig prüfen. Nach Angaben der ukrainischen Regierung kamen bei dem Bombardement mindestens acht Menschen ums Leben.

Ukraine-Krieg: BBC sammelt Namen von getöteten russischen Soldaten - über 500 bestätigte Tote

Update vom 21. März, 18 Uhr: Der russischen Ableger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus Großbritannien BBC hat mit einem Bericht für Aufsehen gesorgt. BBC Russian hat nach eigenen Angaben über öffentlich zugängliche Quellen, wie lokale Berichterstattungen, eine namentliche Liste von russischen Soldaten aufgestellt, die bislang nachgewiesener Weise im Ukraine-Krieg gefallen sind. Die Auflistung fasst die vollständigen Namen und Dienstgrade von 557 getöteten russischen Soldaten. Von russischer Seite wurden bisher lediglich 498 gefallene Soldaten bestätigt.

Da die Liste jedoch nur die Soldaten enthält, deren vollständige Personendaten bekannt sind, liegt die tatsächliche Opferzahl wohl deutlich höher. US-Geheimdienste gehen Berichten zu Folgen von ca. 7000 getöteten russischen Soldaten aus. Die ukrainische Regierung gibt die Verluste der russischen Streitkräfte mit deutlich über 10.000 Toten an. Die Angaben über die tatsächlichen Opferzahlen lassen sich jedoch nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Kampf um Kiew tobt weiter - russische Truppen stoßen auf harten Widerstand

Erstmeldung vom 21. März: Kiew - Knapp dreieinhalb Wochen nach dem Überfall russischer Truppe auf die Ukraine halten die zum Teil schweren Gefechten in vielen Teilen des Landes weiterhin an. Nach wie vor zählt die Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu den obersten Zielen der russischen Streitkräfte. Ein Vorhaben, das bisher jedoch nicht erreicht wurde. Zwar versuchen die russischen Truppen weiterhin die Metropole einzukreisen, scheitern dabei jedoch nicht zuletzt an der erbitterten Gegenwehr der ukrainischen Einheiten.

Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol spitzt sich weiter zu - Ende nicht in Sicht

Auch an der Schwarzmeer-Küste kommt es weiterhin zu militärischen Kampfhandlungen. Im Fokus steht dabei vor allem weiterhin die Stadt Mariupol, in der sich die Lage weiter zuspitzt. Ein Ende der Gefechte sei aktuell nicht in Sicht. Das bestätigte auch der Chef der sogenannten Volksrepublik Donezk Denis Puschilin am Montag (21. März) gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax. „Ich bin nicht so optimistisch, dass zwei oder drei Tag oder auch eine Woche ausreichen werden, um den Fall zu schließen“, so Puschilin mit Blick auf die Kampfhandlungen in Mariupol.

Die russischen Streitkräfte, die nach eigenen Angaben große Teile der Küste am Asowschen Meer kontrollieren, scheinen ihre militärischen Bestrebungen zu Beginn der Woche nach Westen erweitern zu wollen. So sollen am Montag mehrere Wohnhäuser in der Millionenstadt Odessa durch russische Militärschiff beschossen worden sein. Das berichtet Kyiv Independent.

Ukraine-News: Odessa als nächstes Ziel? Russische Marine greift offenbar Wohnhäuser an

Da die russischen Streitkräfte bisher auf dem Landweg keine Möglichkeit gefunden haben, Odessa zu erreichen, rechnen Experten nun mit einem Angriff vom Seeweg aus. Wie bild.de berichtet, kreuzen seit mehreren Tagen mindestens 14 Schiffe der russischen Marine vor der Küste. Odessa gilt als strategisch extrem bedeutsames Ziel. Die drittgrößte Stadt des Landes beinhaltet den größten Hafen der Ukraine und gilt als wirtschaftlicher Knotenpunkt.

Trümmer und zerstörte Autos liegen am 21. März vor einem ausgebrannten Gebäude nach dem Beschuss eines Einkaufszentrums in Kiew. © Efrem Lukatsky/dpa

