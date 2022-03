Ukraine-Krieg: „Lage um Kiew ist dramatisch“ - Botschafter berichtet von Besetzung eines großen Atomkraftwerks

Von: Christina Denk

Im Ukraine-Krieg startet Russland Offensiven auf mehrere Städte. Vor Kiew wartet ein Militär-Konvoi. Ein Journalist vor Ort spricht von „Psycho-Terror“. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Schwere Kämpfe um die Städte Charkiw und Mariupol, die Großstadt Cherson soll bereits in russischer Hand liegen.

Im Bereich Sumy eroberten ukrainische Streitkräfte die Staatsgrenze zurück (siehe Erstmeldung).

Offenbar besetzten die russischen Truppen das größte Atomkraftwerk in Europa (siehe Update vom 3. März, 22.35 Uhr).

Dieser News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 4. März, 00.39 Uhr: Angesichts des Ukraine-Krieges erlaubt Tschechien seinen Bürgern nun, als Freiwillige auf der Seite der Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Normalerweise steht das Kämpfen für eine andere Armee in Tschechien unter Strafe, es drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wer für die Ukraine kämpfen wolle, erhalte Strafffreiheit, erklärte der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Donnerstag.

Rund 300 Anträge auf diese Ausnahmegenehmigung sollen bislang eingegangen sein, weitere 100 Freiwillige sollen sich beim Verteidigungsministerium gemeldet haben. Am Sonntag hatte die ukrainische Armee Ausländer dazu aufgerufen, im Kampf gegen Russland zu helfen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag mehr Militärhilfe von den westlichen Staaten gefordert. „Wenn Sie nicht die Macht haben, den Luftraum (über der Ukraine) zu schließen, dann geben Sie mir Flugzeuge!“ so Selenskyj am Donnerstag. „Wenn wir nicht mehr sind, Gott bewahre, dann werden Lettland, Litauen und Estland die nächsten sein. Bis hin zur Berliner Mauer, glauben Sie mir.“

Russische Truppen sollen Europas größtes Kernkraftwerk im ukrainischen Enerhodar besetzt haben

Update vom 3. März, 22.35 Uhr: Offenbar konnten russische Truppen in der Ukraine weiter vordringen. „Heute ist das größte Atomkraftwerk in Europa, in der Stadt Enerhodar von den russischen Truppen vorläufig besetzt worden. Es ist nicht mehr unter unserer Kontrolle“, berichtete der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bei Bild im TV. Der Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow, soll auf seinem Telegram-Kanal berichten: „In der Stadt sind laute Schüsse zu hören.“

Ukraine-Krieg: Viele Tote bei Luftangriff

Update vom 3. März, 20.43 Uhr: Bei einem Luftangriff auf die nordostukrainische Großstadt Tschernihiw sind am Donnerstag nach ukrainischen Behördenangaben mindestens 33 Menschen getötet worden. Es habe zudem 18 Verletzte gegeben, teilte der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, auf Telegram mit. „Die Rettungsarbeiten waren wegen starken Beschusses vorübergehend ausgesetzt worden“, hieß es vom Rettungsdienst. In einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehrleute einen Wohnblock löschten. Teile der Gebäude wurden zerstört, Fenster aus der Verankerung gerissen. Ein Innenhof glich einem Trümmerfeld. Die Stadt liegt unweit der belarussischen Grenze und wird ukrainischen Angaben zufolge von russischen Truppen umlagert.

Ukraine, Tschernihiw: Feuerwehrleute löschten am 3. März ein Feuer in einem beschädigten Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. © Dmytro Kumaka/dpa

Update vom 3. März, 19.55 Uhr: Delegationen aus Russland und der Ukraine trafen sich am Donnerstag zu weiteren Verhandlungen. Bei gab es zumindest ein Ergebnis: Kiew und Moskau einigten sich auf die Schaffung humanitärer Korridore. Mehr dazu im News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um Charkiw und Mariupol

Erstmeldung vom 3. März: Kiew/Moskau - Die Ukraine* steht unter Beschuss. Die Stadt Cherson soll bereits in russische Hand gefallen sein. In der Hauptstadt Kiew dagegen bangen die Soldaten und Einwohner noch vor einem möglicherweise großen Angriff. Gleichzeitig wird der Druck in der Hauptstadt größer. Ein Journalist vor Ort berichtet von „Psycho-Terror“.

Am 24. Februar hatte Russland* die Ukraine an verschiedenen Orten angegriffen. Eine Woche später gibt es in der ganzen Westukraine weiterhin Gefechte. Die Karte zeigt einen Überblick der aktuellen Angriffsherde im Ukraine-Krieg:

Videos auf Twitter zeigten am Donnerstag (3. März) Zerstörungen nach einem angeblichen Bombardement der Millionenstadt Charkiw. Dort sollen gegen 3 Uhr morgens am Donnerstag zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude eingeschlagen haben. Die Stadt an der russischen Grenze sieht sich seit einer Woche schweren Angriffen ausgesetzt, hielt bislang aber stand.

Die südukrainischen Großstadt Mariupol ist mittlerweile von russischen Soldaten eingekesselt, bestätigte Sergej Orlow, stellvertretender Bürgermeister, CNN. Die Kämpfe um die Hafenstadt, die als strategisch besonders wichtig im Ukraine-Krieg betrachtet wird, gingen demnach weiter. Die Situation sei jedoch „ziemlich kritisch“. In einem völlig zerstörten Stadtdistrikt werden zudem hunderte tote Zivilisten befürchtet, so der stellvertretende Bürgermeister im Interview mit der britischen BBC.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte erobern Staatsgrenze im Bereich Sumy zurück

Die umkämpfte Großstadt Cherson soll im Ukraine-Krieg inzwischen in die Hand der Putin-Truppen gefallen sein. Das bestätigten ukrainische Behörden in der Nacht auf Donnerstag. Wie The Kyiv Independent und AFP berichten, verhängte der Bürgermeister Igor Kolychajew dort nun eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Die Einwohner sollten sich höchstens zu zweit auf den Straßen bewegen und mit den russischen Soldaten nicht in Konfrontation gehen.

Indes meldete The Kyiv Independent, dass laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, die ukrainischen Streitkräfte und Grenzschutzbeamten die Staatsgrenze der Ukraine im Gebiet Sumy zurückeroberten.

Ukraine-Krieg: Journalist berichtet von Psycho-Terror in Kiew

Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.

Auch Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, meldet seit Tagen Angriffe. In der Nacht auf Donnerstag wurde von mehreren schweren Explosionen berichtet. Der Agentur Unian zufolge wurde Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Medien informierten zuvor über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb zum Ukraine-Krieg auf Telegram: „Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.“

Satellitenbilder zeigten zudem einen über 65 Kilometer langen russischen Militärkonvoi in der Nähe von Kiew. Das teilte das US-Satellitenbildunternehmen Maxar am Montagabend (28. Februar) in einer E-Mail mit. „Der Ring zieht sich zu und irgendwann wird der Ring geschlossen sein. Die Lage um Kiew ist dramatisch“, beurteilte auch Ex-Nato-General Hans-Lothar Domröse bei Bild die Lage. Eine Karte zeigt die Kämpfe um die Hauptstadt Kiew.

Der Bild-Reporter Paul Ronzheimer, der aus Kiew berichtet, schreibt zudem von psychischem Druck. „Es ist eine Art Psycho-Terror, der durch die russische Armee ausgelöst wird. Alle gehen davon aus, dass diese Offensive kommen wird – die Frage ist nur wann, nicht ob. Das macht es umso dramatischer. Es ist ein Warten auf etwas, das die Ukraine nicht beeinflussen kann – das ist Psycho-Terror für die Ukrainer“, so Ronzheimer.

In Kiew stand am 3. März nach Beschuss ein Logistikzentrum in Flammen. Vor Ort wird von Psycho-Terror gesprochen. © Efrem Lukatsky/dpa

In der Stadt sei eine erhöhte Nervosität spürbar. „Jeder ist hier verdächtig. An den Checkpoints wird mittlerweile alles kontrolliert – jeder Kofferraum, jedes Dokument. Da wird kritisch nachgefragt: ‚Wer sind Sie wirklich?' – Es ist ziemlich klar, dass es zum Angriff kommen wird, es sei denn, es passiert ein Wunder." Das Gefühl, Putin werde das schon nicht tun, sei weg. „Alle, mit denen man spricht, sagen inzwischen: Putin ist zu allem bereit", so der Journalist. Alle vorherigen, militärischen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg gibt es hier.