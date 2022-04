Putins Armee der Armen und schlecht vernetzten? Wen der Kreml-Chef für sich in den Krieg ziehen lässt

Von: Magdalena von Zumbusch

Russische Soldaten bei einer Militärübung. © Evgeny Odinokov/Imago Images

Aus den ärmsten Regionen im Osten Russlands kommen viele Soldaten im Ukraine-Krieg und gehören oft religiösen Minderheiten an: Putins Planung kommt das zugute.

Moskau - Ein Großteil der im Ukraine-Krieg eingesetzten Soldaten soll aus armen Gebieten im Osten Russlands stammen, in denen ein großer Anteil religiöser Minderheiten lebt. Ist das einfach statistischer Wahrscheinlichkeit geschuldet? Oder auch auf eine Strategie Putins zurückzuführen?

Rund 1000 gefallene Russen im Ukraine-Krieg ausgewertet: Großteil aus dem Osten Russlands

In einer Untersuchung wurden jüngst Informationen über 1083 russische Soldaten ausgewertet, die im Ukraine-Krieg gefallen seien. Die etwa 1000 Namen, die der Nachrichtendienst des BBC analysiert habe, seien zwar nur ein Bruchteil der russischen Todesopfer in der Ukraine, aber sie geben einen Einblick in die russische Armee. Zunächst falle auf: Fast alle stammen aus dem Osten Russlands, viele aus extrem armen Gegenden. Die BBC-Korrespondentin Olga Ivshina berichtet auf Twitter darüber, was die Auswertungen zeigen.

Egemberdi Dorboev etwa lebte mit seiner Mutter in Sibirien im Nordosten Russlands. Er trat im November in die Armee ein. Vier Monate später wurde er in die Ukraine entsandt und im Einsatz getötet. Daneben stammen viele Gefallene aus Dagestan im Nordkaukasus und Bujatien am Baikalsee nahe der Mongolei, beide Gebiete sind stark muslimisch geprägt. Es scheint also aktuell auch ein hoher Anteil Soldaten aus muslimischen Regionen in der Ukraine zu kämpfen.

Beitritt zur russischen Armee: Großer finanzieller Anreiz für alle ohne bessere Ausbildung

Außerdem sind die Regionen mit den meisten Verlusten laut der Auswertung des BBC arme oder sogar sehr arme Regionen. Die Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Lebensstandard liegen vorwiegend im Osten Russlands. Aus der Region Dagestan im Kaukasus etwa stammen 93 der ausgewerteten Todesfälle. In Dagestan betrage die Arbeitslosenquote 15 % (im Vergleich zu durchschnittlich 4 % in Russland), das Durchschnittsgehalt betrage 400 US-Dollar. Wenn man als Gefreiter der Armee beitrete, könne man rund 500 USD verdienen und die Armee stelle daneben Essen, Uniform und einen Platz zum Leben zur Verfügung.

Während „Spezialoperationen“ könnte das Gehalt eines Infanteristen der russischen Armee aufgrund von Prämien bis zu 2200 US-Dollar erreichen, sogar 2600 US-Dollar für einen Unteroffizier. „Das ist viel Geld für die Menschen in diesen Regionen“, so der Bericht Ivshinas auf Twitter. Die finanzielle Sicherheit ist für die Menschen aus den armen Regionen also sicherlich ein großer Anreiz.

Auch Sibirien ist wirtschaftlich schwach: Ein weiteres Gesicht, das die BBC-Korrespondentin vorstellt ist das von Mikhail Garmaev aus Sibirien. „Er beendete die Schule, ging aufs College, brach ab, trat der Armee bei (als Wehrpflichtiger). Dann kehrte er nach Hause zurück, bekam einen Job als Installateur von Alarmsystemen. Aber bald kehrte er zur Armee zurück, als Berufssoldat. Am 6. März wurde er getötet - in der Nähe von Kiew: Typische Geschichte“, so Olga Ivshina in diesem Tweet.

Überdurchschnittlich viele Soldaten im Ukraine-Krieg: Ohne russische Staatsbürgerschaft

Eine Militärkarriere sei für viele Migranten, die keine gute Ausbildung erhalten hätten und in Russland keinen besseren Job gefunden hätten, außerdem noch aus einem anderen Grund attraktiv: In den frühen 2000er Jahren wären die Menschen in postsowjetischen Ländern der russischen Armee beigetreten, „weil dies ein schneller Weg war, die russische Staatsbürgerschaft zu erhalten“, so Ivshina. Jetzt gäbe es diesen Weg offiziell nicht mehr, aber doch noch einige „Schlupflöcher“. Die Hoffnung auf die russische Staatsbürgerschaft scheint also ein weiterer Anreiz zu sein.

Die Tatsache, dass in der Ukraine viele russische Soldaten aus wirtschaftlich schwachen Regionen kämpfen, ist also wohl statistisch gesehen keine Überraschung: Dass Menschen aus armen Verhältnissen, die überdies wegen ihrer Angehörigkeit zu einer religiösen Minderheit schlecht gestellt sind, sich eher für die gefährliche Arbeit in der Armee entscheiden ist naheliegend. Und die armen und stark muslimisch geprägten Regionen liegen eben überwiegend im Osten des Landes.

Statistischer Wahrscheinlichkeit oder auch Strategie Putins für den Ukraine-Krieg?

Dennoch, es gibt auch arme Regionen, die näher an der Ukraine liegen. Und auch der auffallend hohe Einsatz an Nicht-Russen könnte Strategie sein, so eine von dem Nachrichtenportal n-tv geäußerte Vermutung. Der russische Präsident habe den Ukraine-Krieg immer von der russischen Bevölkerung abschirmen wollen. Proteste und überhaupt die Erkenntnis der russischen Bevölkerung, dass es sich um einen Krieg handelt, wurden bisher rigoros unterdrückt.

Moskau habe gelernt, Streitkräfte aus Familien einzusetzen, bei denen es unwahrscheinlich sei, dass sie auf Todesfälle und Vorfälle aus dem Krieg öffentlichkeitswirksam hinweisen, so kann man die Vermutung von n-tv wohl deuten. Bei Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten sei im Durchschnitt auch ein enger Kontakt mit und die Beauftragung von Medien und Anwälten weniger wahrscheinlich. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit einer Vernetzung mit der Ukraine umso unwahrscheinlicher, je weiter im Osten - und damit von der Ukraine entfernter - und je weniger privilegiert die Betroffenen seien.

