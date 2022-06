Putin verschiebt traditionellen TV-Auftritt - aus Angst vor politischen Fragen?

Von: Andreas Schmid

Teilen

Wladimir Putin, Präsident von Russland, nimmt an der Fernsehsendung «Der direkte Draht» teil. (Archiv) © Sergei Savostyanov/dpa

Kein TV-Auftritt von Wladimir Putin? Eine Bürgerbefragung im russischen Fernsehen wurde verschoben. Warum, bleibt unklar.

Moskau - Die Medienberichterstattung zum Ukraine-Krieg ist hochinteressant. Der Kreml versucht, über regierungsnahe Medien die Bevölkerung zu adressieren. Im russischen Fernsehen wird fast ausschließlich vom einer „Militäroperation“ gesprochen. Der Kriegsbegriff ist tabu. Die Staatslinie kommt auch bei Atomwaffen-Drohungen gen Berlin zur Geltung.

Der Westen wittert einen Informationskrieg, wie Bundespolitiker jüngst auch gegenüber Merkur.de schilderten. Im Medienrepertoire des russischen Präsidenten Wladimir Putin findet sich auch die traditionelle TV-Bürgerfragestunde „Der direkte Draht“. Jetzt wurde sie überraschend verschoben.

Ukraine-Krieg: Putin verzichtet vorerst auf „direkten Draht“ zum russischen Volk

Die Fernsehsendung wird dieses Jahr nicht wie oft zuvor im Juni stattfinden. Die Vorbereitungen für das Ereignis liefen, einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Eine Austragung im Juni schloss er aber aus. In den vergangenen Jahren war die Fragestunde – bis auf eine Ausnahme im Covid-Jahr 2020 - immer im Juni veranstaltet worden.

„Der direkte Draht“ ist eine stundenlange Live-Sendung, in der die russischen Bürger dem Kremlchef ihre persönlichen Sorgen schildern können. Der TV-Marathon gibt Putin dabei die Möglichkeit, sich der Bevölkerung als fürsorglicher Landesvater zu präsentieren. Zumeist verspricht er den Anrufern oder Zuschauern, die jeweiligen Probleme - seien es ausstehende Gehaltszahlungen, Straßenreparaturen oder den fehlenden Anschluss an das Gasnetz - zu lösen. Es wurden in der Vergangenheit aber teilweise auch politische Fragen gestellt.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Putin verschiebt traditionellen TV-Auftritt - aus Angst vor politischen Fragen?

Unklar war, ob die Verzögerung mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Putin, eigentlich sehr um die Gunst seiner Bevölkerung bemüht, zeigte sich zuletzt nur selten öffentlich. Prägnantester Auftritt war die Militärparade Anfang Mai. Eine Veranstaltung, bei der der Kreml die Kontrolle über die vermittelten Bilder hat. Hat Putin also Sorgen, dass er beim „direkten Draht“ mit kritischen Fragen konfrontiert wird?

Oder spielt - passend zu den derzeitigen Spekulationen - der Gesundheitszustand des Despoten eine Rolle? Der Kreml äußerte sich nicht zu den Gerüchten. Fakt ist: In der vergangenen Woche noch hatte Peskow die Fernseh-Audienz des Kremlchefs auf ein zeitnahes Datum nach dem Internationalen Petersburger Wirtschaftsforum Mitte Juni terminiert. Nun die Kehrtwende. (as mit Material der dpa)