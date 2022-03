„Unbeschreibliches Leid“: Russland soll Phosphorbomben im Osten der Ukraine eingesetzt haben

Von: Yasina Hipp

Die ukrainische Hauptstadt Kiew bereitet sich auf eine Einkesselung durch die russischen Truppen vor. Im Osten des Landes kam es offenbar zum Einsatz von Phosphorbomben. Der News-Ticker.

Menschen in der Hauptstadt Kiew* bereiten sich mit Lebensmittelvorräten auf eine Einkesselung vor. Im Osten der Ukraine haben russische Truppen offenbar Phosphorbomben eingesetzt (siehe Erstmeldung).

Tausende demonstrieren in Cherson gegen die russische Besatzung - Soldaten feuern Warnschüsse. (siehe Update vom 13. März, 15.55 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund in der Ukraine-Krise*.

Update vom 13. März, 15.55 Uhr: In der südukrainischen Großstadt Cherson gingen am Sonntag tausende Menschen auf die Straße, um friedlich gegen die russische Besatzung zu demonstrieren. Sie schwenkten die ukrainische Fahne und riefen „Cherson gehört der Ukraine“ und „Ruhm der Ukraine“.

Dem ukrainischen Sender Suspilne Cherson zufolge, hätten russische Soldaten während der Demonstration offenbar eine Salve Schüsse als „Warnung“ abgegeben. Cherson wird seit Anfang März von der russischen Armee kontrolliert.

Ukraine-Krieg: Russland soll Phosphorbomben eingesetzt haben

Erstmeldung: Kiew/Luhansk - Ein Brennpunkt des Ukraine-Konflikts* bleibt weiterhin der Osten des Landes. Städte und Ortschaften sind dort hart umkämpft. Besonders schlimm traf es, örtlichen Behörden zufolge, den Ort Popasna, rund einhundert Kilometer westlich von Luhansk. Popasna sei in der Nacht von der russischen Armee angegriffen worden, schrieb der örtliche Polizeichef Oleksij Bilotschyzky auf Facebook. Dabei sollen auch Phosphorbomben zum Einsatz gekommen sein, es gebe „unbeschreibliches Leid und Brände“.

Phosphorbomben bestehen aus einem Gemisch aus weißem Phosphor und Kautschuk. Sie entzünden sich allein durch den Kontakt mit Sauerstoff, verursachen bis zu tausend Grad heiße Flammen und Rauch. Weißer Phosphor und seine Dämpfe sind für den Menschen hochgiftig. Bereits die direkte Aufnahme von geringen Mengen ist tödlich. (Quelle: chemie.de)

Emine Dzheppar, stellvertretende Ministerin für auswärtige Angelegenheiten in der Ukraine, veröffentlichte auf ihrem Twitter-Kanal ein Foto von den Angriffen auf Popasna. Dazu schreibt sie: „Die Eindringlinge setzten Phosphorbomben ein. Wenn es explodiert, verteilt es eine Substanz mit einer Verbrennungstemperatur von mehr als 800 Grad.“ Den Einsatz verurteilt Dzheppar scharf: „Die Verwendung ist nach internationalem Recht verboten“.

Auch der Leiter der Staatsanwaltschaft der autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol, Igor Ponochovny, zeigt sich auf Twitter schockiert über den Einsatz der Phosphorbomben vonseiten Russlands. Er twittert: „Russland setzt weiterhin systematisch verbotene Kriegsmethoden und verbotene Waffen ein. Diesmal setzte die russische Armee Phosphorbomben in #Popasna, Region Luhans ein. Diese Waffe ist nach dem UN-Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen (1980) verboten.“

An dieser Stelle muss betont werden, dass diese Angaben zunächst nicht von unabhängiger Seite überprüft werden können.

Ukraine-Krieg: Hauptstadt Kiew zunehmend im Fokus - auch Angriffe im Westen

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine weitet sich derweil immer weiter im ganzen Land aus. Am Wochenende stand vor allem auch die ukrainische Hauptstadt Kiew im Fokus. Russische Truppen rücken immer näher. In Kiew bereite man sich auf eine mögliche Blockade durch Putins Truppen vor. Stadtverwaltungs-Vizechef Walentyn Mondryjiwskyj teilte online mit, dass Lebensmittelvorräte angelegt worden seien, um die verbleibenden Einwohner der ukrainischen Hauptstadt zwei Wochen lang zu versorgen. In den nächsten Tagen werde eine Einkesselung durch die russischen Angreifer befürchtet.

Auch in der westukrainischen Stadt Lwiw hat es am Wochenende die ersten Angriffe mit Raketen gegeben. Bei einem russischen Angriff auf einen Militärstützpunkt nahe der Stadt sind nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Der Ort liegt nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.