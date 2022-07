Wenn Russland Energiezufuhr abstellt: EU bereit, Baltikum in eigenes Versorgungs-System aufzunehmen

Von: Bettina Menzel, Bedrettin Bölükbasi, Felix Durach

Die Ukraine bricht alle diplomatischen Verbindungen zu Syrien ab. Russland sieht die Sanktionen des Westens als Akt der Aggression. Das Baltikum hat Angst um seine Stromversorgung. Der News-Ticker.

Update vom 1. Juli, 10.15: EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat eine Ansprache im ukrainischen Parlament gehalten. Dort brach großer Applaus aus, während die EU-Flagge neben der ukrainischen Flagge platziert wurde. Der EU-Botschafter in der Ukraine, Matti Maasikas, veröffentlichte diese Momente auf Twitter. Die EU-Flagge werde im ukrainischen Parlament bleiben.

In ihrer Rede versicherte von der Leyen Unterstützung für die Ukraine auf dem Weg in die EU. „Die Ukraine ist ein Beitrittskandidat - etwas, was vor noch fünf Monaten fast undenkbar war“, wurde die EU-Kommissionspräsidentin von der britischen Zeitung The Guardian zitiert. Die Ukraine habe zwar noch einen langen Weg vor sich, allerdings werde die EU dem Land „in jedem Schritt zur Seite stehen“. Für die nächsten Schritte benötige man harte Arbeit, so von der Leyen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen betonte auf Telegram, die Mitgliedschaft der Ukraine dürfe nicht „Jahre oder Jahrzehnte“ dauern.

Ukraine-News: EU-Netzbetreiber mit Plan für Baltikum - Aufnahme in EU-System falls Moskau Energie abschaltet

Update vom 30. Juni, 20.36 Uhr: Die europäischen Netzbetreiber sind bereit, sofort einen langfristigen Plan umzusetzen, um die baltischen Staaten in das System der Europäischen Union aufzunehmen, falls Moskau die Energiezufuhr abschaltet. Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das Baltikum ist derzeit vom russischen Netz abhängig.

Die Sorge um eine Abhängigkeit von russischer Energie - egal in welcher Form - hatte in ganz Europa zuletzt zugenommen, da Russland seine Gaslieferungen an einige Länder seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und der darauffolgenden westlichen Sanktionen gedrosselt hatte. Insbesondere die baltischen Staaten sind nun besorgt, da es zuletzt eine Konfrontation mit Russland um die Exklave Kaliningrad gegeben hatte.

Estland, Lettland und Litauen verfolgen indes schon seit Längerem den Plan, Teil des kontinentaleuropäischen Stromverbundsystems ENTSO-E zu werden. Die Synchronisation der baltischen Stromnetze mit dem kontinentaleuropäischen Netz sollte ursprünglich bis 2025 erfolgen.

Medwedew bezeichnet Sanktionen als möglichen „Kriegsgrund“ – Lawrow spricht von Eisernem Vorhang

Update vom 30. Juni, 17.00 Uhr: Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen scheinen sich mit dem fortschreitenden Verlauf des Ukraine-Kriegs weiter zu verschlechtern. Am Donnerstag sorgte der russische Außenminister mit seinen Aussagen für Aufsehen.

„Was den Eisernen Vorhang angeht – er senkt sich bereits“, sagte Sergej Lawrow gegenüber Journalisten in Minsk. Der Prozess habe bereits begonnen und westliche Politiker sollte nun aufpassen, „dass sie sich nicht die Finger darunter einklemmen“, so der Verteidigungsminister mit Blick auf die Beziehungen zum Westen. Die Beschlüsse beim Nato-Gipfel in Madrid würden erneut unterstreichen, dass die USA „alle Staaten ihrem Willen unterwerfen wollen.“ Der frühere britische Premierminister Winston Churchill hatte den Begriff des Eisernen Vorhangs 1946 geprägt, um die Abschottung der sowjetischen Ostblockstaaten von der kapitalistischen Welt zu beschreiben.

Ebenfalls am Donnerstag hatte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, den Westen vor weiteren Sanktionen gewarnt. „Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass solche feindseligen Maßnahmen unter bestimmten Umständen auch als ein Akt internationaler Aggression gewertet werden können. Und sogar als Casus Belli (dt. Kriegsgrund, Anm. d. Red.)“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den früheren Präsidenten. Russland habe das Recht, sich zu verteidigen

Dmitri Medwedew hat die Sanktionen des Westens gegen Russland als möglichen Kriegsgrund bezeichnet. © Alexander Astafyev

Amnesty International stuft Angriffe auf Theater in Mariupol als Kriegsverbrechen ein

Erstmeldung vom 30. Juni:

Kiew – Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Angriff auf das Theater in der ostukrainischen Stadt Mariupol im März als Kriegsverbrechen eingestuft. Drei Monate sammelte die Organisation nach eigenen Angaben Beweise und legte nun am Donnerstag einen Abschlussbericht mit dem entsprechenden Ergebnis vor. „Bei dem Angriff auf das Theater in Mariupol handelt sich um ein Kriegsverbrechen seitens russischer Truppen“, betonte Julia Duchrow von Amnesty International Deutschland.

Man rechne damit, dass russische Truppen wohl zwei 500-Kilo-Bomben auf das Theater abgeworfen hatte. Dort hatten die Einwohner der hart umkämpften Hafenstadt Schutz gesucht. Dem Bericht zufolge wurden mindestens zwölf Menschen durch den Angriff getötet und „viele weitere“ schwer verletzt. Die Aussagen von 52 Überlebenden wurden in den Bericht mit aufgenommen. Die angegebene Mindest-Opferzahl liege niedriger als vorherige Schätzungen, da sehr viele Menschen das Theater in den Tagen vor dem Angriff verlassen hätten. Auch hätten viele der Verbliebenen im Keller des Theaters Schutz gesucht, der nicht von der vollen Wucht der Explosion getroffen wurde.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Bombenangriffe auf das Theater in Mariupol als Kriegsverbrechen eingestuft (Archivbild). © Maximilian Clarke/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj verkündet Abbruch aller diplomatischer Beziehungen zu Syrien

Derweil hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Abbruch jeglicher diplomatischer Beziehungen zu Syrien angekündigt. Damit reagiert der Staatschef auf die Entscheidung der syrischen Regierung, die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk anzuerkennen. Damit war Syrien das erste Land nach Russland, das die beiden Separatistengebiete anerkannte. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 21. Februar die Anerkennung der beiden Separatisten-Republiken durch Russland verkündet. Drei Tage später, am 24. Februar, begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

„Es wird keine Beziehungen zwischen der Ukraine und Syrien mehr geben“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft auf Telegram. Die Entscheidung der Regierung in Damaskus bezeichnete der Präsident als „unbedeutende Geschichte“, warnte jedoch vor einem steigenden Sanktionsdruck.

2018 hatte Syrien bereits wie zuvor bereits Russland auch die Separatisten-Regionen Abchasien und Südossetien in Georgien anerkannt. Syrien und Russland sind seit Jahrzehnten Verbündete. Seit 2015 unterstützt Moskau den syrischen Machthaber Baschar al-Assad auch im Bürgerkrieg in seinem Land. (fd/dpa)