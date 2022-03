Gefahr durch Agenten? Polizei und Politik besorgt über Putins Spione in Deutschland

Von: Tom Offinger

Die russische Botschaft in Berlin. © picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch den Alltag in Deutschland. Längst hat der Kreml auch die Bundesrepublik ins Visier genommen: Tausende russische Agenten sollen hierzulande bereits aktiv sein.

München - Der Ukraine-Konflikt ist längst nicht nur auf Osteuropa begrenzt, auch in Deutschland ist der Ukraine-Krieg fest im Alltag angekommen. Folgen der harten Sanktionen gegen Russland und Präsidenten Wladimir Putin zeigen sich besonders bei den Dieselpreisen an den Tankstellen und bei den Energiekosten in der Bundesrepublik: Die Kosten schießen weiter in die Höhe, ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Eine direkte Kriegsbeteiligung ist laut Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) keine Option, doch damit ist die allgemeine Gefahr nicht gebannt. Denn auch die Sorge über Putins Spione auf deutschem Staatsgebiet wächst.

Putins Spione in Deutschland: Tausende Agenten aus Russland in der Bundesrepublik

Wie die Bild-Zeitung am Montag (7. März) berichtet, geht in Deutschland die Angst vor Putins Spionen um. Laut Angaben deutscher Sicherheitsbehörden seien rund 200 operierende Spione aus Russland bekannt, allerdings gehen Experten von einer deutlich höher Zahl aus - 2000 Geheimdienstmitarbeiter sollen derzeit in der Bundesrepublik aktiv sein.

„Wir sehen das Ausmaß der aggressiven russischen Geheimdienstaktivitäten in ganz Europa“, wird der frühere britische Geheimdienst-Chef John Sawer zitiert. „Wir wissen wahrscheinlich nur zehn Prozent von dem, was sie tun“, gibt der 66-Jährige sorgenvoll zu verstehen. Neben den Sicherheitsbehörden reagiert auch die deutsche Innenpolitik alarmiert, Sebastian Fiedler von der SPD glaubt, Putin werde seine Spione „erst recht alles unternehmen lassen, um einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben“.

Ziele von Putins Spionen in Deutschland – Politiker, hochrangige Firmenchefs und Kreml-Kritiker

Neben der Verunsicherung der Bevölkerung, wie Fiedler sie beschreibt, sollen die Putins Spione auch andere Ziele verfolgen. Primär stehe laut Bild-Zeitung die Informationsbeschaffung im Vordergrund, vor allem deutsche Politiker, hochrangige Firmenchefs und Kreml-Kritiker stünden im Fokus der Russen. In Moskau werden die Daten von Russlands Agenten dann gesammelt und verarbeitet.

Ob auch Auftragsmorde, wie der an Selimchan Changoschwili im Berliner Kleinen Tiergarten, auf der Agenda stehen, ist unklar.

Russische Spione: Engmaschige Kontrolle durch deutschen Verfassungsschutz – Polizei schließt Sabotage-Akte nicht aus

Geheimagenten und Spione, die die innere Sicherheit Deutschlands gefährden - es klingt wie Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, doch die Gefahr ist durchaus ernst. „Ich fordere die sehr engmaschige Kontrolle russischer Geheimdienst-Mitarbeiter durch den Verfassungsschutz“, lässt sich beispielsweise CSU-Politiker Stephan Mayer, früher Parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, im Zusammenhang mit der möglichen Gefahr zitieren, die von Putins Spionen ausgehen könnte.

Auch die deutsche Polizei nimmt die Sorge über Agenten aus Russland durchaus ernst. Rainer Wendt, Chef der deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), hält sogar Anschläge auf Kasernen und Militär-Stützpunkte für möglich: „Sabotageakte auf NATO-Basen in Deutschland müssen von uns unbedingt verhindert werden.“ (to)