Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Lwiw äußert nach Angriffen Verdacht: Russische Truppen „begrüßen so Biden“

Von: Yasina Hipp

Das westukrainische Lwiw wird zum Ziel russischer Angriffe im Ukraine-Krieg. © picture alliance/dpa/AP/Nariman El-Mofty

Bei einem russischen Angriff auf die westukrainische Stadt Lwiw wurden fünf Menschen verletzt. Im ganzen Land tobt der Ukraine-Krieg weiter. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Während US-Präsident Biden in Polen zu Besuch* war, greifen russische Streitkräfte das nur rund 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernte Lwiw an (siehe Erstmeldung).

Russische Raketen treffen nach ukrainischen Angaben ein Treibstofflager in der westukrainischen Stadt Dubno (siehe Update vom 26. März, 22.43 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg* wird fortlaufend aktualisiert. Hintergründe zur Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Update vom 26. März, 22.43 Uhr: Offenbar ist ein Treibstofflager in der westukrainischen Stadt Dubno von russischen Truppen unter Beschuss genommen worden, so berichtet der regionale Militärchef, Vitali Kowalj, bei Telegram. Die erste der beiden russischen Angriffsraketen sei noch abgefangen worden sein, „die zweite hat leider das Treibstofflager getroffen.“ Der konkrete Schaden werde derzeit noch ausgewertet, so Kowalj. Dubno liegt rund 160 Kilometer nordöstlich von der am Mittag getroffenen Stadt Lwiw.

Ukraine-News: Fünf Verletzte bei russischen Angriff auf Lwiw

Erstmeldung: Lwiw - Die Meldungen aus dem Ukraine-Krieg reißen nicht ab. Am Samstagmittag meldeten zunächst amerikanische Journalisten Sirenen, Explosionen und aufsteigender Rauch aus der westukrainischen Stadt Lwiw. Wenig später bestätigten der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maxym Kosytsky, und der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, auf dem Messengerdienst Telegram den russischen Luftangriff.

Am Abend gaben die beiden bei einer Pressekonferenz weitere Details zu den russischen Attacken am Mittag bekannt. Laut Kosytsky wurden zwei Standorte getroffen, so berichtet CNN: ein Treibstofflager und eine der militärischen Infrastrukturen. Beide Standorte wurden zweimal getroffen und befinden sich zudem in Wohnvierteln. Bürgermeister Sadowyj bezeichnet die Angriffe als „gezielt“, die „Zerstörung sei ernst“. Durch die Erschütterung der Explosionen und Einschläge der russischen Raketen sei auch „ein Kindergarten und eine Schule beschädigt, und glücklicherweise gibt es keine Verletzten“, so Sadowyj.

Explosionen und Rauch nach Angriffen auf die westukrainische Stadt Lwiw. © Aleksey Filippov/AFP

Ukraine-Krieg: Angriff auf Lwiw als „ernste Bedrohung“

Außerdem sieht der Bürgermeister von Lwiw auch eine Verbindung zu dem Polen-Besuch von US-Präsident Joe Biden. Er meint: „Ich glaube, dass der Angreifer auf diese Weise Präsident Biden begrüßt, der sich gerade in Polen aufhält, und wir wissen, dass Lwiw nur 70 Kilometer von Polen entfernt ist, also muss die ganze Welt verstehen, dass die Bedrohung ernst ist.“

Das westukrainische Lwiw war bislang ein Zufluchtsort für viele hundert Tausend geflüchtete Menschen* aus der restlichen Ukraine. Auf ihrem Weg in Richtung Westen galt Lwiw als eine Art Drehkreuz. Schon früh bat Bürgermeister Sadowyj internationale Hilfsorganisation bei der Versorgung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge um Unterstützung.