Russland: 1000 Ukraine-Soldaten sollen sich in Mariupol ergeben haben

Von: Felix Durach

Teilen

Die Luftangriffe auf die stark umkämpfte Hafenstadt Mariupol dauern weiter an. Für Zivilisten wird es am Mittwoch keinen Ausweg aus der zerstörten Stadt geben. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Luftangriffe auf Mariupol : Auch in der Nacht auf Mittwoch flog das russische Militär Angriffe auf die umkämpfte Hafenstadt, wo sich ukrainische Truppen verschanzen. Vor allem der Hafen soll das Ziel der Angriffe gewesen sein.

auf : Auch in der Nacht auf Mittwoch flog das russische Militär Angriffe auf die umkämpfte Hafenstadt, wo sich ukrainische Truppen verschanzen. Vor allem der Hafen soll das Ziel der Angriffe gewesen sein. Keine Fluchtkorridore für Zivilisten am Mittwoch: Aufgrund andauernder russischer Angriffe , will die ukrainische Regierung keine Fluchtkorridore aus dem Osten des Landes errichten. Das Unterfangen sei zu gefährlich.

für am Mittwoch: Aufgrund andauernder , will die ukrainische Regierung keine Fluchtkorridore aus dem Osten des Landes errichten. Das Unterfangen sei zu gefährlich. Dieser News-Ticker über die militärische Lage im Ukraine-Krieg* wird laufend aktualisiert.

Update vom 13. April, 11.25 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben in der umkämpften Hafenstadt Mariupol über 1000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen ihre Waffen niedergelegt und sich den russischen Truppen ergeben. Es handele sich um 1026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch in Moskau. Die betroffenen Soldaten befinden sich demnach nun in russischer Kriegsgefangenschaft. Unter ihnen befinden sich nach russischen Angaben auch 162 Offiziere und auch 47 Frauen.

Die Kämpferinnen und Kämpfer sollen sich demnach bei Gefechten um einen großen metallverarbeitenden Betrieb den Truppen Russlands und den pro-russischen Separatisten ergeben haben. Vonseiten der ukrainischen Führung wurden die Berichte bisher weder bestätigt, noch dementiert. Die Lage in der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol hatte sich bereits in den vergangene Wochen immer weiter zugespitzt. Zuletzt wurde berichtet, dass die Munitions- und Lebensmittelvorräte der ukrainischen Verteidiger zur Neige gehen würden. Die aktuellen Berichte über die Kampfhandlungen in Mariupol lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Luftangriffe auf Mariupol dauern an: Russisches Militär bombardiert verschanzte ukrainische Soldaten

Erstmeldung vom 13. April, 10.00 Uhr: Die Gefechte um die bereits stark zerstörte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer dauern auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch weiter an. Wie das ukrainische Militär vermeldet, kam es in der Nacht erneut zu massiven Luftangriffen durch die russische Luftwaffe. Ziel der Angriffe soll dabei auch der strategisch wichtige Hafen, sowie das Stahlwerk Asowstal gewesen sein, wo sich ukrainischen Truppen verschanzt hatten. Die strategisch wichtige Hafenstadt steht nach aktuellen Berichten kurz vor dem Fall*. Auch aus der Großstadt Charkiw, nahe der nördlichen Grenze zu Russland, wurde in der Nacht Artilleriebeschuss gemeldet. Die Informationen zu den Kampfhandlungen lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainische Zivilisten überqueren neben einem russischen Soldaten eine Straßen in der zerstörten Innenstadt von Mariupol am Asowschen Meer. © Alexander NEMENOV/AFP

Keine Fluchtkorridore aus Mariupol: Feuerpause nicht eingehalten - Ukrainische Regierung beschuldigt russisches Militär

Für die immer noch in den umkämpften Städten eingeschlossenen Zivilisten wird es darüber hinaus erst einmal keine Möglichkeit geben, die Städte zu verlassen. Nach Angaben der Regierung wird es Mittwoch nicht zur Errichtung von Fluchtkorridoren in den Westen des Landes kommen. Das begründetet die Regierung in Kiew mit der andauernden Gegenwehr der russischen Truppen. In der Region Saporischschja blockierten russische Truppen die Evakuierungsbusse, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. In der Region Luhansk werde die Feuerpause nicht eingehalten. Es sei zu gefährlich, die Fluchtkorridore einzurichten, schrieb Wereschtschuk weiter.

In den vergangenen Tagen war es einer großen Zahl von Zivilisten gelungen, aus den umkämpften Städten in der Ostukraine zu fliehen. Allein am Dienstag flohen laut Wereschtschuk 2671 aus der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol, der Region Saporischschja sowie der Region Luhansk. Nach Angaben der Regionalverwaltung des Oblast Donezk, wird die Opferzahl allein in Mariupol auf bereits auf über 20.000 geschätzt. Bei diesen Angaben handelt es sich jedoch um eine Schätzung, die nicht unabhängig überprüft werden kann.

Großoffensive von russischen Truppen steht bevor: Putin bekräftigt Besitzansprüche auf die Ostukraine

Die ukrainische Führung, sowie diverse westliche Militärexperten erwarten für die kommenden Wochen eine Großoffensive* des russischen Militärs, die vor allem den Osten der Ukraine betreffen wird. Russlands Präsident Wladimir Putin* bekräftigte in einer Ansprache am Dienstag erneut seine Besitzansprüche über weite Teile der Ukraine. Russland, Belarus und die Ukraine würden eine „dreieinige Nation“ bilden und der Krieg in der Ukraine richte sich auch gegen die weitere Bekämpfung des Nationalsozialismus. Die westlichen Sanktionen gegen Russland bezeichnet Putin darüber hinaus als „wirtschaftlichen Blitzkrieg“. (fd/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA