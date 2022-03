Selenskyj kritisiert Nato-Artikel 5: Was ist das? Der Bündnisfall einfach erklärt

Von: Andreas Schmid

Wolodymyr Selenskyj (li.) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Foto-Montage. © Uncredited/dpa/Leon Neal/POOL/AFP/fn

Im Ukraine-Krieg hat Wolodymyr Selenskyj den Nato-Artikel 5 kritisiert. Darin verankert: der Bündnisfall, einer der wichtigsten Punkte im Nato-Vertrag.

Kiew - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt dem Westen im Ukraine-Krieg oft. Das geschlossene Agieren für die Ukraine und gegen Russland nimmt Kiew wohlwollend zur Kenntnis. Gleichzeitig äußert es aber immer wieder auch Widerworte. Etwa wenn Selenskyj mehr militärische Unterstützung - auch von Deutschland - fordert. Oder die Nato zu einer Sperrung des ukrainischen Luftraums aufruft. Weil der Westen nicht immer nach Selenskyjs Vorstellung handelt, gibt es nun Kritik. An den Grundfesten der Nato.

Ukraine-Krieg: Selenskyj kritisiert Nato-Artikel 5 - den wichtigsten Punkt im Vertrag

Selenskyj gefällt das Zögern der Nato in einigen Bereichen wie der diskutierten Luftraumsperre nicht. Am Dienstag (15. März) sagte der Präsident: „Artikel 5 des Nato-Vertrags war noch nie so schwach wie jetzt.“ Damit bezieht sich Selenskyj auf den sogenannten Bündnisfall, eine der wichtigsten Aussagen im Nordatlantikvertrag.

Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.

Ukraine-Krieg: Nato-Artikel 5 - der Bündnisfall einfach erklärt

Im Nato-Artikel 5 heißt es also: Wenn ein Nato-Mitglied angegriffen wird, wird de facto die gesamte Nato angegriffen. Der Nato-Rat stellt den Bündnisfall fest, erklärt wurde er bisher erst einmal: nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001.

Angesichts des Ukraine-Kriegs greift der Bündnisfall nicht, da das Land nicht Mitglied der Nato ist. Die Ukraine ist einer Mitgliedschaft allerdings nicht abgeneigt - ein Hauptstreitpunkt im über Jahre eskalierenden Ukraine-Konflikt. In naher Zukunft ist ein Beitritt allerdings kein Thema, hieß es zumindest vor Beginn des Ukraine-Kriegs.

Ukraine-Krieg: Selenskyj - „was sagt ihr, wenn Russland weiter vorrückt?“

Selenskyj fragte am Dienstag in Richtung der Nato-Staaten: „Was werden sie sagen, wenn Russland weiter nach Europa vordringt und andere Länder angreift?“ Nato-Länder, wie Ukraines Nachbarländer Ungarn, Polen, Slowakei und Rumänien. Diese Karte zeigt, wie weit russische Angriffe derzeit vom Nato-Gebiet entfernt sind.

Aktuell gibt es keinen Angriff auf Nato-Gebiet. Die russische Invasion in der Ukraine hat die osteuropäischen Nato-Partner jedoch zutiefst erschüttert und beunruhigt. Auch Nicht-Nato-Mitglieder wie Schweden oder Finnland geraten in die Bredouille.

Ukraine-Krieg: Das geschieht, wenn der Bündnisfall ausgerufen wird

Wird der Bündnisfall ausgerufen, müssen Nato-Mitglieder laut Vertrag Maßnahmen treffen, „um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.“ Ausdrücklich erwähnt heißt es dabei „einschließlich der Anwendung von Waffengewalt.“

Die Nato beruft sich dabei wiederum auf das Recht auf Selbstverteidigung. Es ist in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben. Eine Ausnahme des sonst gültigen Gewaltverbots. (as)