Ukraine-News: „Entsetzliches Kriegsverbrechen“ - Kiew vermeldet Angriff auf Hunderte Zivilisten in Theater

Von: Patrick Mayer

Dieses auf Telegram kursierende Bild soll ein Theater in Mariupol zeigen, das unter Beschuss geraten sei. © Screenshot Telegram/MariupolNow

Schlimme Nachrichten aus Mariupol: Im Ukraine-Krieg wurde offenbar ein Theater bombardiert, in dem Hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht haben.

Ukraine-Konflikt *: Russische Truppen bombardieren angeblich ein Theater mit Hunderten Zivilisten. (siehe Erstmeldung vom 16. März)

Russische Truppen bombardieren angeblich ein Theater mit Hunderten Zivilisten. (siehe Erstmeldung vom 16. März) In dem Theater sollen nach ukrainischen Angaben viele Flüchtende in Mariupol Zuflucht gesucht haben. Zahlen über Opfer sind nicht bekannt.

Update vom 16. März, 19.25 Uhr: Die russischen Truppen sollen im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste erleiden. Im umkämpften Mariupol soll der nächste Generalmajor gefallen sein. In derselben Großstadt im Südosten des Landes soll es an diesem Mittwoch einen Bombardement auf ein Theater gegeben haben, in dem nach ukrainischen Informationen viele Zivilisten Zuflucht gefunden hatten.

Ukraine-Krieg: Angeblich „heftiger russischer Angriff“ auf Theater mit Zivilisten drin

Update vom 16. März, 19.15 Uhr: Mittlerweile hat auch der Nachrichtensender n-tv berichtet, dass es in Mariupol offenbar ein Bombardement auf ein Theater gegeben haben soll, in dem Zivilisten demnach Schutz gesucht hatten. Zuvor hatten ukrainische Behörden von einer angeblich russischen Attacke auf das Gebäude geschildert. Opferzahlen seien noch nicht bekannt, hieß es von ukrainischer Seite weiter.

Außenminister Dmytro Kuleba sprach in einem Posting bei Twitter von einem „entsetzliches Kriegsverbrechen“, es habe einen „heftigen russischen Angriff auf das Drama-Theater“ gegeben. Unabhängige Informationen gibt es zur Stunde nicht.

Ukraine-Krieg: Angeblich Theater mit Hunderten Zivilisten in Mariupol bombardiert

Erstmeldung vom 16. März: München/Kiew/Mariupol - Aus dem schwer umkämpften Mariupol dringen schlimme Nachrichten nach außen. Wie örtliche Behörden laut der dpa, der BBC und dem Nachrichtenportal The Kyiv Independent berichten, haben russische Einheiten im Ukraine-Krieg* an diesem Mittwoch ein Theater in der südukrainischen Stadt bombardiert.

„Es ist bekannt, dass sich fast tausend Zivilisten aus Mariupol im Theater versteckten. Die Zahl der Toten und Verletzten ist derzeit nicht bekannt. Viele Einwohner von Mariupol versteckten sich mit kleinen Kindern im Theater“, wird Stadtrat Serhiy Orlow in der Ukrajinska Prawda zitiert. Der Kyiv Independent postete bei Twitter ein Foto, das das völlig zerstörte Gebäude zeigen soll. Das Bild stammt von einem Telegram-Kanal für Nachrichten aus Mariupol.

„Ein weiteres entsetzliches Kriegsverbrechen in Mariupol“, twitterte Außenminister Dmytro Kuleba andiesem Mittwoch. „Heftiger russischer Angriff auf das Drama-Theater, wo sich Hunderte unschuldiger Zivilisten versteckt haben.“ Das Gebäude sei vollständig zerstört. „Die Russen müssen gewusst haben, dass dies ein ziviler Unterschlupf war“, meinte das Regierungsmitglied aus Kiew. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine: Mariupol von russischen Truppen eingeschlossen - angeblich Theater mit Zivilisten bombardiert

„Es ist noch immer unmöglich, das Ausmaß dieser furchtbaren und unmenschlichen Tat zu erfassen“, teilte die Stadtverwaltung bei Telegram mit. Der zentrale Bau und der Eingang zum Schutzkeller in dem Gebäude seien zerstört worden, hieß es. Mariupol ist mit seinen fast 450.000 Einwohnern seit Wochen von russischen Truppen eingeschlossen und wird von mehreren Seiten aus beschossen. Hunderttausende Menschen sollen unter katastrophalen Bedingungen in der Stadt am Asowschen Meer eingeschlossen sein. (pm/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA