„Strategisch verloren“: Britischer Generalstabschef sieht Niederlage für Putin

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg hat Putin nach Ansicht des britischen Generalstabschefs bereits jetzt „strategisch verloren“ und kämpft mit Waffen- sowie Truppenproblemen. Der News-Ticker.

Update vom 17. Juni, 9.40 Uhr: Die Ukraine behauptet die Zerstörung eines weiteren russischen Schiffes im Schwarzen Meer. Der Gouverneur der Region Odessa, Maksjim Martschenko, teilte auf Telegram mit, dass ukrainische Raketen den russischen Schlepper „Vasili Bekh” getroffen haben. Das Schiff habe Munition, Waffen, Truppen und das Luftverteidigungssystem „Tor” zur Schlangeninsel transportieren wollen, zitierte die britische Zeitung The Guardian den Gouverneur. Dazu kursiert im Netz ein Video, die von einer ukrainischen TB2-Drohne aufgenommen und den Moment des Abschusses zeigen soll. Die Angaben sowie das Video lassen sich allerdings nicht unabhängig bestätigen.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Solote - Putins Truppen greifen Ostukraine weiter an

Update vom 17. Juni, 9.15 Uhr: Der ukrainische Generalstab und der Militärgouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj, meldeten übereinstimmend die Abwehr eines Bodenangriffs auf Solote, ein Vorort der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. Die russischen Truppen haben inzwischen alle Wohnviertel in Sjewjerodonezk eingenommen, die ukrainischen Verteidiger haben sich in der Industriezone rund um das Chemiewerk verschanzt. Evakuierungsversuche von Zivilisten, die ebenfalls in der Anlage ausharren sollen, sind bislang gescheitert.

Laut Generalstab ist eine russische Offensive weiter westlich auf ein weiteres strategisches Ziel, den Ballungsraum Slowjansk, vorerst gescheitert. Der Versuch der Russen, die Ortschaft Bohoroditschne 20 Kilometer nördlich von Slowjansk schon am diesseitigen Ufer des Flusses Siwerskyj Donez unter Kontrolle zu nehmen, sei zurückgeschlagen worden. Russische Luftangriffe gibt es in Richtung Awdijiwka im Gebiet Donezk, heftigen Artilleriebeschuss im Süden der Ukraine an der Grenze zwischen den Gebieten Cherson und Mykolajiw, während die Ukrainer dort eigenen Aussagen zufolge mehrere Lufangriffe auf russische Stellungen flogen. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Ukraine-Krieg: Chemiefabrik in Sjewjerodonezk „fast vollständig zerstört“ - Ukraine meldet Beschuss

Update vom 17. Juni, 9.10 Uhr: Die Chemiefabrik Azot im schwer umkämpften Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk ist nach ukrainischen Angaben durch den russischen Artillerie- und Raketenbeschuss fast vollständig zerstört. Zuletzt seien durch den Beschuss ein Gebäude und das Pförtnerhaus zerstört worden.

„Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr“, schrieb der Militärgouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal. Die Kämpfe um die Stadt würden aber weiter gehen. Ähnlich Aussagen machte der Generalstab in seinem Lagebericht: „Die Kämpfe um die völlige Kontrolle über Sjewjerodonezk halten an“, heißt es da. Der Gegner verlege weitere Raketenartillerie in das Gebiet.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste bei Gefechten - London mit düsterer Aussicht für Russland

Erstmeldung vom 17. Juni: London/Moskau/Kiew — Im Ukraine-Konflikt liefern sich russische und ukrainische Truppen besonders im Osten des Landes heftige Gefechte um die Kontrolle von strategischen Zielen. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Die schweren Kämpfe führen zu hohen Verlusten auf beiden Seiten. Moskau betont zwar immer wieder, dass die vom Kreml so bezeichnete „Spezialoperation“ in der Ukraine nach Plan verläuft.

Doch aus Großbritannien kommen andere Töne. Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs Tony Radakin wird Russland die Ukraine „niemals“ kontrollieren können und ist schon jetzt „strategisch“ erlegen. Mit seinem Angriffskrieg habe der russische Machthaber Wladimir Putin einen Fehler gemacht, sagte Radakin in einem Interview mit der nationalen Nachrichtenagentur Press Association (PA Media).

Ukraine-Krieg: Russische Niederlage laut London - Putin hat „strategisch verloren“

Laut Radakin hat Russland fast vier Monate nach dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine „strategisch verloren“. Der Angriff auf das Nachbarland sei ein „entsetzlicher Fehler Russlands“ gewesen, so der britische Generalstabschef. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine habe Russland die Nato gestärkt und Finnland und Schweden dazu gebracht, einen Aufnahmeantrag bei dem Militärbündnis zu stellen: „Die Nato ist stärker, Finnland und Schweden wollen beitreten.“

Es sei zwar möglich, dass Putin in den kommenden Wochen „taktische Erfolge“ in der Ukraine erzielen werde, führte Radakin an. Allerdings habe Putin ein Viertel der Stärke seiner Armee für „winzige“ Geländegewinne geopfert: „Die russische Maschinerie wird zerrieben und sie gewinnt dabei täglich ein paar - zwei, drei, fünf - Kilometer“ 50.000 russische Soldaten seien getötet oder verletzt worden. „Russland ist dabei zu scheitern“, unterstrich Radakin und fügte hinzu, dass Russland aus dem Krieg als eine „kleinere Macht“ heraustreten werde.

Ukraine-Krieg: Erhebliche Probleme bei Putins Armee - „Russland gehen Raketen und Truppen aus“

Nach der Darstellung Radakins kämpft Russland bei den Zusammenstößen mit Waffenproblemen. Russland habe „Schwachstellen“, da dem Land hochtechnologische Raketen ausgehen würden. Doch die russischen Streitkräfte sind laut Radakin auch mit einem Mangel an Truppen konfrontiert - eine Aussage, die ebenfalls in britischen Geheimdienstberichten auftaucht. So würden manche der russischen Bataillonskampfgruppen, die normalerweise 600 bis 800 Soldaten umfassen, nur noch aus 30 Soldaten bestehen, wie die britische Zeitung The Guardian unter Berufung auf die Dokumente berichtete.

Darüber hinaus sicherte der britische Generalstabschef Radakin der Ukraine die langfristige Unterstützung Großbritanniens im Kampf gegen die russischen Truppen zu. London liefere unter anderem Panzerabwehrwaffen an Kiew und werde dies weiter tun. Moskau hatte den Westen am Donnerstag (16. Juni) erneut vor der weiteren Unterstützung Kiews mit Waffen gewarnt. Dies sei „absolut nutzlos“ und würden der Ukraine nur „weiter schaden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte bei seinem Besuch in der Ukraine neue Waffenlieferungen zu. (bb mit AFP)