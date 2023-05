Sabotageakte auf Krim: Russland vor Kontrollverlust – Putin in Sorge

Von: Momir Takac

Auf der Krim häufen sich Explosionen an Bahnstrecken. Der britische Geheimdienst sieht in den mutmaßlichen Sabotageakten eine Gefahr für Russland.

Sewastopol/München - Während sich hartnäckig Meldungen halten, russische Truppen hätten die umkämpfte Stadt Bachmut vollständig eingenommen, droht Moskau im Ukraine-Krieg an anderer Stelle, Einfluss einzubüßen. Dem britischen Geheimdienst zufolge verliert Russland immer mehr die Kontrolle über die Krim.

In der vergangenen Wochen kam es auf der annektierten Halbinsel immer wieder zu Explosionen, die auch Bahnstrecken beschädigten. Auch am 18. Mai entgleiste zwischen Simferopol und Sewastopol wieder ein Güterzug. Es war der dritte derartige Vorfall, mutmaßlich erneut ein Sabotageakt der Ukraine. Die Strecke wurde daraufhin gesperrt.

Ukraine-Krieg: Sabotageakte auf der Krim sollen russische Schwarzmeerflotte schwächen

Laut dem britischen Verteidigungsministerium, das seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf herausgibt, dient der Akt einem einzigen Zweck: Die Versorgung der in Sewastopol stationierten russischen Schwarzmeerflotte zu verhindern.

Auf der Krim ist nach einer Zugentgleisung eine wichtige Bahnstrecke gesperrt. © IMAGO/Maks Vetrov

„Russland wird versuchen, die Strecke schnell zu reparieren, aber der Vorfall wird die Lieferungen von Vorräten und möglicherweise auch von Waffen, wie zum Beispiel Kalibr-Marschflugkörpern, an die Flotte unterbrechen“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. Es handele sich um die einzige Zugverbindung in den Hafen von Sewastopol.

Sabotage auf der Krim: Sicherheitsbedenken bei Putin steigen

Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Zugentgleisung Sicherheitsbedenken von Kremlchef Wladimir Putin beim Schutz wichtiger Infrastruktur auf der Krim verstärken wird. „Jede Sabotage in der heiklen Gegend wird die Sorgen des Kremls verstärken, andere wichtige Infrastrukturen auf der Krim zu schützen.“ Die Halbinsel spiele weiterhin eine „wichtige psychologische und logistische Rolle“ für den Erfolg Russlands im Ukraine-Krieg. (mt)