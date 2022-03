Ukraine-Krieg: Ukrainischer Generalstab spricht von „desorientiertem Feind“ – das geschah in der Nacht

Aufnahme vom 28. März: Eine Frau in einem durch Bomben beschädigten Haus in einem Vorort von Kiew © ANATOLII STEPANOV/AFP

Ukrainische Truppen befreien nach eigenen Angaben mehrere Vororte von Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich in einem neuen Video jedoch zurückhaltend. Der News-Ticker.

Kiew - Die ukrainischen Truppen haben die russischen Streitkräfte aus einigen Vororten Kiews und Charkiws vertrieben. Die Stadt Irpin im Nordwesten der Hauptstadt sei „befreit worden“, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky am Montagabend im Fernsehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, es sei „noch zu früh, um von Sicherheit in diesem Teil unserer Region zu sprechen“. „Die Kämpfe gehen weiter.“ Die Russen kontrollierten nach wie vor die Gebiete im Norden Kiews.

Der Hauptkontrollposten an der Straße von Kiew nach Irpin war am Montag wieder offen. Er war vor zwei Wochen nach dem Tod eines US-Journalisten für Medien gesperrt worden. Nach Angaben von AFP-Journalisten vor Ort dauerten die Kämpfe nahe Irpin am Montag aber an. Es seien rund 20 laute Explosionen von Granaten in einem Wald entlang der sechs Kilometer langen Straße zu hören gewesen.

Der Vorort im Nordwesten von Kiew war in den vergangenen Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe gewesen. Als der Vormarsch der Truppen von Wladimir Putin* auf Kiew ins Stocken geriet, wurde Irpin massiv bombardiert.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj-Seite warnt vor Scharfschützen in Vorort von Kiew

Journalisten der AFP besuchten am Montag (28. März) auch den westlichen Vorort Stojanka, wo einige Bewohner nach heftigen Kämpfen wieder in ihre Häuser zurückkehrten. Soldaten warnten jedoch vor russischen Scharfschützen.

Wie Selenskyj betonte, bleibt die militärische Lage in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Charkiw, im Donbass und im Süden der Ukraine „überall angespannt, sehr schwierig“. Er fügte hinzu, dass die russischen Truppen am Montag keinen „humanitären Korridor zugelassen“ hätten.

Ukraine-Krieg-News: Ukrainischer Generalstab sieht „Feind geschwächt“

In der südlichen Stadt Mykolajiw beruhigte sich die Lage nach wochenlangem heftigen Beschuss etwas. „Der Feind ist geschwächt, desorientiert, die meisten haben keine logistische Unterstützung mehr und sind vom Großteil der Truppen abgeschnitten“, erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht zum Dienstag.

In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, fanden AFP-Journalisten im schwer zerstörten Stadtteil Saltiwka am nordöstlichen Stadtrand nur noch wenige Menschen vor, die in Kellern hausten. Im Vorort Mala Rogan sahen die Journalisten nach der Rückeroberung durch ukrainische Truppen die Leichen zweier russischer Soldaten sowie zerstörte russische Panzer. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA