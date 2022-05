Russlands Vorstoß im Osten der Ukraine: Briten sehen neuen Knotenpunkt

Von: Kathrin Reikowski

Russland könnte im Ukraine-Krieg ein wichtiges strategisches Ziel verfolgen: Britische Geheimdienste sehen neue Entwicklungen. Der News-Ticker.

Tag 93 des blutig eskalierten Ukraine-Konflikts : Russland konzentriert sich auf den Osten.

: Russland konzentriert sich auf den Osten. Russlands neues Ziel : Die Stadt Lyman dürfte nach Einschätzungen des britischen Geheimdienstes ein wichtiger Knotenpunkt sein.

Die Stadt Lyman dürfte nach Einschätzungen des britischen Geheimdienstes ein wichtiger Knotenpunkt sein. Flucht aus Cherson : Pro-russische Separatisten schließen Grenze für fliehende Ukrainer.

: Pro-russische Separatisten schließen Grenze für fliehende Ukrainer. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew/London - Der Ukraine-Krieg konzentriert sich auch am Wochenende auf den Osten des Landes. Russland hat dort seine Kräfte gebündelt - und nach Meldungen aus Kiew in der Nacht zum Samstag (28. Mai) mindestens fünf Zivilisten getötet.

Der britische Geheimdienste gehen nun davon aus, dass sich Russland in den kommenden Tagen auf einen Ort konzentrieren dürfte: Nach den Großstädten Mariupol oder Charkiw könnte die Kleinstadt Lyman der Knotenpunkt der russischen Offensive werden. Schon am Freitag soll die Stadt demnach zu großen Teilen unter russischer Kontrolle gewesen sein. Sie liegt in der ostukrainischen Region Donezk.

Ukraine-Krieg: Lyman kommt strategische Bedeutung für Russland zu

Lyman kommt eine strategische Bedeutung zu, weil sich in der Stadt wichtige Bahnlinien, Straßen und Eisenbahnbrücken über den Fluss Siwerskyj Donez kreuzen. Sollte es Russland gelingen, die Stadt sowie die Region um die Großstadt Sjewjerodonezk unter seine Kontrolle zu bringen, werde der Kreml dies seinen Bürgern als wichtigen politischen Erfolg verkaufen, schreiben die Briten im Geheimdienstbericht.

Ein älteres Ehepaar im Keller eines Wohnhauses in Lyman. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Schon seit Beginn des Krieges veröffentlicht die britische Regierung in ungewöhnlich offener Art und Weise regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf des Angriffskriegs. Moskau unter Präsident Wladimir Putin wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Ukraine-Krieg: Pro-russische Separatisten schließen regionale Grenzen nach Norden für fliehende Ukrainer

Aus dem von russischen Truppen besetzten Gebiet Cherson im Süden der Ukraine können Menschen unterdessen nicht mehr in Richtung Norden fliehen. „Der Grenzübergang in Richtung der Gebiete Mykolajiw und Dnipropetrowsk ist angesichts des systematischen Beschusses vonseiten ukrainischer Kämpfer sehr gefährlich“, erklärte der Vizechef der prorussischen Militärverwaltung, Kirill Stremoussow zur Begründung der Entscheidung. Ausreisen aus dem Gebiet Cherson seien stattdessen über die Halbinsel Krim oder den russisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja möglich.

Eine Schule wurde Anfang Mai im Ukraine-Krieg nahe Cherson zerstört. © Vincenzo Circosta/Imago

Möglicherweise wollen die Separatisten damit verhindern, dass die Menschen in ukrainische Gebiete fliehen können. Unter der neuen separatistischen Verwaltung soll das Gebiet offenbar von der Ukraine abgeschnitten und an Russland angeschlossen werden. So wurde die russische Landeswährung Rubel eingeführt, die Administration hat die Ausgabe russischer Pässe gefordert und den Eintritt des Gebiets in die Russische Föderation - selbst ohne vorheriges Referendum.

Auf die letzte Initiative reagierte selbst Moskau zurückhaltend. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Menschen in der Region müssten selbst über ihr Schicksal entscheiden. Wolodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, hatte laut Kyiw Independant in seiner nächtlichen Videoansprache gesagt, dass sowohl Lyman als auch Sjewjerodonezk „am Ende ukrainisch sein werden“. (dpa/kat)