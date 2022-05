Russland-Großangriff droht: Putin schickt Kampfhubschrauber - Donbass-Bastion im Visier

Slowjansk ist das Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass - und Moskau plant hier im Ukraine-Krieg wohl eine Großoffensive. News-Ticker zur militärischen Lage.

Ukraine-Konflikt : Russland bereitet laut Kiew einen Großangriff auf Slowjansk vor.

: Russland bereitet laut Kiew einen Großangriff auf Slowjansk vor. Der Ballungsraum im Donbass in der Ostukraine steht noch unter Kontrolle Kiews.

Im Süden des Landes melden die ukrainischen Streitkräfte indes Erfolge.

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew - Sollte Cherson zurückerobert werden, wäre dies von starker Symbolik. Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Region nun zum Gegenangriff übergegangen. In drei Dörfern seien die russischen Truppen zurückgedrängt worden, erklärte der Generalstab auf Facebook. Die Region im Süden des Landes war gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs eingenommen worden.

Von russischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben. Die in Cherson neu ernannten pro-russischen Behördenvertreter hatten bereits den Wunsch geäußert, dass die Region an Russland angeschlossen wird. Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete am 25. Mai einen Erlass, um die dortigen Bewohner vereinfacht mit russischen Pässen auszustatten.

Im Süden der Ukraine habe Moskau auf die Offensive kiewtreuer Truppen reagiert und Einheiten in die Region verlegt, um die jüngsten Gebietsverluste wieder wettzumachen. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Russische Kamov Ka-52 Alligator Aufklärungs- und Kampfhubschrauber. © SNA/IMAGO

Ukraine-Krieg-News: Russische Kampfhubschrauber im Donbass

Allerdings nehmen Putins Truppen wohl nun das Oberkommando der östlichen Streitkräfte von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyjs ins Visier: Sie planen einen Großangriff im Raum Slowjansk, so der aktuelle Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Der Raum Slowjansk ist der größte Ballungsraum im Donbass in der Ostukraine, der noch unter Kontrolle Kiews steht.

Zur Vorbereitung seien 250 Militärfahrzeuge in den Raum Isjum verlegt und darüber hinaus eine Eisenbahnbrücke im Gebiet repariert worden, um den Nachschub zu beschleunigen. Darüber hinaus sei auch eine Staffel von Ka-52-Kampfhubschraubern nördlich von Isjum stationiert worden. Die Ka-52 gelten als die modernsten schweren Kampfhubschrauber Russlands. (AFP/dpa/frs)