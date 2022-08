Ukraine-Krieg: Sind die Grünen noch Pazifisten – oder mittlerweile Kriegstreiber?

Von: Stefan Stukenbrok

Verlorene Taube über das Abbild der Zerstörung © Uncredited/AP/dpa / dpa-Bildfunk

Die Grünen sind seit Jahren die schärfsten Kritiker von Putins Regime und am ehesten bereit, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Wie geht das im Einklang mit der „pazifistischen DNA“ der Partei? Ein Kommentar

Sind Frau Baerbock und Herr Habeck Pazifisten? Vertreten Bündnis 90/Die Grünen noch den Pazifismus?

Über das Thema Pazifismus wurden und werden auch weiterhin zig Seiten geschrieben, der Ukraine-Krieg sorgt allemal für weiteren Gesprächsbedarf. Darf aus pazifistischer Sicht einem überfallenen Land mit Waffenunterstützung geholfen werden?

Ukraine-Krieg: Gandhi hätte gegen Putin keine Chance gehabt

Pazifismus war und ist keine starre Definition. Die bekannteste Variante ist wohl die von Gandhi – die bedingungslose Gewaltfreiheit gegenüber dem Gegner.

Gandhi hatte es allerdings mit relativ moralischen Briten zu tun, für die ein Massaker beziehungsweise eine Vernichtungspolitik zur Durchsetzung ihrer Interessen nicht infrage kam. Gandhi selbst räumte ein, dass er mit seiner Methode zum Beispiel gegen Hitler keine Chance gehabt hätte.

Auch gegen Wladimir Putin hätte er heute keine Chance gehabt. Gequälte, gefolterte, missbrauchte, vergewaltigte, deportierte und ermordete Zivilisten, darunter Frauen und Kinder – allesamt ohne Gegenwehr – belegen dies. Nicht nur in Butscha und Mariupol, den bekanntesten Beispielen der aktuellen russischen Barbarei.

Das Grundrecht auf Unversehrtheit und die Achtung des Lebens ist wesentlicher Bestandteil des Pazifismus – diese zu opfern aufgrund der dogmatischen Gewaltfreiheit ist ein Widerspruch an sich und führt den Pazifismus ad absurdum.

Ukraine-Krieg: Gandhi würde schwere Waffen liefern

Der Pazifismus von Baerbock und Habeck ist moderner, nämlich den Aggressor zum Frieden zu zwingen, dafür die Voraussetzung zu schaffen. Der Optimalfall ist, dies mit Verhandlungen zu erreichen. Die zahlreichen, grotesken Verhandlungen mit Putin an seinem langen Tisch sind Legion und erwiesen sich als reine Show. Putin ist ein Faschist, ein Imperialist und ein notorischer Lügner - (ernsthaft) verhandeln will er (noch) nicht.

Es gilt als gesichert, dass wir mittlerweile zahlreiche deportierte Ukrainerinnen und Ukrainer zu beklagen haben. Familien wurden Ausweise sowie Handys abgenommen und getrennt auf Prüf-, Filtrations-, Umerziehungs-, Arbeits- und Endlager verteilt. 66 dieser Lager sind bekannt. Diese Deportationen finden aus eroberten, „ehemaligen“ ukrainischen Regionen statt, in denen übrigens nur deshalb eine Art „Friedenszustand“ ist, weil sie von den Russen zerbombt, zerstört und an sich gerissen wurden, die ukrainischen Soldaten sich folglich zurückziehen mussten. Frieden nach Putins Vorstellung bedeutet also Verschleppung und „Säuberung“.

Sind seriöse Verhandlungen mit verlässlichen Resultaten also nicht möglich, muss dem Aggressor auf Augenhöhe begegnet werden. Das geht nicht mit Schweizer Taschenmessern oder mit angezündeten Teelichtern vor irgendeiner Kirche. Gandhi würde den Ukrainern schwere Waffen liefern.