Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Ende August - Russland bringt atomfähiges Raketensystem an Grenze

Von: Richard Strobl

Kiew spricht im Ukraine-Krieg von einer „extrem schwierigen“ Situation im Osten des Landes - und warnt vor einem Kurzstrecken-Raketensystem. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Verstärkte Offensive : Russland nimmt offenbar besonders zwei Städte in den Fokus.

: Russland nimmt offenbar besonders zwei Städte in den Fokus. Iskander an der Grenze: Russland hat das Raketensystem Iskander an die Grenze zur Ukraine verlegt.

an die Grenze zur Ukraine verlegt. Seuchen in Mariupol: In der Hafenstadt könnten sich nun Infektionskrankheiten rapide ausbreiten, warnt der Bürgermeister.

Update vom 22. Mai, 14.15 Uhr: Die Ukraine hat das seit Ende Februar geltende Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das Parlament in Kiew stimmte angesichts des russischen Angriffskriegs auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August, wie mehrere Abgeordnete auf Telegram schrieben.

Ukraine-Krieg-News: Mariupol drohen Infektionskrankheiten

Update vom 22. Mai, 12.50 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol könnten sich Infektionskrankheiten bald rapide ausbreiten. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt nach Angaben des Kyiv Independent. „Die Kanalisation funktioniert nicht. In der ganzen Stadt gibt es chaotische Massenbestattungen. Während der Sommerregen gelangen alle (Toxine) in die Flüsse, das Meer und die Quellen, aus denen die Menschen ihr Wasser beziehen“, wird Vadym Boychenko zitiert.

Mariupol war wochenlang heftigem russischem Beschuss und Belagerung ausgesetzt, da ukrainische Soldaten sich in der strategisch wichtigen Stadt am Meer verbarrikadiert hatten.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Archivbild) © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/dpa

Ukraine-News: Russland vermint wohl Chersons Straßen gegen Flucht

Update vom 22. Mai, 11.29 Uhr: Die russische Armee vermint offenbar Straßen in der besetzten Region Cherson Oblast. Das berichtet nun der englischsprachige Kyiv Independent unter Berufung auf regionale Behörden. Demnach vermint das Militär Brücken und Straßen, um die ukrainische Bevölkerung daran zu hindern, aus den besetzten Gebieten in von ukrainischem Militär kontrollierte Landesteile zu fliehen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Informationen aktuell nicht.

Die Verwaltungseinheit (Oblast) Cherson ist fast vollständig von Russland kontrolliert. Die Hauptstadt Cherson war lange die einzige große Stadt, die Putins Truppen einnehmen konnten. Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass Russland ein Referendum abhalten wolle, um den Oblast in sein Territorium einzugliedern. Ähnlich war man einst mit der Halbinsel Krim umgegangen. In der Region Cherson führte Russland zum 1. Mai bereits den russischen Rubel als offizielles Zahlungsmittel ein. Der Vizechef der prorussischen Verwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, brachte unlängst ein formelles Beitrittsgesuch an Putin ins Gespräch.

Selenskyj sieht „extrem schwierige“ Lage - News zum Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 22. Mai: Kiew - Russland hat seine Offensive in der Ostukraine offenbar verstärkt. Die Ukraine berichtet vom Einsatz von Flugzeugen, Panzern, Raketen, Mörsern, Marschflugkörpern und Flugzeugen gegen öffentliche Infrastruktur und Wohngebiete an der gesamten Frontlinie im Donbass. Unabhängig prüfen ließen sich diese Informationen der Kriegspartei nicht.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj sieht verstärkte Offensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „extrem schwierigen“ Situation im Donbass. Demnach versuche Russland die Städte Slawjansk und Sewerodonezk anzugreifen. Den Angaben Selenskyjs zufolge gelingt es der ukrainischen Armee bislang, die Offensive hier zurückzuhalten.

Das russische „Iskander-M“ Raketensystem bei einer Demonstration im Jahr 2016. © Sergei Ilnitsky/dpa

Gleichzeitig forderte Selenskyj weitere Sanktionen des Westens gegen Russland und verwies auf ein Telefonat mit Italiens Regierungschef Mario Draghi. Ein Ende des Krieges könne laut Selenskyj nur durch Diplomatie herbeigeführt werden. Erhöhter Sanktionsdruck auf Russland soll dessen Präsident Wladimir Putin demnach zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

Ukraine-News: Atomfähiges Raketensystem an Grenze

Gleichzeitig hat Russland offenbar auch Trägerraketen des Systems Iskander im russischen Belograd nahe der Grenze zur Ukraine stationiert. Das berichtet das ukrainische Militär. Dieses Kurzstrecken-Raketensystem kann unter anderem Nuklearsprengköpfe abschießen. Was die Ziele hinter der Verlegung sind, ist bislang unklar.

