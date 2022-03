Ukraine-Krieg: Russen wollen Verteidigungsanlagen durchbrechen - steht Kiew-Einmarsch kurz bevor?

Von: Bettina Menzel

Teilen

Ukraine-Krieg: In der Nacht gingen die russischen Luftangriffe weiter. Nun sollen russische Truppen den Kiew-Einmarsch vorbereiten. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: In der Nacht zum Montag (28. März) gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter, unter anderem wurden Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von Luftangriffen erschüttert*.

In der Nacht zum Montag (28. März) gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter, unter anderem wurden Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von Luftangriffen erschüttert*. Nun sollen russische Truppen den Einmarsch in Kiew planen.

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Kiew - Im Ukraine-Krieg* wollen russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge Verteidigungsanlagen im Umkreis von Kiew* durchbrechen und weiter in Richtung der Hauptstadt vorstoßen. Im Nordwesten und im Osten wehre die ukrainische Armee Versuche russischer Soldaten ab, die Kontrolle über wichtige Straßen und Siedlungen zu übernehmen, teilte der ukrainische Generalstab am Montagvormittag (28. März) mit. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte unterdessen Aufnahmen von gepanzerten Fahrzeugen, die rund 40 Kilometer von Kiew entfernt den Ort Salissja verlassen haben und auf der Fernstraße E95 unterwegs sein sollen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Seite meldet Feuer an Atomruine Tschernobyl - Zuspitzung der Lage in Mariupol

Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Generalstab berichtete am Morgen zudem von andauernden Kämpfen auch in anderen Landesteilen - darunter in den Regionen Mykolajiw und Saporischschja im Süden.

Die Sperrzone rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl ist von russischen Streitkräften besetzt. Nun sollen in dem Gebiet erneut Brände ausgebrochen sein. „In der Sperrzone haben große Brände begonnen, die sehr ernste Folgen haben können“, schrieb die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntagabend auf Telegram. Allerdings sei es wegen der russischen Truppen im Moment „unmöglich, die Brände vollständig zu kontrollieren und zu löschen“. Anfang der Woche könnte es neue Verhandlungen im Ukraine-Krieg geben.

Kiew am Sonntag (27. März): Mitglieder der Territorialen Verteidigung wärmen sich an einem Feuer an einem Kontrollpunkt. © Rodrigo Abd/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Armee startet Gegenangriff gegen russische Truppen

Zuvor hatte die russische Regierung angekündigt, sich im Ukraine-Krieg auf die „Befreiung des Donbass“ konzentrieren zu wollen. „Dies bedeutet eine potenzielle oder starke Verschlechterung rund um Mariupol“, teilte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch in einer auf dem Telegram-Konto des Präsidenten veröffentlichten Videobotschaft mit. Die ukrainische Armee ging indes mancherorts zum Gegenangriff über und konnte vereinzelt um Kiew und in der Umgebung der Stadt Charkiw russische Truppen zurückdrängen, heißt es. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Mehr zu den Reaktionen aus Deutschland auf dem Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker.(bm/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA