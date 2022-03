Ukraine-Krieg: Großstadt Cherson ist offenbar gefallen

Ukraine-Krieg: Mariupol ohne Wasser und Strom – „Heute war der härteste Kriegstag“

Von: Patrick Mayer, Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Im Ukraine-Krieg startet Russland eine neue Offensive. Doch Putins Armee kommt viel langsamer voran, als geplant. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt* : Ein Minister der Regierung von Wladimir Putin* droht mit Zusammenstößen mit der Nato.

: Ein Minister der Regierung von Wladimir Putin* droht mit Zusammenstößen mit der Nato. Russland startet im Ukraine-Krieg offenbar einen großen Angriff. In Kiew gab es eine große Explosion (siehe Update vom 2. März, 20.37 Uhr)

Ex-Nato-Oberbefehlshaber Shirreff hat ein hartes Zwischenfazit im Ukraine-Krieg gezogen (siehe Update vom 2. März, 22.30 Uhr)

Dieser News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 3. März, 1.23 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben von Bürgermeister Wadym Bojtschenko nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. „Heute war der härteste aller sieben Kriegstage“, sagte Bojtschenko der Agentur Unian zufolge am Mittwoch. Die Energieversorgung der Stadt mit rund 440.000 Einwohnern sei beschädigt worden. „Morgen werden unsere Stadtwerke darangehen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen“, sagte er.

Bojtschenko dankte dem ukrainischen Militär sowie den Stadtwerken und Ärzten. „Wir haben niemanden angegriffen. Wir sind hier zu Hause.“ Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung.

Menschen in Mariupol stehen Schlange, um etwas von den Wasserreserven abzubekommen. © Ivan Rodionov/Imago

Sadt Cherson im Südden der Ukraine nun in russischer Hand

Update vom 3. März, 0.44 Uhr: Angaben des Bürgermeisters Igor Kolykhaiev zufolge ist die südukrainische Stadt Cherson nun endgültig in russischen Händen. Das ukrainische Militär halte sich demnach nicht mehr in der Stadt auf, die Einwohner müssten jetzt den Anweisungen von „bewaffneten Leuten, die zur Stadtverwaltung gekommen sind“ befolgen.

Cherson ist eine strategisch wichtige Stadt an einem Meeresarm des Schwarzen Meeres mit fast 300.000 Einwohnern. Zunächst herrschte Verwirrung über die Lage in der Hafenstadt. In einem Interview mit der New York Times erklärte Kolykhaiev, er sei von russischen Offizieren darüber informiert worden, dass eine neue Verwaltung eingerichtet werden soll, ähnlich wie in den von Russland unterstützten Separatistengebieten im Osten der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Angespannte Situation in Cherson

Update vom 2. März, 23.19 Uhr: Die ukrainische Stadt Cherson ist offenbar doch noch nicht gefallen, allerdings umzingelt. Das berichtet nun der Kyiv Independent unter Berufung auf Bürgermeister Kolykhaev. Die Situation ist demnach angespannt, da russische Truppen in die Stadt einmarschieren und Verwaltungsgebäude übernehmen würden.

Update vom 2. März, 22.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin „drängt auf einen Landkorridor zur Krim“, erklärte ein ehemaliger Nato-Kommandeur dem amerikanischen Sender CNN.



„Es ist ziemlich klar, dass Putin auf einen Landkorridor zur Krim drängt. Ich meine, das ist ein offensichtliches Ziel“, sagte Richard Shirreff, ehemaliger stellvertretender Nato-Oberbefehlshaber für Europa: „Er hat die Krim seit 2014 in der Russischen Föderation, er konnte sie nur über die Brücke über die Straße von Kertsch beliefern, und deshalb versucht er natürlich, diesen Landkorridor vor dem Asowschen Meer einzurichten“. Seiner Ansicht nach sei Putin im Ukraine-Krieg bislang „gedemütigt“ worden und sein Militär habe aus Moskauer Perspektive „nicht geliefert“.

Unterdessen hat das Pentagon in einem Lagebericht vom Mittwoch berichtet, dass Russlands Angriff weiter blockiert sei. Insbesondere der große Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegt, habe etwa in den letzten 24 bis 36 Stunden „keine nennenswerten Fortschritte gemacht“, so Pentagon-Sprecher John Kirby laut CNN. ALs Ursache nennt er, dass sich russische Truppen offenbar bewusst umgruppieren und sich so neu formieren, um die verlorene Zeit aufzuholen. Hinzu komme der Widerstand der Ukrainer sowie Logistikprobleme. Im Süden gebe es allerdings allgemein weniger Gegenwehr als im Norden.

Ukraine-Krieg: Großstadt Cherson ist offenbar gefallen

Update vom 2. März, 21.40 Uhr: Wie die New York Times berichtet, ist die erste ukrainische Großstadt gefallen. Demnach haben russische Truppen die Kontrolle über die Stadt Cherson mit ihren rund 290.000 Einwohnern übernommen.

Ein Journalist der amerikanischen Zeitung twitterte am Abend: „Der Bürgermeister, Igor Kolykhaev, sagte mir, er habe sich heute mit dem russischen Kommandanten getroffen, der plant, eine Militärverwaltung einzurichten.“ Bilder und Videos bei Twitter sollen zudem russische Truppen vor einem Verwaltungsgebäude in der Stadt zeigen. Cherson ist eine Seehafenstadt im Süden des Landes am Zugang zum Schwarzen Meer.

Ukraine-Krieg: Schweden meldet Eindringen russischer Kampfjets

Update vom 2. März, 21.00 Uhr: Schweden meldet am Abend, dass russische Kampfflugzeuge unerlaubt den Luftraum des skandinavischen Landes verletzt hätten. Aus Moskau gab es keine Stellungnahme zu dem Vorwurf aus Stockholm.

Vier russische Kampfflugzeuge sind nach schwedischen Angaben demnach in den Luftraum eingedrungen. Der kurzzeitige Vorfall habe sich am Mittwoch östlich der Ostsee-Insel Gotland über dem Meer ereignet, teilten die schwedische Streitkräfte am Abend mit. Kampfjets der schwedischen Luftwaffe hätten den Zwischenfall, an dem zwei russische SU-27- und zwei SU-24-Jets beteiligt gewesen seien, fotografisch dokumentiert. Angesichts der aktuellen Situation nehme man den Vorfall sehr ernst. „Das ist ein unprofessionelles und unverantwortliches Vorgehen von russischer Seite“, erklärte Luftwaffenchef Carl-Johan Edström.

Ukraine-Krieg: Offenbar startet Russland neue Angriffe auf Kiew

Update vom 2. März, 20.37 Uhr: Offenbar startet Russland aktuell zu nächtlicher Stunde einen neuen größeren Angriff im Ukraine-Krieg. CNN berichtet, dass das Team vor Ort eine große Explosion gehört habe. Einen genauen Ort konnte man nicht ausmachen. Zudem seien in Odessa und in Uman Luftangriffssirenen zu hören. Auch der Kiew Independent bestätigt laute Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt.

Wie der Nachrichtensender NEWSMAX bei Twitter berichtet, traf eine russische Rakete angeblich eine Heizöl-Pipeline in der Nähe des Zentralbahnhofes. Die Information kann bislang nicht verifiziert werden.

Ukraine-Krieg: USA erheben erneut schwere Vorwürfe gegen Russland

Update vom 2. März, 19.30 Uhr: Die USA haben im Ukraine-Krieg erneut schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. So würden die Invasionstruppen aus Sicht der Vereinigten Staaten Waffen einsetzen, die nach der Genfer Konvention verboten seien.

„Wir haben Videos von russischen Streitkräften gesehen, die außergewöhnlich tödliche Waffen in die Ukraine bringen, die auf dem Schlachtfeld nichts zu suchen haben. Dazu gehören Streumunition und Vakuumbomben – die nach der Genfer Konvention verboten sind. Wir haben den 40 Meilen langen tödlichen Konvoi gesehen, der auf Kiew zustürmt“, erklärte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield vor den Vereinten Nationen (UN) und meinte: „Präsident Putin eskaliert weiter – er versetzt Russlands Nuklearstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft und droht mit einer Invasion in Finnland und Schweden. Russland hat die Vereinten Nationen auf Schritt und Tritt verraten. Russlands Vorgehen widerspricht allem, wofür diese Organisation steht.“

Russland hat die Vereinten Nationen auf Schritt und Tritt verraten.

Ukraine-Krieg: Russland vermeldet Zahlen getöteter Soldaten

Update vom 2. März, 18.50 Uhr: Russland hatte bislang keine offiziellen Zahlen zu toten und verletzten Soldaten gemeldet. Am Mittwochabend nun gab es die ersten offiziellen Zahlen: Nach Angaben des Verteidigungsministerium sind bislang 498 Soldaten gestorben, 1597 sind verletzt worden. Auf ukrainischer Seite soll es nach Angaben aus Moskau bisher 2870 Tote und 3700 Verletzte gegeben haben. Diese Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte zudem, ukrainische Zivilisten könnten die Hauptstadt Kiew in Richtung Süden und die Hafenstadt Mariupol Richtung Osten verlassen. Aus Charkiw im Osten des Landes werde ein Korridor in Richtung Südwesten geschaffen.

Die Ukraine hatte dagegen bislang von knapp 5800 toten russischen Soldaten gesprochen. Zudem seien demnach mehr als 200 Panzer, knapp 900 weitere Militär-Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber zerstört worden sein.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew fielen der ukrainischen Armee russische Aufmarsch- und Einsatzpläne in die Hände. Demnach sei der Krieg am 18. Januar genehmigt worden, der Einsatz selbst sollte den Plänen zufolge vom 20. Februar an 15 Tage bis 6. März dauern. Auch diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Der russische Angriff hatte am 24. Februar begonnen.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff westlich von Kiew angeblich zurückgeschlagen

Update vom 2. März, 17.35 Uhr: Ist der russische Vormarsch auf Kiew vorerst gestoppt? Wie das liberale osteuropäische Nachrichtenportal NEXTA berichtet, haben ukrainische Truppen die Invasionseinheiten zurückgeschlagen und die Kleinstadt Makariw mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern befreit. Makariw liegt knapp 60 Kilometer westlich von der Hauptstadt Kiew.

In der Nacht Dienstag auf Mittwoch hatte unter anderem der Kiewer Bürgermeister VItali Klitschko einen Großangriff der Russen auf die Millionenmetropole erwartet, der aber ausblieb. Nordwestlich von Kiew hatten US-amerikanische Satelittenbilder eine knapp 64 Kilometer lange russische Militärkolonne dokumentiert.

Update vom 2. März, 17.20 Uhr: Laut ukrainischer Berichte haben die russischen Streitkräfte hohe Verluste. Die Menschenrechtsorganisation „Soldatenmütter“ lieferte Einblicke. Und richtet eine Forderung an Wladimir Putin.

Ukraine-Krieg: Deutsche Waffenlieferungen sind eingetroffen

Update vom 2. März, 16.25 Uhr: Die deutschen Waffenlieferungen sind in der Ukraine eingetroffen. Das schreibt am Mittwochnachmittag die Bild. Deutschland hatte Kiew nach dem russischen Einmarsch (und etwas Zögern) die Lieferung von 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ zugesichert.

Update vom 2. März, 16.15 Uhr: Offenbar ist eine militärische Einheit der sogenannten Kadyrowzy auf dem Weg nach Kiew. Dabei handelt es sich um tschetschenische Spezialkräfte aus der Privatarmee von Ramsan Kadyrow*. Das berichtet die Bild.

Wladimir Putin hatte den heute 45-Jährigen nach dem zweiten Tschetschenienkrieg als eine Art Statthalter in Grosny installiert. Laut dem Bericht sind geschätzt 400 tschetschenische Soldaten noch 50 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Kadyrow hatte kurz nach Kriegsbeginn erklärt, mit den russischen Truppen gegen die Ukraine ziehen zu wollen.

Ukraine-Krieg: Moskau beunruhigt über Waffenlieferungen der Nato an Kiew

Erstmeldung vom 2. März: Kiew/Moskau - Die Nato-Unterstützung für die Ukraine beunruhigt den Kreml. „Natürlich entstehen Risiken“, sagte der russische Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Mittwoch (2. März) dem Staatssender Rossija-24.

„Wir sind natürlich beunruhigt über das Waffenlieferungsprogramm, das ist in dieser Situation sehr gefährlich“, fuhr Gruschko fort. „Es gibt keine Garantien, dass es keine Zwischenfälle geben wird. Es gibt keine Garantien, dass solche Zwischenfälle in einer völlig unnötigen Weise eskalieren könnten.“

Mehrere Nato-Mitglieder, darunter Deutschland*, hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. Gruschko warf der Nato vor, sie wolle eine neue Weltordnung errichten. Der Westen sehe sich als Sieger des Kalten Krieges und habe daher entschieden, dass nur er die globalen Regeln setzen dürfe, sagte er.

Ukraine-News aktuell: Putin-Minister ruft EU zum Verlass der Nato auf: „Satelliten der USA“

Gruschko rief die EU auf, sich von der Nato zu lösen. „Die EU wird keine Chance haben, ein unabhängiger Akteur auf der globalen und der europäischen Bühne zu sein“, sagte Gruschko.

Falls die EU nicht verstehe, dass die USA* die Ukraine* als Vorposten im Kampf gegen Russland* missbrauche und so die Spannungen mit Russland anheize, sei das europäische Projekt zum Scheitern verurteilt. „Dann werden sie Satelliten der USA im militär-politischen Sinne bleiben und keine Unabhängigkeit erreichen“, sagte Gruschko.

An diesem Mittwoch wollen (2. März) Unterhändler Russlands und der Ukraine treffen. Es sind die zweiten Friedensgespräche in dem Konflikt.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet den Tod von mehr als 2000 Zivilisten - alle News aktuell

In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges nach Angaben aus Kiew mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien gestorbene Soldaten des Landes nicht inbegriffen, teilte der Rettungsdienst am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien zehn Rettungskräfte. Die UN sprach zuletzt von 142 Toten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Donnerstag den Angriff auf das Nachbarland befohlen. Seither sind der Mitteilung zufolge mehr als 400 Brände, die „durch Feindbeschuss“ entstanden, gelöscht worden. Den Angaben zufolge wurden 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Blick auf die andauernden Angriffe hieß es: „Jede Stunde kostet das Leben unserer Kinder, Frauen und Verteidiger.“ (dpa/AFP/frs) *Merkur.de und kreiszeitung.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.