Ukraine-Krieg: Hamburger CDU-Chef will Yachten russischer Oligarchen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen

Von: Bedrettin Bölükbasi

CDU-Politiker Christoph Ploß will Yachten von Oligarchen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen © Peter Seyfferth/Christian Spicker/IMAGO (Archivbilder/Montage)

Im Ukraine-Krieg ist auch das Vermögen russischer Oligarchen in Europa ein Thema. Der Hamburger CDU-Chef machte nun einen Vorschlag.

München - Mit dem Ukraine-Konflikt* richtete sich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auch auf das Vermögen russischer Oligarchen, die meist ein gutes Verhältnis zum russischen Machthaber Wladimir Putin genießen. Dessen Truppen greifen nun ukrainische Städte wie Mariupol, Charkiw aber auch Kiew an und kämpfen an verschiedenen Fronten mit der ukrainischen Armee. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise* tauchte die eine oder andere Äußerung europäischer Politiker zur Rolle dieser Oligarchen auf. Viele forderten Konsequenzen für Putins Freunde und ein Ende ihrer bequemen Lebensweise in Europa. Dementsprechend sprachen sie sich für eine Beschlagnahmung ihrer Vermögen aus. Darunter befinden sich auch Luxus-Yachten in europäischen Häfen. Ein Politiker der CDU* stieß nun hervor und machte einen Vorschlag.

Ukraine-Krieg: Oligarchen-Yachten als Flüchtlingsunterkunft? Vorschlag von CDU-Politiker Ploß

Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß will das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland dafür einsetzen, Kriegsopfern zu helfen. „Warum nicht die Yachten oder Villen der Oligarchen als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge nutzen?“, sagte er dem Spiegel nach Angaben vom Dienstag (24. März). Die Menschen aus der Ukraine, die hier Schutz suchten, hätten „so eine warme Unterkunft“. Zugleich wäre die Botschaft an Wladimir Putin*, „dass Deutschland an der Seite des ukrainischen Volkes steht“, sagte Ploß dem Magazin. Es müssten „alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden“, um das Vermögen der Oligarchen zu beschlagnahmen.

Jüngst hatte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke*) einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Er forderte, die Yachten von Oligarchen für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer einzusetzen. Die EU hat umfangreiche Sanktionen* gegen einzelne russische Superreiche verhängt. Bisher verläuft die Umsetzung allerdings schleppend. Die Klärung der Besitzverhältnisse ist kompliziert.

Ukraine-Krieg: Keine Antwort der Bundesregierung über Status der Oligarchen-Yacht Dilbar

Der Spiegel verwies auf das Beispiel der Luxusyacht „Dilbar“, die zur Reparatur im Hamburger Hafen liegt. Das Schiff wird mit dem Oligarchen Alisher Usmanov in Verbindung gebracht, der auf den Sanktionslisten der EU steht. Ein Usmanov-Sprecher sagte dem Magazin indes, die Yacht sei „vor langer Zeit“ an eine Stiftung für Usmanovs Verwandte übertragen worden. Seither sei Usmanov kein Eigentümer mehr, sondern nur noch Mieter.

Die Bundesregierung wollte dem Bericht zufolge auf Anfrage von CDU-Mann Ploß nicht mitteilen, welche Erkenntnisse sie zu den Eigentumsverhältnissen der „Dilbar“ hat. Auch zur Frage, inwiefern eine Beschlagnahme geplant sei, habe die Regierung eine Antwort verweigert. Es stünden „schutzwürdige Interessen“ Deutschlands dagegen, hieß es den Angaben zufolge. Würden die „angeforderten Informationen“ öffentlich, sei der Erfolg der Sanktionen gefährdet.

Ukraine-Krieg: Überlegungen zu Yachten von Putin-Freunden - Unterkunft und Rettung

Inwiefern der Vorschlag von Ploß umsetzbar ist, ist jedoch schwer zu beurteilen. Dem Spiegel-Bericht zufolge bietet etwa die „Dilbar“ Platz für insgesamt 120 Menschen. Einerseits wäre es durchaus möglich, die Yacht als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen, andererseits wäre dies allerdings nur eine sehr temporäre Maßnahme und würde lediglich minimal zur Lösung des Problems beitragen. Immerhin wird eine sehr hohe Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine* erwartet. Nicht sicher ist auch, inwieweit von einem Kriegsgebiet geflohene Menschen längere Zeit in einer Yacht untergebracht werden können und ob die Zustände dort bei einer hohen Zahl an Menschen tatsächlich bequem bleiben.

Es würde sicherlich eine symbolische Botschaft an Putin und seine Oligarchen-Freunde senden, doch höchstwahrscheinlich würde es auch nur dabei bleiben. Einfacher umsetzbarer und realistischer scheint hingegen Ramelows Vorschlag zur Flüchtlingsrettung - zumindest in der Theorie. Auch hier muss allerdings zunächst geprüft werden, ob eine Luxusyacht mit Blick auf ihre technischen Eigenschaften tatsächlich zur Rettung von Menschen geeignet ist. Stattdessen könnte der meist sehr hohe Wert der Yachten für anderweitige Flüchtlingshilfe wie beispielweise Finanzierung der Unterbringung in speziell dafür vorgesehenen Einrichtungen oder den Ausbau dieser Einrichtungen genutzt werden. Italien könnte dabei als Vorbild dienen: Dort werden vom Staat konfiszierte Vermögenswerte wie Immobilien oft gemeinnützigen Vereinen übergeben. (bb mit Material von afp)